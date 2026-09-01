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  • Standard Product Photo Philips Activated carbon filter AC4143
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Descatalogado

Filtro de carbono activo

AC4143

Aire saludable, siempre

El filtro de carbono activo de Philips de alta absorción filtra de forma efectiva los olores y una gran variedad de gases perjudiciales, incluido el formaldehído.

Ver todos los beneficios

Filtro de carbono activo para un aire puro

Aire saludable, siempre

Filtra una amplia gama de gases dañinos y olores

Filtra gases perjudiciales como el benceno, formaldehído y los malos olores de forma efectiva

La alerta HealthyAirProtect Alert te avisa de cuándo tienes que sustituir el filtro

La alerta HealthyAirProtect Alert te avisa de cuándo tienes que sustituir el filtro

La alerta HealthyAirProtect Alert te avisa cuando debes sustituir el filtro. Si no se sustituye a tiempo, el aparato deja de funcionar para evitar un uso sin efecto, ya que el filtro está lleno. Por tanto, tienes la garantía de que siempre hay un aire saludable.

El bloqueo HealthyAirProtect Lock garantiza un aire saludable siempre

La función de bloqueo HealthyAirProtect Lock garantiza un aire saludable siempre. Bloquea el purificador cuando ya no se puede garantizar un aire saludable. Si uno de los filtros está casi lleno y se debe limpiar o sustituir, la alerta HealthyAirProtect Alert te avisa para que sustituyas el filtro o lo limpies. Si los usuarios no sustituyen el filtro correspondiente, el aparato deja de funcionar y se bloquea. Para los purificadores de aire de Philips AC4072, AC4074, AC4083, AC4084, AC4085 y AC4086

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Opiniones

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