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Descatalogado

7000 seriesTelevisor 4K UHD ultraplano con tecnología Android™

43PUS7100/12

2.5

| (414) Reseñas

Televisor LED 4K UHD ultraplano con tecnología Android

El procesamiento ultrarrápido Quad Core se une a las líneas ultraplanas: el televisor UHD de la serie 7100 con tecnología Android parece tan rápido como realmente es. El elegante marco plateado, el diseño del soporte con pies en cada lado y Ambilight intensificarán aún más tu experiencia de visualización.

Ver todos los beneficios
TV brand claim gold

El 99,91 % de las personas que prueban Ambilight TV no quieren devolverlo nunca. 1

Con Ambilight en 2 lados

Televisor LED 4K UHD ultraplano con tecnología Android

  • 108 cm (43")

  • Televisor LED 4K Ultra HD

  • Quad Core, 16 GB y ampliable

  • DVB-T/T2/C/S/S2

Micro Dimming Pro para un contraste excelente

Micro Dimming Pro para un contraste excelente

Micro Dimming Pro optimiza el contraste del televisor según las condiciones de luz del entorno. Un sensor de luz y un software especial analizan la imagen en 6400 zonas diferentes para que disfrutes de un contraste y una calidad de imagen increíbles, y vivas una experiencia visual realista tanto de día como de noche.

Libera la potencia de Quad Core y Android

Libera la potencia de Quad Core y Android

Procesador Quad Core de Philips se une a la potencia de Android para ofrecer una emocionante experiencia de juego. Con Android en el televisor, podrás navegar, ejecutar aplicaciones y reproducir vídeos de forma súper rápida, intuitiva y divertida.

Google Play™: tu ventana a la diversión

Google Play™ dispone de un amplio catálogo de juegos de alta calidad para todas las edades. Optimizados para su uso en el televisor, los juegos lucen un aspecto tan fantástico como su rendimiento. Y no es necesario llenar tu casa de consolas de juegos; con un mando con USB universal para juegos podrás navegar y reproducir contenido con facilidad.

Especificaciones técnicas

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Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

2.5

de 4

414

Reseñas

08/12/2016

España

España

Espectacular

No he percibido ninguno de los problemas de otras reseñas. Ni cuelgues ni reseteos ni reinicios. Uso el cliente nativo de Netflix, Spotify, Wuaki y YouTube. Todo perfecto. La calidad de la imagen, el escalado a 4K, la fluidez de los movimientos...bufff, impresionante. Star Wars el despertar de la fuerza, en 3D y con el ambilight es absolutamente espectacular. Para mi 100% recomendable. Muy satisfecho con la compra y con la calidad del producto

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 7000 series 55PUS7100 Televisor 4K UHD ultraplano con tecnología Android™

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Esta reseña se realizó para 7000 series 55PUS7100 Televisor 4K UHD ultraplano con tecnología Android™

18/09/2016

España

España

Buena compra

No me ha ocurrido nada de lo que leo en los comentarios. El aparato funciona perfectamente y una pena no haber cogido el que tiene ambilight en todo el contorno. La calidad de imagen de 10, sobre todo en HD. He visto películas en 3D y OK. He visto videos en YouTube y OK. No sé qué más se puede pedir. En cuanto a la velocidad de respuesta, no tengo ninguna queja

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Esta reseña se realizó para 7000 series 55PUS7100 Televisor 4K UHD ultraplano con tecnología Android™

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22/06/2016

España

España

Comprador verificado

Era lo que esperaba

Este producto me a dado la calidad de imagen funcionamiento y facilidad de uso, que la marca precede. Lastima de no coger con ambilight a 3 lados, pero de todas formas es una opción que mejora mucho respecto al resto a la hora de disfrutar de una sesión de cine.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 7000 series 43PUS7100 Televisor 4K UHD ultraplano con tecnología Android™

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Avisos legales

  1. Basado en los resultados del programa de prueba de Ambilight en Suecia, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Reino Unido, Alemania, Austria y Francia entre el 24 de febrero de 2023 y el 28 de febrero de 2025. Durante este periodo, el 99,91 % de los participantes decidió quedarse con su Ambilight TV, a pesar de contar con una política de devolución con reembolso completo y sin necesidad de dar explicaciones. 

  1. Los padres deben vigilar a sus hijos durante la visualización en 3D y asegurarse de que no experimentan ninguna molestia de las descritas anteriormente. La visualización en 3D no es recomendable para niños de menos de 6 años, ya que su sistema visual aún no se ha desarrollado por completo.

  2. La guía electrónica de programación y la visibilidad real (hasta 8 días) dependen del país y del operador.

  3. Las ofertas de aplicaciones de Android varían en función del país. Para obtener más detalles visita tu tienda local de Google Play.

  4. Consumo de energía en kWh por año, basado en el consumo de energía de un televisor encendido durante 4 horas al día, 365 días al año. El consumo de energía real dependerá del modo en que se use el televisor.

  5. Las ofertas de juegos en la nube dependen de proveedores de juego.

  6. El televisor admite la recepción de DVB-T para emisiones gratuitas. Puede que determinados operadores de DVB-T no sean compatibles. Puedes encontrar una lista actualizada en la sección de preguntas frecuentes del sitio Web de asistencia de Philips. Algunos operadores requieren acceso condicional y suscripción. Ponte en contacto con tu operador para obtener más información.

  7. (Philips) solo es compatible con determinados reproductores de Philips.

  8. Google Cast está disponible solo en dispositivos y aplicaciones Google Cast Ready. Para obtener más información, visita la página de productos de Google Cast.

  9. La aplicación TV Remote de Philips y las funciones relacionadas varían según el modelo de televisor, el operador y el país, así como el modelo de dispositivo inteligente y el sistema operativo. Para obtener más detalles, visita: www.philips.com/TVRemoteapp.

  10. Las aplicaciones de Smart TV varían según el modelo de televisor y el país. Para obtener más información, visita: www.philips.com/smarttv.

  11. La grabación USB solo está disponible para canales digitales, las grabaciones pueden estar limitadas por la protección contra copias de las emisoras (CI+). Se pueden aplicar restricciones por país y canal.