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AJ3123/12
Despiértate con el sonido de tu emisora de radio favorita o con un zumbador. Simplemente ajusta la alarma del radio reloj de Philips para despertarte con la emisora de radio que has escuchado por última vez o despiértate con el sonido de un zumbador. Cuando llega la hora de levantarse, el radio reloj de Philips encenderá automáticamente la emisora de radio o hará sonar el zumbador.
La radio digital FM te ofrece mayor variedad para tu colección musical en el sistema de audio de Philips. Basta con sintonizar la emisora que quieres preajustar y mantener pulsado el botón de presintonía para memorizar la frecuencia. Puedes almacenar emisoras de radio presintonizadas y así podrás sintonizar tus emisoras favoritas rápidamente sin necesidad de buscar las frecuencias manualmente.
Empieza bien el día despertándote suavemente con una alarma que aumenta de volumen de forma gradual. Los sonidos de alarma habituales con volumen preestablecido a menudo son demasiado bajos para despertarte o tan altos que resultan molestos y te despiertan bruscamente con un sobresalto. Elige despertarte con tu música preferida, con una emisora de radio o con un zumbador. El volumen de la alarma aumenta gradualmente desde un suave nivel bajo hasta uno razonablemente alto para despertarte con suavidad.
2.6
de 4
91
Reseñas
DSTV
25/10/2014
España
Buen producto, aunque mejorable.
Es funcional y práctico, tiene un diseño agradable, la luminosidad del reloj es correcta, y puedes memorizar las emisoras de radio, aunque sólo sean FM y la recepción a veces no sea muy correcta. Los botones van un poquito duros y son un poco ruidosos. El volumen mínimo de la radio puede resultar bastante alto a determinadas horas y un incordio si quieres poner la opción de snooze por la noche al no tener salida para auriculares. Pero dicho lo cual, en cuanto a la relación calidad-precio (puesto que me lo regalaron) yo lo veo un producto muy aceptable.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AJ3123 Radio reloj con sintonización digital
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AJ3123 Radio reloj con sintonización digital
chemapriga
17/12/2013
España
buen producto
Buen productos, la radio se oye muy bien pese a lo reducido del aparato. lo recomiendo dentro de su categoria.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AJ3123 Radio reloj con sintonización digital
Sí, recomiendo este producto
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inakine
06/12/2013
España
digital y sencillo 100% recomendable
Muy contento con el modelo anterior (no digital), no quise cambiar y seguí con este modelo. Sus ventajas diseño renovado, audio y radio digital y la sencillez del anterior modelo. A mejorar el volumen mínimo que a veces de noche lo encuentro alto. Resumen: sencillo, bonito, y funcional. Recomendable.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AJ3123 Radio reloj con sintonización digital
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AJ3123 Radio reloj con sintonización digital