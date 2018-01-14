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Descatalogado
Televisor LED ultrafino
El elegante diseño de la serie Philips 4000 con Digital Crystal Clear te ofrece una excelente relación calidad-precio para tu hogar. Disfruta de su calidad de imagen HEVC y de un sonido nítido para una experiencia de entretenimiento cómoda.
60 cm (24")
Televisor LED
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Philips ha creado Digital Crystal Clear para que puedas disfrutar de unas imágenes que parecen naturales desde cualquier fuente. Tanto si estás viendo tu serie favorita o película, como si se trata de las noticias o vas a ver algo con los amigos, podrás disfrutar de contenido multimedia en un contraste, color y nitidez óptimos.
Elegante, de vanguardia, refinado y preciso; así es el diseño ultraplano de Philips. Si tenemos en cuenta la sofisticación que proporciona este producto a tu decoración, no debería sorprender que algo tan fino despierte tanto interés.
El índice de rendimiento de imagen combina motores de procesamiento de imágenes avanzados y tecnología de visualización de Philips para mejorar los elementos de percepción: nitidez, movimiento, contraste y color. Sin importar cuál sea la fuente, siempre disfrutarás de imágenes muy nítidas con detalles y profundidad increíbles, negros y blancos más intensos, colores más brillantes y vívidos, así como tonos de piel naturales y fieles a la realidad.
4.0
de 4
22
Reseñas
80%
ha recomendado este producto
fredf
14/01/2018
Deutschland
Comprador verificado
Top, für das Kinderzimmer genau richtig!
Das Gerät ist genau richtig für ein nicht zu großes Kinderzimmer. Wir nutzen es sowohl als TV-Gerät wie auch als Monitor für den Laptop und den DVD-Player. Sowohl Bild als auch Ton sind für diesen Zweck optimal. Das Preis / Leistungsverhältnis ist Top. Ich kann das Gerät nur empfehlen.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 4000 series 24PHS4031 Ultraflacher LED TV
Sí, recomiendo este producto
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Muli20
14/01/2018
Deutschland
Top, für das Kinderzimmer genau richtig!
Das Gerät ist genau richtig für ein nicht zu großes Kinderzimmer. Wir nutzen es sowohl als TV-Gerät wie auch als Monitor für den Laptop und den DVD-Player. Sowohl Bild als auch Ton sind für diesen Zweck optimal. Das Preis / Leistungsverhältnis ist Top. Ich kann das Gerät nur empfehlen.
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Atom1
03/07/2017
Deutschland
Comprador verificado
Modell-Nr.: 24PHS4031/12
Ich kaufte mir dieses Modell weil ich einen kleinen Fernseher haben wollte der aber auch die Vorzüge eines Großen hat. Er ist benutzerfreundlich hat ein hervorragendes Bilt und Ton. Ich bin sehr zufrieden.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 4000 series 24PHS4031 Ultraflacher LED TV
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Basado en los resultados del programa de prueba de Ambilight en Suecia, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Reino Unido, Alemania, Austria y Francia entre el 24 de febrero de 2023 y el 28 de febrero de 2025. Durante este periodo, el 99,91 % de los participantes decidió quedarse con su Ambilight TV, a pesar de contar con una política de devolución con reembolso completo y sin necesidad de dar explicaciones.
La guía electrónica de programación y la visibilidad real (hasta 8 días) dependen del país y del operador.
Consumo de energía en kWh por año, basado en el consumo de energía de un televisor encendido durante 4 horas al día, 365 días al año. El consumo de energía real dependerá del modo en que se use el televisor.
El televisor admite la recepción de DVB-T para emisiones gratuitas. Puede que determinados operadores de DVB-T no sean compatibles. Puedes encontrar una lista actualizada en la sección de preguntas frecuentes del sitio Web de asistencia de Philips. Algunos operadores requieren acceso condicional y suscripción. Ponte en contacto con tu operador para obtener más información.
(Philips) solo es compatible con determinados reproductores de Philips.