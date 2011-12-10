Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Política de devolución de 30 días
Descatalogado
AE6790/00
Radio digital en cualquier parte
Radio digital extremadamente compacta de tamaño bolsillo con 20 presintonías y sintonización automática.
Sintonización digital, FM/OM
20 presintonías
Auriculares estéreo
Funciona con pilas
Basta con sintonizar la emisora que quieres preajustar y mantener pulsado el botón de presintonía para memorizar la frecuencia. Puedes almacenar emisoras de radio presintonizadas y así podrás sintonizar tus emisoras favoritas rápidamente sin necesidad de buscar las frecuencias manualmente.
El reloj integrado mantiene la hora con precisión. Cuando la radio se apaga, el reloj se muestra para mayor comodidad.
0
Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos
2.9
de 4
28
Reseñas
10/12/2011
España
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AE6790 Radio portátil
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AE6790 Radio portátil
tubconn
21/05/2012
Nederland
Goede ontvangst, net design
Ondanks het feit dat de mast in Hoogersmilde nog niet gereed is, een goede ontvangst. In het donker zijn de afstemknopjes moeilijk te voelen.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AE6790 Draagbare radio
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AE6790 Draagbare radio
03/01/2012
Nederland
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AE6790 Draagbare radio
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AE6790 Draagbare radio