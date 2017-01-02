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Descatalogado
22PFS4031/12
Televisor LED Full HD ultraplano
El elegante diseño de la serie Philips 4000 con Digital Crystal Clear te ofrece una excelente relación calidad-precio para tu hogar. Disfruta de su calidad de imagen HEVC y de un sonido nítido para una experiencia de entretenimiento cómoda.
55 cm (22")
Televisor LED Full HD
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
La calidad de la imagen importa. Los televisores de alta definición o HDTV ofrecen buena calidad, pero sabemos que tú esperas más. Imagina disfrutar de una visualización tan real como la vida misma en la que se fusionen la perfección de los detalles, un ajuste de brillo alto, contrastes inigualables y colores realistas.
Evita los líos de cables gracias a un solo cable HDMI que transfiere las señales de vídeo y audio desde los dispositivos al televisor. Este cable utiliza señales sin comprimir, lo que garantiza la máxima calidad desde la fuente a la pantalla. Si a eso añadimos Philips Easylink, solo necesitarás un mando a distancia para realizar la mayoría de las operaciones en el televisor, DVD, reproductor de Blu-ray, sintonizador o sistema de cine en casa.
Philips ha creado Digital Crystal Clear para que puedas disfrutar de unas imágenes que parecen naturales desde cualquier fuente. Tanto si estás viendo tu serie favorita o película, como si se trata de las noticias o vas a ver algo con los amigos, podrás disfrutar de contenido multimedia en un contraste, color y nitidez óptimos.
3.5
de 4
18
Reseñas
electro2006
02/01/2017
España
Comprador verificado
Producto ideal para television y monitor
Es ideal, pues tienes al mismo tiempo un televisor para ver cualquier cadena televisiva (por antena o por cable) y a la misma vez un monitor de alta resolución, es lo que yo estaba buscando.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 4000 series 22PFS4031 Televisor LED Full HD ultraplano
Sí, recomiendo este producto
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Herbert7149
07/01/2018
Deutschland
Dies ist ein super TV Gerät
Das TV Gerät entspricht voll meinen Erwartungen. Die einfache Bedienung und ein sehr gutes kontrastreiches Bild kommen gut an.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 4000 series 22PFS4031 Ultraflacher Full HD LED TV
Sí, recomiendo este producto
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Resübeil
15/05/2017
Deutschland
Full HD-LED-Fernseher Serie 4000
Das Produkt hat die bei mir von Philips erwarteten Eigenschaften, also kaufen, einschalten funktioniert. Die Qualitäts- und Nutzereigenschaften entsprechen meinen Erwartungen. Auch nach den ersten Gebrauchswochen kann ich meine volle Zufriedenheit äußern.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 4000 series 22PFS4031 Ultraflacher Full HD LED TV
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Basado en los resultados del programa de prueba de Ambilight en Suecia, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Reino Unido, Alemania, Austria y Francia entre el 24 de febrero de 2023 y el 28 de febrero de 2025. Durante este periodo, el 99,91 % de los participantes decidió quedarse con su Ambilight TV, a pesar de contar con una política de devolución con reembolso completo y sin necesidad de dar explicaciones.
La guía electrónica de programación y la visibilidad real (hasta 8 días) dependen del país y del operador.
Consumo de energía en kWh por año, basado en el consumo de energía de un televisor encendido durante 4 horas al día, 365 días al año. El consumo de energía real dependerá del modo en que se use el televisor.
El televisor admite la recepción de DVB-T para emisiones gratuitas. Puede que determinados operadores de DVB-T no sean compatibles. Puedes encontrar una lista actualizada en la sección de preguntas frecuentes del sitio Web de asistencia de Philips. Algunos operadores requieren acceso condicional y suscripción. Ponte en contacto con tu operador para obtener más información.
(Philips) solo es compatible con determinados reproductores de Philips.