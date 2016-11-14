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Descatalogado

Monitor LCD

226V6QSB6/00

Imágenes LED fantásticas con colores vivos

Disfruta de unas imágenes vivas y nítidas con esta fina pantalla Philips. Se trata de una elección perfecta equipada con funciones como SmartContrast, que garantiza unas imágenes realmente brillantes.

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Imágenes LED fantásticas con colores vivos

  • V-Line

  • 22 (21,5"/54,6 cm en diagonal)

  • Full HD (1920 x 1080)

La pantalla AH-IPS proporciona unas imágenes asombrosas con amplios ángulos de visualización

La pantalla AH-IPS utiliza una avanzada tecnología que te ofrece unos ángulos de visualización extra anchos de 178/178 grados, lo que hace posible ver la pantalla desde casi cualquier ángulo. Al contrario que los paneles TN, las pantallas AH-IPS te ofrecen imágenes nítidas y colores vivos asombrosos, lo que las hace perfectas no solo para fotos, películas y exploración web, sino también para aplicaciones profesionales que exijan precisión de colores y brillo consistente en todo momento.

El montaje VESA aporta flexibilidad

El bajo consumo permite ahorrar en las facturas

Especificaciones técnicas

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