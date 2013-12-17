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Descatalogado
Disfruta de magníficas imágenes LED en colores vivos
Es un gusto usar esta pantalla tan delgada y atractiva. Las funciones esenciales como SmartContrast que garantizan imágenes ricas y brillantes o los altavoces estéreos que mejoran la experiencia multimedia la convierten en una opción óptima.
V-Line
47 cm (18,5")
Los monitores de Philips con retroiluminación LED no contienen mercurio, una de las sustancias naturales más tóxicas que afectan a los seres humanos y a los animales. De esta forma, se reduce el impacto medioambiental de la pantalla a lo largo de su vida útil, desde la fabricación hasta el desecho.
4.3
de 4
14
Reseñas
86%
ha recomendado este producto
jumanpar
17/12/2013
España
Perfecta relación calidad/precio
Un monitor de batalla con la calidad que caracteriza a los productos philips. Impresionante la calidad y nitidez de la imagen
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 226V3LAB5 LCD monitor with LED backlight
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 226V3LAB5 LCD monitor with LED backlight
cliffy
23/10/2012
United Kingdom
Comprador verificado
philips monitor
this is a nice piece of kit. good colours, good to look at when it is not being used. the only down I can put on it is that volume is not very high--but this is a PERSONAL thing which I have cured by fitting add on speakers.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 196V3LAB5 LCD monitor with LED backlight
Sí, recomiendo este producto
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cliffy
23/10/2012
United Kingdom
philips monitor
this is a nice piece of kit. good colours, good to look at when it is not being used. the only down I can put on it is that volume is not very high--but this is a PERSONAL thing which I have cured by fitting add on speakers.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 196V3LAB5 LCD monitor with LED backlight
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 196V3LAB5 LCD monitor with LED backlight