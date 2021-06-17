ProductosAsistencia

Paga con Klarna

Regístrate y recibe 10 € de descuento

Envío gratis desde 40€

Política de devolución de 30 días

Política de devolución de 30 días

Todas las series

  • Fotografía del producto delantera
  • Fotografía del producto alternativa
  • Fotografía del producto alternativa
  • Fotografía del producto alternativa
  • Imagen principal
  • Fotografía del producto delantera
  • Fotografía del producto alternativa
  • Fotografía del producto alternativa
  • Fotografía del producto alternativa
  • Imagen principal

Descatalogado

Monitor LCD

221S8LDAB/00

4.8

| (6) Reseñas | 100% ha recomendado este producto

Fiable y esencial

Nuestro línea de monitores S Line proporciona una eficacia empresarial. Sus funciones como la tecnología sin parpadeo y el modo LowBlue reducen el cansancio de la vista y aumentan tu productividad.

Ver todos los beneficios

para una eficacia empresarial

Fiable y esencial

  • S Line

  • 22 (21,5"/54,6 cm en diagonal)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Altavoces estéreo incorporados para contenido multimedia

Un par de altavoces estéreo de alta calidad integrados en el dispositivo de visualización. Los altavoces son visibles cuando son de proyección frontal, no cuando son de proyección inferior, superior o posterior, etc., en función del modelo y el diseño.

Ajustes predeterminados SmartImage para optimizar la configuración de imagen fácilmente

SmartImage es una exclusiva y vanguardista tecnología de Philips que analiza el contenido que aparece en tu pantalla y te proporciona un rendimiento de pantalla optimizado. La sencilla interfaz te permite seleccionar varios modos, como el de oficina, imagen, vídeo, juego, ahorro, etc., para adaptarse a la aplicación en uso. En función de la selección, SmartImage optimiza dinámicamente el contraste, la saturación del color y la nitidez de las imágenes y los vídeos para obtener un rendimiento de pantalla inmejorable. La opción del modo de ahorro te ofrece un mayor ahorro de energía. Todo ello en tiempo real y con solo pulsar un botón.

Reducción de la vista cansada gracias a la tecnología sin parpadeo

Debido a la manera en que se controla el brillo en las pantallas con retroiluminación LED, algunos usuarios pueden experimentar un parpadeo en la pantalla que causa fatiga visual. La tecnología sin parpadeo de Philips aplica una nueva solución para regular el brillo y reducir el parpadeo con el fin de ofrecer una visualización más cómoda.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.8

de 4

6

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

3
2
1

17/06/2021

Deutschland

Deutschland

Comprador verificado

Philips Monitor LCD

Ich hatte mehrere Monitore in Betracht, ich habe mich für den Philips entschieden und habe es nicht bereut. Ein tolles Gerät, sehr gute Einstellung brillantes Bild, tolle Lautsprecher einfach sehr gut.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 221S8LDAB LCD-Monitor

Fecha de uso 2020-12-17

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 221S8LDAB LCD-Monitor

Fecha de uso 2020-12-17

01/01/2021

Deutschland

Deutschland

Top-Monitor, weniger Stromverbrauch, klasse Bild,

Ich war anfangs skeptisch, aber der Monitor hat mich voll und ganz überzeugt, fährt superschnell hoch, hat einfach ein klasse Bild. verbraucht sehr wenig Strom, hat sehr gute Lautsprecher...Daumen hoch TOP Monitor

Ventajas

wenig Energieverbrauch, kontrastreiches Bild

Contras

keine

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 221S8LDAB LCD-Monitor

Fecha de uso 2020-12-01

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 221S8LDAB LCD-Monitor

Fecha de uso 2020-12-01

23/12/2020

Italia

Italia

Comprador verificado

MONITOR CON OTTIMA RISOLUZIONE SOPRATTUTTO IN DVI

CONFEZIONE COMPLETA ESCLUSO IL CAVETTO DMI monitor

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 221S8LDAB Monitor LCD

Fecha de uso 2019-11-23

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 221S8LDAB Monitor LCD

Fecha de uso 2019-11-23

Suscríbete a la newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales según mis preferencias y comportamiento sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja fácilmente en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.
Avisos legales

  1. Valor del tiempo de respuesta igual a SmartResponse

  2. EPEAT es válido solamente si Philips registra el producto. Visita https://www.epeat.net/ para conocer el estado del registro en tu país.

  3. El aspecto del monitor puede diferir del mostrado en las imágenes.