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Descatalogado
226V6QSB6/00
Imágenes LED fantásticas con colores vivos
Disfruta de unas imágenes vivas y nítidas con esta fina pantalla Philips. Se trata de una elección perfecta equipada con funciones como SmartContrast, que garantiza unas imágenes realmente brillantes.
V-Line
22 (21,5"/54,6 cm en diagonal)
Full HD (1920 x 1080)
La pantalla AH-IPS utiliza una avanzada tecnología que te ofrece unos ángulos de visualización extra anchos de 178/178 grados, lo que hace posible ver la pantalla desde casi cualquier ángulo. Al contrario que los paneles TN, las pantallas AH-IPS te ofrecen imágenes nítidas y colores vivos asombrosos, lo que las hace perfectas no solo para fotos, películas y exploración web, sino también para aplicaciones profesionales que exijan precisión de colores y brillo consistente en todo momento.
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