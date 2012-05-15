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Descatalogado

Monitor LCD con sintonizador de TV digital

221TE2LB/00

3.5

| (25) Reseñas

Experimenta una gran visualización televisiva en el monitor LED

Experimenta una magnífica visualización de programas de televisión en el monitor LED. Combinado con entradas de HDMI, audio estéreo y modernos controles táctiles, el 221TE2L está preparado para entretenerte.

Ver todos los beneficios

Experimenta una gran visualización televisiva en el monitor LED

  • T-line

  • 54,6 cm (21,5")

Tonos en negro con más matices gracias a SmartContrast 20000000:1

Quieres que tu pantalla plana LCD te ofrezca el mayor contraste y las imágenes más vibrantes. El avanzado sistema de procesado de imágenes de Philips, junto con su exclusiva tecnología de atenuación extrema y refuerzo de la retroiluminación, te ofrecen las imágenes más vibrantes. SmartContrast aumenta el contraste con unos excelentes niveles de negro y gran precisión en las tonalidades y colores oscuros. El resultado son unas imágenes vivas y brillantes, con un gran contraste y con colores vibrantes.

Pantalla LCD Full HD con resolución de 1920 x 1080p

La pantalla Full HD dispone de una resolución de pantalla panorámica de 1920 x 1080p. Se trata de la resolución máxima de fuentes de alta definición para la mejor calidad de imagen posible. Está totalmente preparada para el futuro, ya que admite señales 1080p desde todas las fuentes, incluyendo las más recientes, como Blu-ray y avanzadas consolas de videojuegos de alta definición. El procesamiento de la señal se actualiza de forma exhaustiva para admitir esta señal y resolución de alta calidad. Reproduce imágenes de escaneado progresivo sin parpadeos con un brillo óptimo y un colorido insuperable.

Incredible Surround mejora la experiencia acústica

Incredible Surround es una tecnología de audio de Philips que amplía enormemente el campo acústico para sumergirte en el sonido. Empleando una revolucionaria tecnología de cambio de fase electrónica, Incredible Surround mezcla los sonidos de los canales izquierdo y derecho de tal manera que amplía la distancia virtual entre los dos altavoces. Esta mayor amplitud mejora enormemente el efecto estereofónico y crea un sonido más natural. Incredible Surround permite disfrutar de un sonido totalmente envolvente, más profundo y amplio, sin utilizar altavoces adicionales.

Especificaciones técnicas

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Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.5

de 4

25

Reseñas

15/05/2012

España

España

Es muy buen producto

El diseño es muy bonito y es un monitor elegante a parte de muy buena calidad.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 221TE2LB LED monitor with Digital TV tuner

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15/05/2012

Italia

Italia

Porta Usb

Peccato che la porta usb si solo per gli aggiornamenti.

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08/05/2012

Deutschland

Deutschland

Dieses Produkt ist Super

Wir sind mit dem Monitor sehr zufrieden.Das Produkt ist sehr zu Empfehlen.Die Bildschärfe ist Super.Fernsehen macht hier Spaß.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 221TE2LB LED monitor with Digital TV tuner

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