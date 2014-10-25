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Radio reloj con sintonización digital

AJ3123/12

2.6
| (91) Reseñas
Empieza el día a tu manera
Este elegante radio reloj despertador AJ3123/12 de Philips tiene un bonito diseño y te despertará siempre a tiempo. Incorpora una radio FM y ofrece la oportunidad de elegir entre despertarte con tu emisora preferida o con el zumbador.
Ver todos los beneficios

Despiértate con la radio o el zumbador

Empieza el día a tu manera

Despiértate con tu emisora de radio favorita o con un zumbador

Despiértate con tu emisora de radio favorita o con un zumbador

Despiértate con el sonido de tu emisora de radio favorita o con un zumbador. Simplemente ajusta la alarma del radio reloj de Philips para despertarte con la emisora de radio que has escuchado por última vez o despiértate con el sonido de un zumbador. Cuando llega la hora de levantarse, el radio reloj de Philips encenderá automáticamente la emisora de radio o hará sonar el zumbador.

Sintonización digital FM con presintonías

Sintonización digital FM con presintonías

La radio digital FM te ofrece mayor variedad para tu colección musical en el sistema de audio de Philips. Basta con sintonizar la emisora que quieres preajustar y mantener pulsado el botón de presintonía para memorizar la frecuencia. Puedes almacenar emisoras de radio presintonizadas y así podrás sintonizar tus emisoras favoritas rápidamente sin necesidad de buscar las frecuencias manualmente.

Alarma suave para experimentar un despertar agradable

Alarma suave para experimentar un despertar agradable

Empieza bien el día despertándote suavemente con una alarma que aumenta de volumen de forma gradual. Los sonidos de alarma habituales con volumen preestablecido a menudo son demasiado bajos para despertarte o tan altos que resultan molestos y te despiertan bruscamente con un sobresalto. Elige despertarte con tu música preferida, con una emisora de radio o con un zumbador. El volumen de la alarma aumenta gradualmente desde un suave nivel bajo hasta uno razonablemente alto para despertarte con suavidad.

Especificaciones técnicas

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Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

2.6

de 4

91

Reseñas

25/10/2014

España

España

Buen producto, aunque mejorable.

Es funcional y práctico, tiene un diseño agradable, la luminosidad del reloj es correcta, y puedes memorizar las emisoras de radio, aunque sólo sean FM y la recepción a veces no sea muy correcta. Los botones van un poquito duros y son un poco ruidosos. El volumen mínimo de la radio puede resultar bastante alto a determinadas horas y un incordio si quieres poner la opción de snooze por la noche al no tener salida para auriculares. Pero dicho lo cual, en cuanto a la relación calidad-precio (puesto que me lo regalaron) yo lo veo un producto muy aceptable.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AJ3123 Radio reloj con sintonización digital

Sí, recomiendo este producto

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17/12/2013

España

España

buen producto

Buen productos, la radio se oye muy bien pese a lo reducido del aparato. lo recomiendo dentro de su categoria.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AJ3123 Radio reloj con sintonización digital

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06/12/2013

España

España

digital y sencillo 100% recomendable

Muy contento con el modelo anterior (no digital), no quise cambiar y seguí con este modelo. Sus ventajas diseño renovado, audio y radio digital y la sencillez del anterior modelo. A mejorar el volumen mínimo que a veces de noche lo encuentro alto. Resumen: sencillo, bonito, y funcional. Recomendable.

Sí, recomiendo este producto

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