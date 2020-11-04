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Descatalogado
226E9QDSB/00
Detalles vivos y nítidos con un diseño insuperable
Esta elegante monitor Brilliance ofrece la mejor visualización más allá de cualquier límite. La pantalla con visualización extra amplia te permite disfrutar de las imágenes nítidas y vivas con la misma calidad desde cualquier ángulo de visión frontal. La tecnología sin parpadeos reduce la fatiga ocular después de un uso prolongado.
E Line
22 (21,5"/54,6 cm en diagonal)
1920 x 1080 (Full HD)
Los estudios han demostrado que, igual que los rayos ultravioleta pueden provocar daños oculares, los rayos de luz azul de onda corta de las pantallas LED pueden provocar daños oculares y, con el tiempo, afectar la visión. Desarrollado para mejorar el bienestar, el ajuste del modo LowBlue de Philips utiliza una tecnología de software inteligente para reducir la dañina luz azul de onda corta.
Jugar no debería suponer tener que elegir entre una experiencia interrumpida o fotogramas incompletos. Con el nuevo monitor Philips se acabaron los dilemas. Consigue un rendimiento fluido y sin complicaciones en prácticamente todos los fotogramas gracias a la tecnología AMD FreeSync™, la actualización rápida y fluida o el tiempo de respuesta ultrarrápido.
Un dispositivo compatible con HDMI tiene todo el hardware necesario para admitir una entrada de interfaz multimedia de alta definición (HDMI). Un cable HDMI permite transmitir audio y vídeo digitales de alta calidad a través de un solo cable desde un ordenador o desde fuentes AV (incluidos sintonizadores, reproductores de DVD, receptores de A/V y cámaras de vídeo).
3.4
de 4
28
Reseñas
DraAdvogada
04/11/2020
Portugal
Ótimo produto, oferece excelentes funcionalidades!
É o melhor monitor do mercado na sua categoria de preços! Oferece muito mais recursos que os concorrentes por um preço que chega a ser 40% mais barato em algumas lojas! Pesquisei muito antes da compra para não tomar uma decisão precipitada. Para mim o principal destaque é o LowBlue, como fico a frente do desktop durante muitas horas continuas e utilizo óculos é notável a diferença deste recurso que não me deixa arder a vista. Outra facilidade são as múltiplas ligações e alta resolução o que não é comum para um monitor nesta faixa de preço.
Ventajas
LowBlue - Alta resolução dentro desta faixa de preço - Múltiplos tipos de conectores.
Contras
Não tenho razão de queixa ao compara-los com monitores das demais marcas na mesma faixa de valor.
Esta reseña se realizó para 246E9QDSB Monitor LCD com Ultra Wide-Color
Fecha de uso 2018-11-04
Esta reseña se realizó para 246E9QDSB Monitor LCD com Ultra Wide-Color
Fecha de uso 2018-11-04
ClienteMisterio
04/11/2020
Portugal
Excelente monitor! O melhor na sua faixa de preço.
É o melhor monitor na sua gama de preço. Faz exatamente o que promete, tem uma excelente relação preço x qualidade. É Ultra Wide, tem um ótimo ângulo de visão, tem LowBlue o que não deixa arder a vista após um longo período de uso, tem Flicker-free, tem múltiplos tipos de conexão (HDMI - DVI - VGA) recursos que nesta gama de preço é dificílimo de encontrar. Além de ter Smart Image da Philips o que ajuda muito na definição das cores em alta resolução.
Ventajas
LowBlue o que não deixa arder a vista após um longo período de uso, tem Flicker-free, tem múltiplos tipos de conexão (HDMI - DVI - VGA) recursos que nesta gama de preço é dificílimo de encontrar.
Contras
Nenhuma se comparado aos monitores da mesma gama de valor da concorrência. Pesquisei muito antes de comprar, uso já faz 2 anos e não tenho razão de queixa. Muito superior aos LG e Samsung que utilizo no escritório e custaram até mais caro.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 246E9QDSB Monitor LCD com Ultra Wide-Color
Fecha de uso 2018-11-04
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 246E9QDSB Monitor LCD com Ultra Wide-Color
Fecha de uso 2018-11-04
VJafa
19/01/2021
United Kingdom
Excellent monitor!
I've purchased it 2 days ago and I'm very satisfied. The colours, image quality are perfect with HDMI connection and the stand looks luxurious. Simply the best.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 246E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color
Fecha de uso 2020-12-19
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 246E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color
Fecha de uso 2020-12-19
La marca nominativa/marca comercial "IPS" y las patentes de tecnologías relacionadas perteneces a sus respectivos propietarios.
La resolución máxima es compatible solo con la entrada HDMI.
Valor del tiempo de respuesta igual a SmartResponse
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Reservados todos los derechos. AMD, el logotipo de flecha de AMD, AMD FreeSync™ y sus combinaciones son marcas comerciales de Advanced Micro Devices, Inc. Otros nombres de productos en esta publicación se utilizan solo con fines de identificación y pueden ser marcas comerciales de sus respectivas empresas.
El aspecto del monitor puede diferir del mostrado en las imágenes.