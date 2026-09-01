El bloqueo HealthyAirProtect Lock garantiza un aire saludable siempre

La función de bloqueo HealthyAirProtect Lock garantiza un aire saludable siempre. Bloquea el purificador cuando ya no se puede garantizar un aire saludable. Si uno de los filtros está casi lleno y se debe limpiar o sustituir, la alerta HealthyAirProtect Alert te avisa para que sustituyas el filtro o lo limpies. Si los usuarios no sustituyen el filtro correspondiente, el aparato deja de funcionar y se bloquea. Para los purificadores de aire de Philips AC4072, AC4074, AC4083, AC4084, AC4085 y AC4086