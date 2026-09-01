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AC4143
Aire saludable, siempre
El filtro de carbono activo de Philips de alta absorción filtra de forma efectiva los olores y una gran variedad de gases perjudiciales, incluido el formaldehído.
Filtra gases perjudiciales como el benceno, formaldehído y los malos olores de forma efectiva
La alerta HealthyAirProtect Alert te avisa cuando debes sustituir el filtro. Si no se sustituye a tiempo, el aparato deja de funcionar para evitar un uso sin efecto, ya que el filtro está lleno. Por tanto, tienes la garantía de que siempre hay un aire saludable.
La función de bloqueo HealthyAirProtect Lock garantiza un aire saludable siempre. Bloquea el purificador cuando ya no se puede garantizar un aire saludable. Si uno de los filtros está casi lleno y se debe limpiar o sustituir, la alerta HealthyAirProtect Alert te avisa para que sustituyas el filtro o lo limpies. Si los usuarios no sustituyen el filtro correspondiente, el aparato deja de funcionar y se bloquea. Para los purificadores de aire de Philips AC4072, AC4074, AC4083, AC4084, AC4085 y AC4086
Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos
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