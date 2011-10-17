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Altavoz base con Bluetooth

Descatalogado

Asistencia

Altavoz base con Bluetooth

AS111/05

Altavoz base con Bluetooth

Descatalogado

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Softw. y controladores

Historial del firmware

  • versión: V022.10a.900
  • PDF archivo, 51.8 kB
  • 17 October 2011

Instrucciones del firmware

  • versión: V1.2
  • PDF archivo, 321.4 kB
  • 28 October 2011

Manuales y documentación

Guía de introducción

  • PDF archivo, 3.9 MB
  • 7 December 2023

Folleto comercial localizado

  • PDF archivo, 608.6 kB
  • 19 November 2023

Preguntas frecuentes