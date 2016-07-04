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Descatalogado
40PFT4009/12
Televisor LED Full HD
Todos en tu casa disfrutarán de una calidad de imagen clara y nítida con el televisor LED Full HD serie 4100 de Philips. Su diseño minimalista, sus vivas imágenes y su inmejorable sonido lo convierten en la elección perfecta para cualquier habitación de tu casa.
102 cm (40")
Televisor LED Full HD
TDT/T2/C
Philips ha ideado Digital Crystal Clear para que puedas disfrutar de unas imágenes naturales desde cualquier fuente. Tanto si estás viendo tu serie favorita como si vienen amigos a casa para ver una película, podrás ver este contenido multimedia en un contraste, color y nitidez óptimos.
Compartí la diversión. Conectá tu Memory Stick USB, cámara digital, reproductor de MP3 u otro dispositivo multimedia al puerto USB del televisor para disfrutar de fotos, videos y música mediante el explorador de contenidos en pantalla fácil de usar.
Al presentar un diseño contemporáneo, este televisor se fusiona a la perfección con la decoración de tu hogar. Tu televisor tiene que parecer atractivo tanto encendido como apagado.
3.7
de 4
7
Reseñas
foged
04/07/2016
Danmark
Comprador verificado
kanel instilling
det er svært at stile kanaler som man selv vil ha det
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 4000 series 50PFT4009 Full HD LED-TV
Sí, recomiendo este producto
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Claudi1
13/02/2016
Deutschland
Comprador verificado
ausgezeichnetes Produkt
Dieses Produkt hat ausgezeichnete Eigenschaften. Das ist schon der 4. Philips Fernseher.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 4000 series 50PFT4009 Full HD LED TV
Sí, recomiendo este producto
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santi
11/12/2014
España
Buena calidad
Es un producto de buena calidad ,aunque se echan de menos algunas cosas como pueden ser los botones de control en el propio tv ya que no los lleva, y la la salida de audio y video. Por todo lo de mas es fantastica ,buena imagen ,buenos acabados y muy buena relaccion calidad precio.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 4000 series 50PFT4009 Televisor LED Full HD
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Basado en los resultados del programa de prueba de Ambilight en Suecia, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Reino Unido, Alemania, Austria y Francia entre el 24 de febrero de 2023 y el 28 de febrero de 2025. Durante este periodo, el 99,91 % de los participantes decidió quedarse con su Ambilight TV, a pesar de contar con una política de devolución con reembolso completo y sin necesidad de dar explicaciones.
Es necesario realizar una actualización del software para utilizar las opciones de pausar televisión y grabación USB. Para obtener más información sobre la actualización de software, visita www.philips.com/TV y haz clic en la sección de asistencia.
La grabación USB solo está disponible para canales digitales, las grabaciones pueden estar limitadas por la protección contra copias de las emisoras (CI+). Se pueden aplicar restricciones por país y canal.
El televisor admite la recepción de TDT para emisiones gratuitas. Puede que determinados operadores de TDT no sean compatibles. Puedes encontrar una lista actualizada en la sección de preguntas frecuentes del sitio Web de asistencia de Philips. Algunos operadores requieren acceso condicional y suscripción. Ponte en contacto con tu operador para obtener más información.
Consumo de energía en kWh por año, basado en el consumo de energía de un televisor encendido durante 4 horas al día, 365 días al año. El consumo de energía real dependerá del modo en que se use el televisor.
La EPG y la visibilidad real (hasta 8 días) dependen del país y del operador.
(Philips) solo es compatible con determinados reproductores de Philips.