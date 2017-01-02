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Descatalogado

4000 seriesTelevisor LED Full HD ultraplano

22PFS4031/12

3.5

| (18) Reseñas

Televisor LED Full HD ultraplano

El elegante diseño de la serie Philips 4000 con Digital Crystal Clear te ofrece una excelente relación calidad-precio para tu hogar. Disfruta de su calidad de imagen HEVC y de un sonido nítido para una experiencia de entretenimiento cómoda.

Ver todos los beneficios
TV brand claim gold

El 99,91 % de las personas que prueban Ambilight TV no quieren devolverlo nunca. 1

Con Digital Crystal Clear

Televisor LED Full HD ultraplano

  • 55 cm (22")

  • Televisor LED Full HD

  • DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

Televisor LED Full HD: imágenes LED brillantes con un contraste increíble

La calidad de la imagen importa. Los televisores de alta definición o HDTV ofrecen buena calidad, pero sabemos que tú esperas más. Imagina disfrutar de una visualización tan real como la vida misma en la que se fusionen la perfección de los detalles, un ajuste de brillo alto, contrastes inigualables y colores realistas.

Dos entradas HDMI e EasyLink para una conectividad integrada

Evita los líos de cables gracias a un solo cable HDMI que transfiere las señales de vídeo y audio desde los dispositivos al televisor. Este cable utiliza señales sin comprimir, lo que garantiza la máxima calidad desde la fuente a la pantalla. Si a eso añadimos Philips Easylink, solo necesitarás un mando a distancia para realizar la mayoría de las operaciones en el televisor, DVD, reproductor de Blu-ray, sintonizador o sistema de cine en casa.

Digital Crystal Clear: precisión que querrás compartir

Philips ha creado Digital Crystal Clear para que puedas disfrutar de unas imágenes que parecen naturales desde cualquier fuente. Tanto si estás viendo tu serie favorita o película, como si se trata de las noticias o vas a ver algo con los amigos, podrás disfrutar de contenido multimedia en un contraste, color y nitidez óptimos.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.5

de 4

18

Reseñas

02/01/2017

España

España

Comprador verificado

Producto ideal para television y monitor

Es ideal, pues tienes al mismo tiempo un televisor para ver cualquier cadena televisiva (por antena o por cable) y a la misma vez un monitor de alta resolución, es lo que yo estaba buscando.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 4000 series 22PFS4031 Televisor LED Full HD ultraplano

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07/01/2018

Deutschland

Deutschland

Dies ist ein super TV Gerät

Das TV Gerät entspricht voll meinen Erwartungen. Die einfache Bedienung und ein sehr gutes kontrastreiches Bild kommen gut an.

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Esta reseña se realizó para 4000 series 22PFS4031 Ultraflacher Full HD LED TV

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15/05/2017

Deutschland

Deutschland

Full HD-LED-Fernseher Serie 4000

Das Produkt hat die bei mir von Philips erwarteten Eigenschaften, also kaufen, einschalten funktioniert. Die Qualitäts- und Nutzereigenschaften entsprechen meinen Erwartungen. Auch nach den ersten Gebrauchswochen kann ich meine volle Zufriedenheit äußern.

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Esta reseña se realizó para 4000 series 22PFS4031 Ultraflacher Full HD LED TV

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Esta reseña se realizó para 4000 series 22PFS4031 Ultraflacher Full HD LED TV

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Avisos legales

  1. Basado en los resultados del programa de prueba de Ambilight en Suecia, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Reino Unido, Alemania, Austria y Francia entre el 24 de febrero de 2023 y el 28 de febrero de 2025. Durante este periodo, el 99,91 % de los participantes decidió quedarse con su Ambilight TV, a pesar de contar con una política de devolución con reembolso completo y sin necesidad de dar explicaciones. 

  1. La guía electrónica de programación y la visibilidad real (hasta 8 días) dependen del país y del operador.

  2. Consumo de energía en kWh por año, basado en el consumo de energía de un televisor encendido durante 4 horas al día, 365 días al año. El consumo de energía real dependerá del modo en que se use el televisor.

  3. El televisor admite la recepción de DVB-T para emisiones gratuitas. Puede que determinados operadores de DVB-T no sean compatibles. Puedes encontrar una lista actualizada en la sección de preguntas frecuentes del sitio Web de asistencia de Philips. Algunos operadores requieren acceso condicional y suscripción. Ponte en contacto con tu operador para obtener más información.

  4. (Philips) solo es compatible con determinados reproductores de Philips.