Reduce eficazmente el 99,9 % de las bacterias

El sistema de ultrafiltrado de 3 fases se compone de tejido no trenzado, carbono activo granular y membrana de fibra hueca, que reducen eficazmente el cloro, los pesticidas, los compuestos químicos y hasta el 99,9 % de las bacterias. También reduce las partículas de hasta 0,1 micrones incluidos los microplásticos para disfrutar de agua potable pura y fresca, conservando los beneficiosos minerales.