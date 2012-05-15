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Descatalogado
Moda
60 cm (23,6")
Los LED blancos son dispositivos sólidos con un brillo intenso y constante desde que los encendés. Además, se prenden más rápido para que ahorres energía. Los LED pueden reciclarse porque no contienen mercurio y no dañan el medioambiente. Su tecnología permite un mayor control de la atenuación de la retroiluminación del LCD, lo que da como resultado una alta relación de contraste. Además, te ofrece una reproducción de color superior con brillo uniforme en toda la pantalla.
Si querés que tu pantalla plana LCD tenga el máximo contraste y las imágenes más vibrantes, la avanzada tecnología de procesamiento de video de Philips es la solución ideal porque te ofrece un exclusivo sistema de refuerzo de retroiluminación y atenuación. Con SmartContrast podés aumentar el contraste con excelentes tonos de negro y reflejar con precisión milimétrica las sombras oscuras y los colores. Como resultado, se obtienen imágenes brillantes y de apariencia real, con alto contraste y colores vibrantes.
SmartKolor es una sofisticada tecnología de extensión del color que optimiza la gama visual de colores de la pantalla. Esta función maximiza el control de ganancia RGB de la pantalla y te ofrece mejores imágenes llenas de vida para que disfrutes más de tus fotos y videos.
Premios
4.1
de 4
18
Reseñas
81%
ha recomendado este producto
josean
15/05/2012
España
calidad de imagen, diseño
Calidad de imagen, magnífico diseño, buenas prestaciones.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Brilliance 228C3LHSB LCD monitor with LED
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Brilliance 228C3LHSB LCD monitor with LED
adrian36
15/05/2012
España
estoy muy contento con este monitor
Me gusta el monitor, especialmente el "smartimage". El imagen es muy nitido y los colores son perfectos. Uso el monitor para editar videos en HD y estoy muy contento.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Brilliance 228C3LHSB LCD monitor with LED
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Brilliance 228C3LHSB LCD monitor with LED
jp84
17/05/2026
United Kingdom
tank
Like previous comment, works after 15 years without a single dead pixel, never needed any repair. and it does have many work hours.... 5/5
Esta reseña se realizó para Brilliance 248C3LHSB LED monitor
Date of Use 2011-11-02
Esta reseña se realizó para Brilliance 248C3LHSB LED monitor
Date of Use 2011-11-02