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Descatalogado
49PFT4132/12
Televisor LED Full HD ultraplano
Diseño elegante y calidad increíble. El televisor Philips 4100 con Digital Crystal Clear cuenta con una calidad de imagen Full HD, alto contraste y una reproducción de sonido nítida. Una experiencia de entretenimiento sin complicaciones con un modelo fácil de usar.
123 cm (49")
Televisor LED Full HD
DVB-T/T2/C
Compartí la diversión. Conectá tu Memory Stick USB, cámara digital, reproductor de MP3 u otro dispositivo multimedia al puerto USB del televisor para disfrutar de fotos, videos y música mediante el explorador de contenidos en pantalla fácil de usar.
La calidad de la imagen importa. Los televisores de alta definición o HDTV ofrecen buena calidad, pero sabemos que tú esperas más. Imagina disfrutar de una visualización tan real como la vida misma en la que se fusionen la perfección de los detalles, un ajuste de brillo alto, contrastes inigualables y colores realistas.
Philips ha creado Digital Crystal Clear para que puedas disfrutar de unas imágenes que parecen naturales desde cualquier fuente. Tanto si estás viendo tu serie favorita o película, como si se trata de las noticias o vas a ver algo con los amigos, podrás disfrutar de contenido multimedia en un contraste, color y nitidez óptimos.
3.9
de 4
18
Reseñas
Jesus99707
20/12/2017
España
Gran calidad a muy buen precio
Compre esta televisión por sus prestaciones y precio para mis padres y la verdad es que no defrauda, el único pero que le pongo en que al principio resulta un poco complicada de configurar, pero una vez te haces con ella es coser y cantar. Un gran televisor, volvería a comprarla.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 4100 series 32PFT4132 Televisor LED Full HD ultraplano
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 4100 series 32PFT4132 Televisor LED Full HD ultraplano
Badgero
04/01/2018
United Kingdom
Quality Product
Wanted full HD and Philips has in my opinion the best reputation. I was not disappointed. The quality is everything I hoped for and would recommend this television to all who ask. I offer the highest praise for this product
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 4100 series 43PFT4132 Full HD Ultra-Slim LED TV
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 4100 series 43PFT4132 Full HD Ultra-Slim LED TV
deco
24/05/2019
Norge
Enkel og praktisk
Enkelt og praktisk TV - apparat. Kjøpt til bruk på soverommet og er meget fornøyd.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 4100 series 32PFT4132 Svært slank LED-TV med Full HD
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 4100 series 32PFT4132 Svært slank LED-TV med Full HD
Basado en los resultados del programa de prueba de Ambilight en Suecia, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Reino Unido, Alemania, Austria y Francia entre el 24 de febrero de 2023 y el 28 de febrero de 2025. Durante este periodo, el 99,91 % de los participantes decidió quedarse con su Ambilight TV, a pesar de contar con una política de devolución con reembolso completo y sin necesidad de dar explicaciones.
La guía electrónica de programación y la visibilidad real (hasta 8 días) dependen del país y del operador.
Consumo de energía en kWh por año, basado en el consumo de energía de un televisor encendido durante 4 horas al día, 365 días al año. El consumo de energía real dependerá del modo en que se use el televisor.
El televisor admite la recepción de DVB-T para emisiones gratuitas. Puede que determinados operadores de DVB-T no sean compatibles. Puedes encontrar una lista actualizada en la sección de preguntas frecuentes del sitio Web de asistencia de Philips. Algunos operadores requieren acceso condicional y suscripción. Ponte en contacto con tu operador para obtener más información.
(Philips) solo es compatible con determinados reproductores de Philips.
Este televisor contiene plomo solo en algunas partes o componentes donde no existe una tecnología alternativa de acuerdo con las cláusulas de exención de la Directiva RoHS.