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Descatalogado

Monitor LCD con retroiluminación LED

196V3LAB5/00

4.3

| (14) Reseñas | 86% ha recomendado este producto

Disfruta de magníficas imágenes LED en colores vivos

Es un gusto usar esta pantalla tan delgada y atractiva. Las funciones esenciales como SmartContrast que garantizan imágenes ricas y brillantes o los altavoces estéreos que mejoran la experiencia multimedia la convierten en una opción óptima.

Ver todos los beneficios

Disfruta de magníficas imágenes LED en colores vivos

  • V-Line

  • 47 cm (18,5")

Diseño compacto que se adapta a cualquier estilo de vida

Pantalla ecológica sin mercurio

Los monitores de Philips con retroiluminación LED no contienen mercurio, una de las sustancias naturales más tóxicas que afectan a los seres humanos y a los animales. De esta forma, se reduce el impacto medioambiental de la pantalla a lo largo de su vida útil, desde la fabricación hasta el desecho.

Estético diseño delgado y brillante

Especificaciones técnicas

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Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.3

de 4

14

Reseñas

86%

ha recomendado este producto

1

17/12/2013

España

España

Perfecta relación calidad/precio

Un monitor de batalla con la calidad que caracteriza a los productos philips. Impresionante la calidad y nitidez de la imagen

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 226V3LAB5 LCD monitor with LED backlight

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 226V3LAB5 LCD monitor with LED backlight

23/10/2012

United Kingdom

United Kingdom

Comprador verificado

philips monitor

this is a nice piece of kit. good colours, good to look at when it is not being used. the only down I can put on it is that volume is not very high--but this is a PERSONAL thing which I have cured by fitting add on speakers.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 196V3LAB5 LCD monitor with LED backlight

Sí, recomiendo este producto

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23/10/2012

United Kingdom

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philips monitor

this is a nice piece of kit. good colours, good to look at when it is not being used. the only down I can put on it is that volume is not very high--but this is a PERSONAL thing which I have cured by fitting add on speakers.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 196V3LAB5 LCD monitor with LED backlight

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