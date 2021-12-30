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Descatalogado
226E9QHAB/00
Detalles vivos y nítidos con un diseño insuperable
Esta elegante monitor Brilliance ofrece la mejor visualización más allá de cualquier límite. La pantalla con visualización extra amplia te permite disfrutar de las imágenes nítidas y vivas con la misma calidad desde cualquier ángulo de visión frontal. La tecnología sin parpadeos reduce la fatiga ocular después de un uso prolongado.
E Line
22 (21,5"/54,6 cm en diagonal)
1920 x 1080 (Full HD)
Jugar no debería suponer tener que elegir entre una experiencia interrumpida o fotogramas incompletos. Con el nuevo monitor Philips se acabaron los dilemas. Consigue un rendimiento fluido y sin complicaciones en prácticamente todos los fotogramas gracias a la tecnología AMD FreeSync™, la actualización rápida y fluida o el tiempo de respuesta ultrarrápido.
La calidad de imagen importa. Las pantallas habituales ofrecen buena calidad, pero sabemos que tú esperas más. Esta pantalla cuenta con una resolución Full HD de 1920 x 1080. Gracias al Full HD podrás disfrutar de unos detalles nítidos y de un gran brillo, así como un contraste increíble y colores realistas para una imagen que parece cobrar vida.
Las nuevas pantallas Philips tienen bordes ultraestrechos que permiten reducir al mínimo las distracciones y maximizar el tamaño de visualización. Especialmente apto para la visualización dividida o la configuración de la resolución como en juegos, diseño gráfico y aplicaciones de uso profesional, el borde ultraestrecho de la pantalla te da la sensación de estar frente a una pantalla grande.
3.6
de 4
14
Reseñas
theperson
30/12/2021
United Kingdom
Nice
Its just all-round good. I dont know if it is mountable tho?
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 226E9QHAB LCD monitor
Fecha de uso 2020-12-30
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 226E9QHAB LCD monitor
Fecha de uso 2020-12-30
Lion 66
07/07/2020
United Kingdom
Comprador verificado
Crystal Clear
Does exactly what I need it to do. Very easy to set up and very clear. Made working from home a lot easier.
Ventajas
Easy set up and clear flicker free image.
Contras
None
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 226E9QHAB LCD monitor
Fecha de uso 2019-06-07
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 226E9QHAB LCD monitor
Fecha de uso 2019-06-07
Keith68
10/10/2019
United Kingdom
Comprador verificado
Excellent product
This monitor does exactly what it is meant to do. It plugged straight in to my computer and worked first time. All I had to do was resize the image to fit the screen. The picture is very clear and sharp, and the high quality is particularly noticeable when playing videos. Using the menu is a bit fiddly and takes some getting used to but once everything is set up you should rarely need to use it. The base takes quite a bit of room on the desk but on the other hand the monitor is very stable. Overall excellent for the price.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 226E9QHAB LCD monitor
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 226E9QHAB LCD monitor
La marca nominativa/marca comercial "IPS" y las patentes de tecnologías relacionadas perteneces a sus respectivos propietarios.
La resolución máxima es compatible solo con la entrada HDMI.
Valor del tiempo de respuesta igual a SmartResponse
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Reservados todos los derechos. AMD, el logotipo de flecha de AMD, AMD FreeSync™ y sus combinaciones son marcas comerciales de Advanced Micro Devices, Inc. Otros nombres de productos en esta publicación se utilizan solo con fines de identificación y pueden ser marcas comerciales de sus respectivas empresas.
El aspecto del monitor puede diferir del mostrado en las imágenes.