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Descatalogado
AJ7260D/12
Despiértate con la mejor música
Reproduce y carga todos tus iPod/iPhone/iPad a través del conector Lightning o de 30 pines, y disfruta de un sonido claro y rico. Este moderno reloj despertador con base dual dispone de un puerto USB extra que te permite cargar tres dispositivos a la vez y despertarte a tiempo
Base dual para iPod/iPhone/iPad
Puerto USB para carga
FM, alarma dual
8W
El sistema tiene 8 W RMS de potencia de salida total. RMS son las siglas en inglés de Media Cuadrática, que se usa como medida típica de la potencia de audio o, en concreto, de la energía eléctrica que se transmite de un amplificador de audio a un altavoz, y se mide en vatios. La cantidad de energía eléctrica que llega al altavoz y su sensibilidad determinan la potencia de sonido que se genera. Cuanto mayor sea la potencia en vatios, mejor será la potencia de sonido emitida por el altavoz.
3.7
de 4
23
Reseñas
Zola
26/02/2016
United Kingdom
Comprador verificado
Nice Clock/Radio/iPhone and iPad charger
Bought this as a gift, the person that received this says it is a great Radio Alarm clock and charge up both the iPhone and iPad on this device at night, very convenient when it is just sitting on the bedside table.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AJ7260D Dual dock triple charging clock radio
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AJ7260D Dual dock triple charging clock radio
Ashash
26/02/2016
United Kingdom
Comprador verificado
Nice Clock/Radio/iPhone and iPad charger
Bought this as a gift, the person that received this says it is a great Radio Alarm clock and charge up both the iPhone and iPad on this device at night, very convenient when it is just sitting on the bedside table.
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
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LuQuin
31/03/2014
United Kingdom
Great product
Great quality sound - nice deep base. Easy to set up - just sit your iPhone/ipad onto connector and the time and day sets up automatically. Great feature of being able to turn the display off completely during night hours as well as having 3 other brightness choices. Lovely touch when the radio comes on in the morning - it starts of very quietly and gradually increases to the volume level that has been chosen.
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
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