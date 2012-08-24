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  • Despiértate con la música del iPod o iPhone
  • Despiértate con la música del iPod o iPhone
  • Despiértate con la música del iPod o iPhone
  • Despiértate con la música del iPod o iPhone
  • Despiértate con la música del iPod o iPhone
  • Despiértate con la música del iPod o iPhone
  • Despiértate con la música del iPod o iPhone
  • Despiértate con la música del iPod o iPhone
  • Despiértate con la música del iPod o iPhone
  • Despiértate con la música del iPod o iPhone
  • Despiértate con la música del iPod o iPhone
  • Despiértate con la música del iPod o iPhone
  • Despiértate con la música del iPod o iPhone
  • Despiértate con la música del iPod o iPhone

Descatalogado

Radio reloj despertador para iPod/iPhone

AJ7030D/12

3.6
| (17) Reseñas
Despiértate con la música del iPod o iPhone
Disfruta de un despertar con la maravillosa música del iPod/iPhone o FM gracias a esta elegante radio reloj de Philips que iluminará tanto la habitación, como las mañanas. Su elegante base te permite cargar los dispositivos sin tener que extraerlos de su carcasa protectora.
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Despiértate con la música del iPod o iPhone

  • Enlace MP3

Conecta cualquier iPod o iPhone incluso con su funda

Conecta cualquier iPod o iPhone incluso con su funda

El puerto de conexión de la base cuenta con un diseño con resorte inteligente para conectar cualquier iPod o iPhone sin necesidad de adaptadores especiales. Y, lo que es más, funciona incluso con las fundas que ofrecen mayor protección puestas. Solo tienes que conectar tu iPod o iPhone tal cual y ya puedes disfrutar de tu música sin complicaciones.

Despiértate con música del iPod/iPhone o con la radio

Hora y alarma de respaldo para despertar a la hora establecida incluso si se va la luz

Cuando hay un fallo en el suministro, este inteligente reloj mantendrá la hora establecida y tu configuración. La alarma establecida permanece activa incluso cuando la pantalla está apagada; todo gracias a una batería preinstalada. Cuando vuelve el suministro, no necesitas ajustar el reloj ni volver a configurar los ajustes. Lo más sorprendente es que incluso si no vuelve el suministro, la batería proporciona suficiente energía para que funcione el zumbador a la hora de la alarma que hayas establecido; asegurándose de que nunca te quedes dormido.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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3.6

de 4

17

Reseñas

24/08/2012

Italia

Italia

Ottimo prodotto veramente consigliato

Prodotto eccellente suono ben definito con ottimi bassi pur considerando le dimensioni, molto intuitivo l'utilizzo e molto gradevole il design. Consigliatissimo...

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AJ7030D Radiosveglia per iPod/iPhone

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AJ7030D Radiosveglia per iPod/iPhone

02/03/2012

Nederland

Nederland

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AJ7030D Klokradio met alarm, voor iPod/iPhone

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AJ7030D Klokradio met alarm, voor iPod/iPhone

29/01/2012

Nederland

Nederland

De enige bruikbare iPhone wekkerradio

Dit is de 5e(!) iPhone wekker die ik kocht en eindelijk heb ik een product gevonden dat doet wat een wekker moet doen!!! Andere iPhone wekkers hebben een LCD-scherm, dat 's nachts te veel licht geeft en/of wekken op volume 10 (of zo): veel te hard! Die andere exemplaren heb ik daarom allemaal moeten ruilen, maar nu heb ik eindelijk gevonden wat ik zocht. Ik raad hem iedere iPhone eigenaar aan!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AJ7030D Klokradio met alarm, voor iPod/iPhone

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AJ7030D Klokradio met alarm, voor iPod/iPhone

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