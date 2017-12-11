ProductosAsistencia

Paga con Klarna

Regístrate y recibe 10 € de descuento

Envío gratis desde 40€

Política de devolución de 30 días

Política de devolución de 45 días

Todas las series

7000 series Televisor 4K UHD ultraplano con tecnología Android™

Descatalogado

Asistencia

7000 seriesTelevisor 4K UHD ultraplano con tecnología Android™

43PUS7100/12

7000 series Televisor 4K UHD ultraplano con tecnología Android™

Descatalogado

Go to shop

Inicia sesión o crea una cuenta

Registra tu producto

Tendrás acceso inmediato a manuales, asistencia a medida y mucho más. Además, es fácil y rápido.

Registrarme

Controla tu televisor con tu dispositivo inteligente

Philips Smart TV App

La aplicación Philips Smart TV convierte tu smartphone o tablet en un mando a distancia inteligente, permitiéndote cambiar de canal, ajustar el volumen, explorar aplicaciones y configurar fácilmente los ajustes de Ambilight.

Escanee el código QR para descargar la aplicación
Philips Smart TV App

Softw. y controladores

Historial del firmware

  • versión: 000.005.038.219
  • PDF archivo, 52.4 kB
  • 11 December 2017

Preguntas frecuentes

Garantía y servicio

Comprueba los términos de la garantía e inicia una solicitud de sustitución o reparación del producto

Garantía

Nuestras políticas de garantía de productos

Contacto con Philips

Estaremos encantados de ayudarte.