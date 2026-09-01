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Descatalogado
AWP261/10
Agua limpia con facilidad
Con el sistema de ultrafiltrado en varias fases, este filtro reduce el cloro, las partículas, los microplásticos y hasta el 99,9 % de las bacterias* para proporcionar un agua potable saludable y sabrosa, que conserva los minerales beneficiosos.
El filtro de una sola pieza es fácil de desechar después de su uso, para evitar la contaminación secundaria.
El sistema de ultrafiltrado de 3 fases se compone de tejido no trenzado, carbono activo granular y membrana de fibra hueca, que reducen eficazmente el cloro, los pesticidas, los compuestos químicos y hasta el 99,9 % de las bacterias. También reduce las partículas de hasta 0,1 micrones incluidos los microplásticos para disfrutar de agua potable pura y fresca, conservando los beneficiosos minerales.
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Opiniones
Según el resultado de las pruebas de la agencia internacional de pruebas y certificación BV en condiciones de laboratorio.