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Descatalogado

CD Soundmachine

AZ1880/12

3.4

| (28) Reseñas

Disfruta de un sonido excepcional con estilo

El sistema CD Soundmachine de Philips te permitirá liberar tus canciones digitales favoritas del reproductor de música portátil y disfrutarlas con una potente calidad de sonido, en cualquier momento y lugar. Dispone de USB directo y grabación digital MP3 de una sola pulsación, sin necesidad de ordenador.

Ver todos los beneficios

Disfruta de un sonido excepcional con estilo

  • 5 W

  • Copia de CD

  • Sintonización digital

Copia de CD para grabación digital de MP3 con un solo toque

Copia de CD para grabación digital de MP3 con un solo toque

Simplemente conecta el dispositivo de almacenamiento masivo USB al puerto USB del sistema de audio Philips y graba tu música favorita desde un CD a un dispositivo USB o a un reproductor de MP3. Tan sólo con pulsar un botón y sin necesidad de ordenador.

USB directo para reproducción de música MP3/WMA

USB directo para reproducción de música MP3/WMA

Con el modo USB directo, solo tienes que conectar tu dispositivo USB al puerto USB de tu dispositivo de Philips y la música digital se reproducirá directamente en el dispositivo de Philips.

Reproduce MP3/WMA-CD, CD y CD-RW

Reproduce MP3/WMA-CD, CD y CD-RW

La tecnología de compresión de audio permite reducir hasta diez veces el tamaño de los archivos de música más grandes sin degradar drásticamente su calidad sonora. MP3 o WMA son dos ejemplos de formatos de compresión que permiten disfrutar de todo un mundo de música digital en tu reproductor Philips. Descarga canciones en MP3 o WMA desde los sitios Web de música autorizados o crea tus propios archivos copiando tus CD de audio y transfiriéndolos a tu reproductor.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.4

de 4

28

Reseñas

03/04/2015

België

België

Comprador verificado

Mooi design, werkt prima en heeft heel mooi en warm geluid.

Deze soundmachine, met afstandsbediening, heeft vele mogelijkheden. Toestel werkt perfect en is een echte aanrader.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AZ1880 CD-soundmachine

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13/06/2013

Nederland

Nederland

Uitstekend toestel

Prima geluid en gebruiksgemak. Vanaf aanschaf veel plezier beleefd aan dit toestel

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AZ1880 CD-soundmachine

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Esta reseña se realizó para AZ1880 CD-soundmachine

12/09/2012

France

France

Comprador verificado

Ensemble correct et de bonne qualité générale

port USB tres pratique ainsi que l'enregistrement des cd sur USB. Télécommande tres fonctionnelle.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AZ1880 Lecteur de CD

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Esta reseña se realizó para AZ1880 Lecteur de CD

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