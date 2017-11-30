Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Política de devolución de 30 días
49PFS4131/12
Televisor LED Full HD ultraplano
El elegante diseño de la serie Philips 4100 con Digital Crystal Clear te ofrece una excelente relación calidad-precio para tu hogar. Disfruta de su calidad de imagen Full HD y de un sonido nítido para una experiencia de entretenimiento cómoda.
123 cm (49")
Televisor LED Full HD
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Elegante, de vanguardia, refinado y preciso; así es el diseño ultraplano de Philips. Si tenemos en cuenta la sofisticación que proporciona este producto a tu decoración, no debería sorprender que algo tan fino despierte tanto interés.
El nuevo estándar HEVC integrado te permite disfrutar de emisión en resolución FHD con alta calidad de imagen.
Philips ha creado Digital Crystal Clear para que puedas disfrutar de unas imágenes que parecen naturales desde cualquier fuente. Tanto si estás viendo tu serie favorita o película, como si se trata de las noticias o vas a ver algo con los amigos, podrás disfrutar de contenido multimedia en un contraste, color y nitidez óptimos.
3.6
de 4
46
Reseñas
sofronije
30/11/2017
United Kingdom
great tv
I am very happy with this model. Very great picture
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 4000 series 43PFS4131 Full HD Ultra Slim LED TV
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 4000 series 43PFS4131 Full HD Ultra Slim LED TV
Brunno
27/10/2019
Deutschland
Alle Funktionen funktionieren gut
ich gucke viel Fernsehen in der Freizeit oder nehme Sendungen auf
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 4000 series 49PFS4131 Ultraflacher Full HD LED TV
Fecha de uso 2018-10-27
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 4000 series 49PFS4131 Ultraflacher Full HD LED TV
Fecha de uso 2018-10-27
Νίκος91
28/11/2018
Ελλάδα
Πολύ καλή τηλεόραση
Πολύ καλή τηλεόραση την έχω σχεδόν ένα χρόνο, θα την ξανα έπερνα, ζωντανα χρωματα, την συστήνω ανεπιφύλακτα
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 4000 series 43PFS4131 Full HD Ultra Slim LED TV
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 4000 series 43PFS4131 Full HD Ultra Slim LED TV
Basado en los resultados del programa de prueba de Ambilight en Suecia, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Reino Unido, Alemania, Austria y Francia entre el 24 de febrero de 2023 y el 28 de febrero de 2025. Durante este periodo, el 99,91 % de los participantes decidió quedarse con su Ambilight TV, a pesar de contar con una política de devolución con reembolso completo y sin necesidad de dar explicaciones.
La guía electrónica de programación y la visibilidad real (hasta 8 días) dependen del país y del operador.
Consumo de energía en kWh por año, basado en el consumo de energía de un televisor encendido durante 4 horas al día, 365 días al año. El consumo de energía real dependerá del modo en que se use el televisor.
El televisor admite la recepción de DVB-T para emisiones gratuitas. Puede que determinados operadores de DVB-T no sean compatibles. Puedes encontrar una lista actualizada en la sección de preguntas frecuentes del sitio Web de asistencia de Philips. Algunos operadores requieren acceso condicional y suscripción. Ponte en contacto con tu operador para obtener más información.
(Philips) solo es compatible con determinados reproductores de Philips.