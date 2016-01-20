Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Política de devolución de 30 días
Descatalogado
AJ7000/12
Despierta con energía
Este elegante radio reloj de Philips tiene un bonito diseño y te despertará siempre a tiempo. Incorpora una radio AM/FM y ofrece la oportunidad de elegir entre despertarte con tu emisora preferida o con el zumbador.
Sintonización digital, FM
20 presintonías
Alarma dual
Conecta y configura
Basta con sintonizar la emisora que quieres preajustar y mantener pulsado el botón de presintonía para memorizar la frecuencia. Puedes almacenar emisoras de radio presintonizadas y así podrás sintonizar tus emisoras favoritas rápidamente sin necesidad de buscar las frecuencias manualmente.
El tiempo de reproducción de la radio Philips se puede controlar fácilmente estableciendo el número de minutos deseado en el temporizador digital. La radio iniciará automáticamente una cuenta atrás y se apagará al final de la sesión.
El temporizador te brinda la posibilidad de decidir el tiempo que deseas estar escuchando música o una emisora de radio antes de quedarte dormido. Sencillamente ajusta un límite de tiempo (hasta 2 horas) y elige un CD o una emisora de radio para escuchar mientras te relajas hasta dormirte. El equipo continuará reproduciendo el sonido y luego se apagará automáticamente, permaneciendo en un modo de espera silencioso que ahorra energía. Con el temporizador podrás quedarte dormido escuchando tu CD favorito o tu emisora de radio sin tener que contar ovejas ni preocuparte por malgastar de energía.
Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos
3.6
de 4
37
Reseñas
Tom75
20/01/2016
Nederland
Heel tevreden
Perfecte wekkerradio,na installeren en gebruik er van ben ik heel tevreden over mijn nieuwe aankoop. De handleiding mocht iets duidelijker. Het volume na de tweede snooze is iets te hard. De prestatie is top. Knap en modern design. Display is heel mooi.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AJ7000 Klokradio met digitale tuner
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AJ7000 Klokradio met digitale tuner
moortje12
02/01/2014
Nederland
Heel mooie klokradio
Zeer mooie klokradio. display is heel makkelijk in te stellen geeft geen hinderlijk licht in de slaapkamer. klok aanduiding in digital en wijzers zeer mooi is dat. radio heeft een goede ontvangst en het geluid is prima. 2x alarm dat is natuurlijk ook handig kan ieder zijn eigen wektijd instellen. dan het Aluminium aan deze klokradio, dat is een blikvanger zeer mooie uitstraling in de kamer. hij heeft ook tijdzone makkelijk in te stellen tijd. makkelijk te bedienen. ik ben heel tevreden over deze klokradio AJ7000/12 mvg m12.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AJ7000 Klokradio met digitale tuner
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AJ7000 Klokradio met digitale tuner
aimpera
30/12/2013
Italia
Eccellente design, una sveglia che fa la sua figura
Le funzionalità della sveglia ci sono tutte: doppio allarme, snooze, display visibile (sia stile analogico che digitale), sincronizzazione ora, batteria tampone nel caso di black-out ed in più la radio. Per me è un ottimo prodotto che ho scelto soprattutto per i materiali impiegati (alluminio) e per il design che adoro. Ciliegina sulla torta è Philips che su queste cose è una garanzia.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AJ7000 Radiosveglia con sintonizzazione digitale
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AJ7000 Radiosveglia con sintonizzazione digitale