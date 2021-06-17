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Descatalogado
Fiable y esencial
Nuestro línea de monitores S Line proporciona una eficacia empresarial. Sus funciones como la tecnología sin parpadeo y el modo LowBlue reducen el cansancio de la vista y aumentan tu productividad.
S Line
22 (21,5"/54,6 cm en diagonal)
1920 x 1080 (Full HD)
Un par de altavoces estéreo de alta calidad integrados en el dispositivo de visualización. Los altavoces son visibles cuando son de proyección frontal, no cuando son de proyección inferior, superior o posterior, etc., en función del modelo y el diseño.
SmartImage es una exclusiva y vanguardista tecnología de Philips que analiza el contenido que aparece en tu pantalla y te proporciona un rendimiento de pantalla optimizado. La sencilla interfaz te permite seleccionar varios modos, como el de oficina, imagen, vídeo, juego, ahorro, etc., para adaptarse a la aplicación en uso. En función de la selección, SmartImage optimiza dinámicamente el contraste, la saturación del color y la nitidez de las imágenes y los vídeos para obtener un rendimiento de pantalla inmejorable. La opción del modo de ahorro te ofrece un mayor ahorro de energía. Todo ello en tiempo real y con solo pulsar un botón.
Debido a la manera en que se controla el brillo en las pantallas con retroiluminación LED, algunos usuarios pueden experimentar un parpadeo en la pantalla que causa fatiga visual. La tecnología sin parpadeo de Philips aplica una nueva solución para regular el brillo y reducir el parpadeo con el fin de ofrecer una visualización más cómoda.
4.8
de 4
6
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
Hackebeil
17/06/2021
Deutschland
Comprador verificado
Philips Monitor LCD
Ich hatte mehrere Monitore in Betracht, ich habe mich für den Philips entschieden und habe es nicht bereut. Ein tolles Gerät, sehr gute Einstellung brillantes Bild, tolle Lautsprecher einfach sehr gut.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 221S8LDAB LCD-Monitor
Fecha de uso 2020-12-17
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 221S8LDAB LCD-Monitor
Fecha de uso 2020-12-17
tinamädel
01/01/2021
Deutschland
Top-Monitor, weniger Stromverbrauch, klasse Bild,
Ich war anfangs skeptisch, aber der Monitor hat mich voll und ganz überzeugt, fährt superschnell hoch, hat einfach ein klasse Bild. verbraucht sehr wenig Strom, hat sehr gute Lautsprecher...Daumen hoch TOP Monitor
Ventajas
wenig Energieverbrauch, kontrastreiches Bild
Contras
keine
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 221S8LDAB LCD-Monitor
Fecha de uso 2020-12-01
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 221S8LDAB LCD-Monitor
Fecha de uso 2020-12-01
FRANCESCO GENOVA
23/12/2020
Italia
Comprador verificado
MONITOR CON OTTIMA RISOLUZIONE SOPRATTUTTO IN DVI
CONFEZIONE COMPLETA ESCLUSO IL CAVETTO DMI monitor
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 221S8LDAB Monitor LCD
Fecha de uso 2019-11-23
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 221S8LDAB Monitor LCD
Fecha de uso 2019-11-23
Valor del tiempo de respuesta igual a SmartResponse
EPEAT es válido solamente si Philips registra el producto. Visita https://www.epeat.net/ para conocer el estado del registro en tu país.
El aspecto del monitor puede diferir del mostrado en las imágenes.