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Descatalogado

Cartucho de filtro

AWP261/10

Agua limpia con facilidad

Con el sistema de ultrafiltrado en varias fases, este filtro reduce el cloro, las partículas, los microplásticos y hasta el 99,9 % de las bacterias* para proporcionar un agua potable saludable y sabrosa, que conserva los minerales beneficiosos.

Ver todos los beneficios

El sistema de ultrafiltrado elimina el 99,9 % de las bacterias

Agua limpia con facilidad

Solo tienes que desechar el filtro una sola pieza después de su uso

El filtro de una sola pieza es fácil de desechar después de su uso, para evitar la contaminación secundaria.

Reduce eficazmente el 99,9 % de las bacterias

El sistema de ultrafiltrado de 3 fases se compone de tejido no trenzado, carbono activo granular y membrana de fibra hueca, que reducen eficazmente el cloro, los pesticidas, los compuestos químicos y hasta el 99,9 % de las bacterias. También reduce las partículas de hasta 0,1 micrones incluidos los microplásticos para disfrutar de agua potable pura y fresca, conservando los beneficiosos minerales.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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Avisos legales

  1. Según el resultado de las pruebas de la agencia internacional de pruebas y certificación BV en condiciones de laboratorio.