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Radio reloj con sintonización digital

AJ7000/12

3.6

| (37) Reseñas

Despierta con energía

Este elegante radio reloj de Philips tiene un bonito diseño y te despertará siempre a tiempo. Incorpora una radio AM/FM y ofrece la oportunidad de elegir entre despertarte con tu emisora preferida o con el zumbador.

Ver todos los beneficios

con tu emisora de radio favorita

Despierta con energía

  • Sintonización digital, FM

  • 20 presintonías

  • Alarma dual

  • Conecta y configura

Sintonizador digital con presintonías para una mayor comodidad

Sintonizador digital con presintonías para una mayor comodidad

Basta con sintonizar la emisora que quieres preajustar y mantener pulsado el botón de presintonía para memorizar la frecuencia. Puedes almacenar emisoras de radio presintonizadas y así podrás sintonizar tus emisoras favoritas rápidamente sin necesidad de buscar las frecuencias manualmente.

Brillo de la pantalla ajustable para una cómoda visualización

Brillo de la pantalla ajustable para una cómoda visualización

El tiempo de reproducción de la radio Philips se puede controlar fácilmente estableciendo el número de minutos deseado en el temporizador digital. La radio iniciará automáticamente una cuenta atrás y se apagará al final de la sesión.

Temporizador para dormirte tranquilamente con tu música favorita.

Temporizador para dormirte tranquilamente con tu música favorita.

El temporizador te brinda la posibilidad de decidir el tiempo que deseas estar escuchando música o una emisora de radio antes de quedarte dormido. Sencillamente ajusta un límite de tiempo (hasta 2 horas) y elige un CD o una emisora de radio para escuchar mientras te relajas hasta dormirte. El equipo continuará reproduciendo el sonido y luego se apagará automáticamente, permaneciendo en un modo de espera silencioso que ahorra energía. Con el temporizador podrás quedarte dormido escuchando tu CD favorito o tu emisora de radio sin tener que contar ovejas ni preocuparte por malgastar de energía.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.6

de 4

37

Reseñas

20/01/2016

Nederland

Nederland

Heel tevreden

Perfecte wekkerradio,na installeren en gebruik er van ben ik heel tevreden over mijn nieuwe aankoop. De handleiding mocht iets duidelijker. Het volume na de tweede snooze is iets te hard. De prestatie is top. Knap en modern design. Display is heel mooi.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AJ7000 Klokradio met digitale tuner

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Esta reseña se realizó para AJ7000 Klokradio met digitale tuner

02/01/2014

Nederland

Nederland

Heel mooie klokradio

Zeer mooie klokradio. display is heel makkelijk in te stellen geeft geen hinderlijk licht in de slaapkamer. klok aanduiding in digital en wijzers zeer mooi is dat. radio heeft een goede ontvangst en het geluid is prima. 2x alarm dat is natuurlijk ook handig kan ieder zijn eigen wektijd instellen. dan het Aluminium aan deze klokradio, dat is een blikvanger zeer mooie uitstraling in de kamer. hij heeft ook tijdzone makkelijk in te stellen tijd. makkelijk te bedienen. ik ben heel tevreden over deze klokradio AJ7000/12 mvg m12.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AJ7000 Klokradio met digitale tuner

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AJ7000 Klokradio met digitale tuner

30/12/2013

Italia

Italia

Eccellente design, una sveglia che fa la sua figura

Le funzionalità della sveglia ci sono tutte: doppio allarme, snooze, display visibile (sia stile analogico che digitale), sincronizzazione ora, batteria tampone nel caso di black-out ed in più la radio. Per me è un ottimo prodotto che ho scelto soprattutto per i materiali impiegati (alluminio) e per il design che adoro. Ciliegina sulla torta è Philips che su queste cose è una garanzia.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AJ7000 Radiosveglia con sintonizzazione digitale

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AJ7000 Radiosveglia con sintonizzazione digitale

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