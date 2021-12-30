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Descatalogado

Monitor LCD

226E9QHAB/00

3.6

| (14) Reseñas

Detalles vivos y nítidos con un diseño insuperable

Esta elegante monitor Brilliance ofrece la mejor visualización más allá de cualquier límite. La pantalla con visualización extra amplia te permite disfrutar de las imágenes nítidas y vivas con la misma calidad desde cualquier ángulo de visión frontal. La tecnología sin parpadeos reduce la fatiga ocular después de un uso prolongado.

Ver todos los beneficios

Detalles vivos y nítidos con un diseño insuperable

  • E Line

  • 22 (21,5"/54,6 cm en diagonal)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Experiencias de juego cómodas y agradables con tecnología AMD FreeSync™

Jugar no debería suponer tener que elegir entre una experiencia interrumpida o fotogramas incompletos. Con el nuevo monitor Philips se acabaron los dilemas. Consigue un rendimiento fluido y sin complicaciones en prácticamente todos los fotogramas gracias a la tecnología AMD FreeSync™, la actualización rápida y fluida o el tiempo de respuesta ultrarrápido.

Pantalla de 16:9 con Full HD para unas imágenes nítidas

La calidad de imagen importa. Las pantallas habituales ofrecen buena calidad, pero sabemos que tú esperas más. Esta pantalla cuenta con una resolución Full HD de 1920 x 1080. Gracias al Full HD podrás disfrutar de unos detalles nítidos y de un gran brillo, así como un contraste increíble y colores realistas para una imagen que parece cobrar vida.

Pantalla de borde estrecho para una apariencia perfecta

Las nuevas pantallas Philips tienen bordes ultraestrechos que permiten reducir al mínimo las distracciones y maximizar el tamaño de visualización. Especialmente apto para la visualización dividida o la configuración de la resolución como en juegos, diseño gráfico y aplicaciones de uso profesional, el borde ultraestrecho de la pantalla te da la sensación de estar frente a una pantalla grande.

Especificaciones técnicas

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Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.6

de 4

14

Reseñas

3

30/12/2021

United Kingdom

United Kingdom

Nice

Its just all-round good. I dont know if it is mountable tho?

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 226E9QHAB LCD monitor

Fecha de uso 2020-12-30

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 226E9QHAB LCD monitor

Fecha de uso 2020-12-30

07/07/2020

United Kingdom

United Kingdom

Comprador verificado

Crystal Clear

Does exactly what I need it to do. Very easy to set up and very clear. Made working from home a lot easier.

Ventajas

Easy set up and clear flicker free image.

Contras

None

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 226E9QHAB LCD monitor

Fecha de uso 2019-06-07

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 226E9QHAB LCD monitor

Fecha de uso 2019-06-07

10/10/2019

United Kingdom

United Kingdom

Comprador verificado

Excellent product

This monitor does exactly what it is meant to do. It plugged straight in to my computer and worked first time. All I had to do was resize the image to fit the screen. The picture is very clear and sharp, and the high quality is particularly noticeable when playing videos. Using the menu is a bit fiddly and takes some getting used to but once everything is set up you should rarely need to use it. The base takes quite a bit of room on the desk but on the other hand the monitor is very stable. Overall excellent for the price.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 226E9QHAB LCD monitor

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Avisos legales

  1. La marca nominativa/marca comercial "IPS" y las patentes de tecnologías relacionadas perteneces a sus respectivos propietarios.

  2. La resolución máxima es compatible solo con la entrada HDMI.

  3. Valor del tiempo de respuesta igual a SmartResponse

  4. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Reservados todos los derechos. AMD, el logotipo de flecha de AMD, AMD FreeSync™ y sus combinaciones son marcas comerciales de Advanced Micro Devices, Inc. Otros nombres de productos en esta publicación se utilizan solo con fines de identificación y pueden ser marcas comerciales de sus respectivas empresas.

  5. El aspecto del monitor puede diferir del mostrado en las imágenes.