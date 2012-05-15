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  • El arte de la elegancia y el rendimiento
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Descatalogado

BrillianceMonitor LED

248C3LHSB/00

4.1
| (18) Reseñas | 81% ha recomendado este producto

1 premio

El arte de la elegancia y el rendimiento
Con su elegante diseño delgado y la atractiva base de aluminio, la nueva Moda es una obra de arte.
Ver todos los beneficios

El arte de la elegancia y el rendimiento

  • Moda

  • 60 cm (23,6")

Tecnología LED para imágenes excelentes

Los LED blancos son dispositivos sólidos con un brillo intenso y constante desde que los encendés. Además, se prenden más rápido para que ahorres energía. Los LED pueden reciclarse porque no contienen mercurio y no dañan el medioambiente. Su tecnología permite un mayor control de la atenuación de la retroiluminación del LCD, lo que da como resultado una alta relación de contraste. Además, te ofrece una reproducción de color superior con brillo uniforme en toda la pantalla.

SmartContrast 20000000:1 para tonos negros increíbles con más matices

SmartContrast 20000000:1 para tonos negros increíbles con más matices

Si querés que tu pantalla plana LCD tenga el máximo contraste y las imágenes más vibrantes, la avanzada tecnología de procesamiento de video de Philips es la solución ideal porque te ofrece un exclusivo sistema de refuerzo de retroiluminación y atenuación. Con SmartContrast podés aumentar el contraste con excelentes tonos de negro y reflejar con precisión milimétrica las sombras oscuras y los colores. Como resultado, se obtienen imágenes brillantes y de apariencia real, con alto contraste y colores vibrantes.

SmartKolor para imágenes con colores impactantes

SmartKolor para imágenes con colores impactantes

SmartKolor es una sofisticada tecnología de extensión del color que optimiza la gama visual de colores de la pantalla. Esta función maximiza el control de ganancia RGB de la pantalla y te ofrece mejores imágenes llenas de vida para que disfrutes más de tus fotos y videos.

Especificaciones técnicas

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Premios

  • Award image AWARD-1679531

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.1

de 4

18

Reseñas

81%

ha recomendado este producto

2

15/05/2012

España

España

calidad de imagen, diseño

Calidad de imagen, magnífico diseño, buenas prestaciones.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Brilliance 228C3LHSB LCD monitor with LED

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Brilliance 228C3LHSB LCD monitor with LED

15/05/2012

España

España

estoy muy contento con este monitor

Me gusta el monitor, especialmente el "smartimage". El imagen es muy nitido y los colores son perfectos. Uso el monitor para editar videos en HD y estoy muy contento.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Brilliance 228C3LHSB LCD monitor with LED

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Brilliance 228C3LHSB LCD monitor with LED

17/05/2026

United Kingdom

United Kingdom

tank

Like previous comment, works after 15 years without a single dead pixel, never needed any repair. and it does have many work hours.... 5/5

Esta reseña se realizó para Brilliance 248C3LHSB LED monitor

Date of Use 2011-11-02

Esta reseña se realizó para Brilliance 248C3LHSB LED monitor

Date of Use 2011-11-02

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