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Descatalogado

Radio portátil

AE6790/00

2.9

| (28) Reseñas

Radio digital en cualquier parte

Radio digital extremadamente compacta de tamaño bolsillo con 20 presintonías y sintonización automática.

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con 20 emisoras de radio presintonizadas

Radio digital en cualquier parte

  • Sintonización digital, FM/OM

  • 20 presintonías

  • Auriculares estéreo

  • Funciona con pilas

Sintonizador digital con presintonías para una mayor comodidad

Sintonizador digital con presintonías para una mayor comodidad

Basta con sintonizar la emisora que quieres preajustar y mantener pulsado el botón de presintonía para memorizar la frecuencia. Puedes almacenar emisoras de radio presintonizadas y así podrás sintonizar tus emisoras favoritas rápidamente sin necesidad de buscar las frecuencias manualmente.

Función de reloj integrado

El reloj integrado mantiene la hora con precisión. Cuando la radio se apaga, el reloj se muestra para mayor comodidad.

Tamaño de bolsillo para uso portátil

0

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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2.9

de 4

28

Reseñas

10/12/2011

España

España

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AE6790 Radio portátil

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AE6790 Radio portátil

21/05/2012

Nederland

Nederland

Goede ontvangst, net design

Ondanks het feit dat de mast in Hoogersmilde nog niet gereed is, een goede ontvangst. In het donker zijn de afstemknopjes moeilijk te voelen.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AE6790 Draagbare radio

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AE6790 Draagbare radio

03/01/2012

Nederland

Nederland

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AE6790 Draagbare radio

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AE6790 Draagbare radio

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