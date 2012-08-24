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Descatalogado
AJ7030D/12
Enlace MP3
El puerto de conexión de la base cuenta con un diseño con resorte inteligente para conectar cualquier iPod o iPhone sin necesidad de adaptadores especiales. Y, lo que es más, funciona incluso con las fundas que ofrecen mayor protección puestas. Solo tienes que conectar tu iPod o iPhone tal cual y ya puedes disfrutar de tu música sin complicaciones.
Cuando hay un fallo en el suministro, este inteligente reloj mantendrá la hora establecida y tu configuración. La alarma establecida permanece activa incluso cuando la pantalla está apagada; todo gracias a una batería preinstalada. Cuando vuelve el suministro, no necesitas ajustar el reloj ni volver a configurar los ajustes. Lo más sorprendente es que incluso si no vuelve el suministro, la batería proporciona suficiente energía para que funcione el zumbador a la hora de la alarma que hayas establecido; asegurándose de que nunca te quedes dormido.
3.6
de 4
17
Reseñas
Alessandro65
24/08/2012
Italia
Ottimo prodotto veramente consigliato
Prodotto eccellente suono ben definito con ottimi bassi pur considerando le dimensioni, molto intuitivo l'utilizzo e molto gradevole il design. Consigliatissimo...
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AJ7030D Radiosveglia per iPod/iPhone
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AJ7030D Radiosveglia per iPod/iPhone
kees40
02/03/2012
Nederland
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AJ7030D Klokradio met alarm, voor iPod/iPhone
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AJ7030D Klokradio met alarm, voor iPod/iPhone
MenK
29/01/2012
Nederland
De enige bruikbare iPhone wekkerradio
Dit is de 5e(!) iPhone wekker die ik kocht en eindelijk heb ik een product gevonden dat doet wat een wekker moet doen!!! Andere iPhone wekkers hebben een LCD-scherm, dat 's nachts te veel licht geeft en/of wekken op volume 10 (of zo): veel te hard! Die andere exemplaren heb ik daarom allemaal moeten ruilen, maar nu heb ik eindelijk gevonden wat ik zocht. Ik raad hem iedere iPhone eigenaar aan!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AJ7030D Klokradio met alarm, voor iPod/iPhone
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AJ7030D Klokradio met alarm, voor iPod/iPhone