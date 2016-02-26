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Descatalogado

Radio reloj con triple carga y base dual

AJ7260D/12

3.7

| (23) Reseñas

Despiértate con la mejor música

Reproduce y carga todos tus iPod/iPhone/iPad a través del conector Lightning o de 30 pines, y disfruta de un sonido claro y rico. Este moderno reloj despertador con base dual dispone de un puerto USB extra que te permite cargar tres dispositivos a la vez y despertarte a tiempo

Ver todos los beneficios

con esta estación base para iPod/iPhone/iPad

Despiértate con la mejor música

  • Base dual para iPod/iPhone/iPad

  • Puerto USB para carga

  • FM, alarma dual

  • 8W

Sistema de base doble para cargar y reproducir tu iPod/iPhone/iPad

Altavoz con controlador de neodimio para disfrutar de un sonido nítido y de calidad

Potencia de salida total de 8 W RMS

Potencia de salida total de 8 W RMS

El sistema tiene 8 W RMS de potencia de salida total. RMS son las siglas en inglés de Media Cuadrática, que se usa como medida típica de la potencia de audio o, en concreto, de la energía eléctrica que se transmite de un amplificador de audio a un altavoz, y se mide en vatios. La cantidad de energía eléctrica que llega al altavoz y su sensibilidad determinan la potencia de sonido que se genera. Cuanto mayor sea la potencia en vatios, mejor será la potencia de sonido emitida por el altavoz.

Especificaciones técnicas

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Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.7

de 4

23

Reseñas

26/02/2016

United Kingdom

United Kingdom

Comprador verificado

Nice Clock/Radio/iPhone and iPad charger

Bought this as a gift, the person that received this says it is a great Radio Alarm clock and charge up both the iPhone and iPad on this device at night, very convenient when it is just sitting on the bedside table.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AJ7260D Dual dock triple charging clock radio

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26/02/2016

United Kingdom

United Kingdom

Comprador verificado

Nice Clock/Radio/iPhone and iPad charger

Bought this as a gift, the person that received this says it is a great Radio Alarm clock and charge up both the iPhone and iPad on this device at night, very convenient when it is just sitting on the bedside table.

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31/03/2014

United Kingdom

United Kingdom

Great product

Great quality sound - nice deep base. Easy to set up - just sit your iPhone/ipad onto connector and the time and day sets up automatically. Great feature of being able to turn the display off completely during night hours as well as having 3 other brightness choices. Lovely touch when the radio comes on in the morning - it starts of very quietly and gradually increases to the volume level that has been chosen.

Sí, recomiendo este producto

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