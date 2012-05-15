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Descatalogado
221TE2LB/00
Experimenta una gran visualización televisiva en el monitor LED
Experimenta una magnífica visualización de programas de televisión en el monitor LED. Combinado con entradas de HDMI, audio estéreo y modernos controles táctiles, el 221TE2L está preparado para entretenerte.
T-line
54,6 cm (21,5")
Quieres que tu pantalla plana LCD te ofrezca el mayor contraste y las imágenes más vibrantes. El avanzado sistema de procesado de imágenes de Philips, junto con su exclusiva tecnología de atenuación extrema y refuerzo de la retroiluminación, te ofrecen las imágenes más vibrantes. SmartContrast aumenta el contraste con unos excelentes niveles de negro y gran precisión en las tonalidades y colores oscuros. El resultado son unas imágenes vivas y brillantes, con un gran contraste y con colores vibrantes.
La pantalla Full HD dispone de una resolución de pantalla panorámica de 1920 x 1080p. Se trata de la resolución máxima de fuentes de alta definición para la mejor calidad de imagen posible. Está totalmente preparada para el futuro, ya que admite señales 1080p desde todas las fuentes, incluyendo las más recientes, como Blu-ray y avanzadas consolas de videojuegos de alta definición. El procesamiento de la señal se actualiza de forma exhaustiva para admitir esta señal y resolución de alta calidad. Reproduce imágenes de escaneado progresivo sin parpadeos con un brillo óptimo y un colorido insuperable.
Incredible Surround es una tecnología de audio de Philips que amplía enormemente el campo acústico para sumergirte en el sonido. Empleando una revolucionaria tecnología de cambio de fase electrónica, Incredible Surround mezcla los sonidos de los canales izquierdo y derecho de tal manera que amplía la distancia virtual entre los dos altavoces. Esta mayor amplitud mejora enormemente el efecto estereofónico y crea un sonido más natural. Incredible Surround permite disfrutar de un sonido totalmente envolvente, más profundo y amplio, sin utilizar altavoces adicionales.
3.5
de 4
25
Reseñas
senianet
15/05/2012
España
Es muy buen producto
El diseño es muy bonito y es un monitor elegante a parte de muy buena calidad.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 221TE2LB LED monitor with Digital TV tuner
Sí, recomiendo este producto
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EMP1967
15/05/2012
Italia
Porta Usb
Peccato che la porta usb si solo per gli aggiornamenti.
Sí, recomiendo este producto
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JUMI
08/05/2012
Deutschland
Dieses Produkt ist Super
Wir sind mit dem Monitor sehr zufrieden.Das Produkt ist sehr zu Empfehlen.Die Bildschärfe ist Super.Fernsehen macht hier Spaß.
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
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