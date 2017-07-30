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DAB+ y Bluetooth®

AE1530/00

3.7
| (17) Reseñas
Tamaño bolsillo
Con esta elegante radio OM/FM de tamaño bolsillo de Philips disfrutarás de un sonido claro y de gran calidad en cualquier lugar.
Ver todos los beneficios

Tamaño bolsillo

  • Sintonización analógica FM/OM

  • Altavoz integrado

  • Conexión para auriculares

  • Funciona con pilas

Sintonizador FM/OM para disfrutar de la radio

Sintonizador FM/OM para disfrutar de la radio

Sintonizador estéreo FM/OM (AM)

Un único control para ajustar el volumen, y apagar y encender el dispositivo

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Altavoz integrado para disfrutar de la radio a todo volumen con una calidad de sonido excepcional

Altavoz integrado para disfrutar de la radio a todo volumen con una calidad de sonido excepcional

La excelente calidad de sonido del altavoz te permitirá disfrutar aún más de la radio.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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3.7

de 4

17

Reseñas

30/07/2017

España

España

Comprador verificado

Típico transistor que hace su función al 100%

Fácil de usar, pequeño y portable, con un buen sonido y consume poca batería. Simplemente genial

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AE1530 DAB+ y Bluetooth®

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AE1530 DAB+ y Bluetooth®

15/05/2012

España

España

buen transistor

Bueno y bonito transitor con calidad optima sobre todo por su precio, quizás por poner alguna queja el conector del auricular estaria mejor situado en la parte superior que en el lateral donde ocupa mas lugar.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AE1530 DAB+ y Bluetooth®

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AE1530 DAB+ y Bluetooth®

17/06/2013

United Kingdom

United Kingdom

Great for a tiny radio

Nice looking design for a small personal radio which you can slip into your pocket and take anywhere. The sound is a bit tinny but is very clear. Reception on both wavebands is good enabling the set to work even in challenging reception conditions.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AE1530 Portable Radio

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AE1530 Portable Radio

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