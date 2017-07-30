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AE1530/00
Sintonización analógica FM/OM
Altavoz integrado
Conexión para auriculares
Funciona con pilas
Sintonizador estéreo FM/OM (AM)
0
La excelente calidad de sonido del altavoz te permitirá disfrutar aún más de la radio.
3.7
de 4
17
Reseñas
Cymmerief
30/07/2017
España
Comprador verificado
Típico transistor que hace su función al 100%
Fácil de usar, pequeño y portable, con un buen sonido y consume poca batería. Simplemente genial
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AE1530 DAB+ y Bluetooth®
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AE1530 DAB+ y Bluetooth®
chris1949
15/05/2012
España
buen transistor
Bueno y bonito transitor con calidad optima sobre todo por su precio, quizás por poner alguna queja el conector del auricular estaria mejor situado en la parte superior que en el lateral donde ocupa mas lugar.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AE1530 DAB+ y Bluetooth®
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AE1530 DAB+ y Bluetooth®
NickWoj
17/06/2013
United Kingdom
Great for a tiny radio
Nice looking design for a small personal radio which you can slip into your pocket and take anywhere. The sound is a bit tinny but is very clear. Reception on both wavebands is good enabling the set to work even in challenging reception conditions.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AE1530 Portable Radio
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AE1530 Portable Radio