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Descatalogado

Monitor LCD

226E9QSB/01

Detalles vivos y nítidos con un diseño insuperable

Esta elegante monitor Brilliance ofrece la mejor visualización más allá de cualquier límite. La pantalla con visualización extra amplia te permite disfrutar de las imágenes nítidas y vivas con la misma calidad desde cualquier ángulo de visión frontal. La tecnología sin parpadeos reduce la fatiga ocular después de un uso prolongado.

Ver todos los beneficios

Detalles vivos y nítidos con un diseño insuperable

  • E Line

  • 22 (21,5"/54,6 cm en diagonal)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Reducción de la vista cansada gracias a la tecnología sin parpadeo

Debido a la manera en que se controla el brillo en las pantallas con retroiluminación LED, algunos usuarios pueden experimentar un parpadeo en la pantalla que causa fatiga visual. La tecnología sin parpadeo de Philips aplica una nueva solución para regular el brillo y reducir el parpadeo con el fin de ofrecer una visualización más cómoda.

Modo EasyRead para una experiencia equiparable a la lectura en papel

Modo LowBlue para una productividad que no daña la vista

Los estudios han demostrado que, igual que los rayos ultravioleta pueden provocar daños oculares, los rayos de luz azul de onda corta de las pantallas LED pueden provocar daños oculares y, con el tiempo, afectar la visión. Desarrollado para mejorar el bienestar, el ajuste del modo LowBlue de Philips utiliza una tecnología de software inteligente para reducir la dañina luz azul de onda corta.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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Avisos legales

  1. La marca nominativa/marca comercial "IPS" y las patentes de tecnologías relacionadas perteneces a sus respectivos propietarios.

  2. Valor del tiempo de respuesta igual a SmartResponse

  3. El aspecto del monitor puede diferir del mostrado en las imágenes.