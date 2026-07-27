ProductosAsistencia

Paga con Klarna

Regístrate y recibe 10 € de descuento

Envío gratis desde 40€

Política de devolución de 30 días

Política de devolución de 30 días

Todas las series

  • Más brillante y elegante
  • Más brillante y elegante
  • Más brillante y elegante
  • Más brillante y elegante
  • Más brillante y elegante
  • Más brillante y elegante

Descatalogado

X-tremeUltinon LEDfoco de señalización para automóvil

12763X2

Más brillante y elegante
Para la conducción segura y moderna, cambia a los intermitentes LED de color ámbar intenso X-tremeUltinon de Philips [~WY21W]. Son potentes, precisos y elegantes por lo que puedes señalizar con toda la seguridad y el estilo.
Ver todos los beneficios

Señalización LED potente, duradera y vibrante

Más brillante y elegante

  • LED-T20-AMB [~WY21W]

  • Cantidad de focos: 2

  • 12 V, ámbar intenso

  • Sistema automotor avanzado

Señaliza tus intenciones con una iluminación exterior más brillante

Señalizar el movimiento que vas a hacer con tu vehículo es fundamental para tu seguridad. Para evitar colisiones, los demás deben saber lo que vas a hacer. Y cuando el mal tiempo reduce la visibilidad, la necesidad de una señalización brillante y vibrante es incluso más importante. Las luces de señalización LED X-tremeUltinon de Philips te ofrecen un brillante efecto de luz diurna y hasta 6000K para marcha atrás y luces de posición. Con colores más intensos para aplicaciones de cambio de sentido y frenado, LED de encendido instantáneo y la luz uniforme y bien dirigida, los otros conductores tendrán más tiempo para reaccionar a tus movimientos.

Actualizá tus luces, actualizá tu estilo

Aunque el objetivo principal de la iluminación exterior es ayudarte a ver y a que te vean, no hay motivo para dejar de lado un buen aspecto. Si buscás mejorar tu estilo sin tener que comprar otro auto, reemplazá la iluminación exterior con luces LED que son una forma inteligente de invertir tu dinero. Mejorá la iluminación exterior de tu auto con luces de freno rojas intensas, señalización de viraje ámbar vibrante, y luces de posición y marcha atrás blancas brillantes. Tu automóvil expresa quien sos, mostrá tu estilo con las luces LED de señalización exterior de Philips.

Luces de giro de color ámbar intenso para que sea mejor visto

Sus intenciones al tráfico que te rodea son claras con las luces intermitentes LED de Philips con un vibrante color ámbar. El color ámbar intenso aumenta la seguridad para ti y los que te rodean.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Suscríbete a la newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales, basadas en mis preferencias y comportamiento, sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.
Avisos legales

  1. Es tu responsabilidad usar las luces LED retrofit conforme con los requisitos legales aplicables.