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Descatalogado
AZ1880/12
Disfruta de un sonido excepcional con estilo
El sistema CD Soundmachine de Philips te permitirá liberar tus canciones digitales favoritas del reproductor de música portátil y disfrutarlas con una potente calidad de sonido, en cualquier momento y lugar. Dispone de USB directo y grabación digital MP3 de una sola pulsación, sin necesidad de ordenador.
5 W
Copia de CD
Sintonización digital
Simplemente conecta el dispositivo de almacenamiento masivo USB al puerto USB del sistema de audio Philips y graba tu música favorita desde un CD a un dispositivo USB o a un reproductor de MP3. Tan sólo con pulsar un botón y sin necesidad de ordenador.
Con el modo USB directo, solo tienes que conectar tu dispositivo USB al puerto USB de tu dispositivo de Philips y la música digital se reproducirá directamente en el dispositivo de Philips.
La tecnología de compresión de audio permite reducir hasta diez veces el tamaño de los archivos de música más grandes sin degradar drásticamente su calidad sonora. MP3 o WMA son dos ejemplos de formatos de compresión que permiten disfrutar de todo un mundo de música digital en tu reproductor Philips. Descarga canciones en MP3 o WMA desde los sitios Web de música autorizados o crea tus propios archivos copiando tus CD de audio y transfiriéndolos a tu reproductor.
3.4
de 4
28
Reseñas
Juul
03/04/2015
België
Comprador verificado
Mooi design, werkt prima en heeft heel mooi en warm geluid.
Deze soundmachine, met afstandsbediening, heeft vele mogelijkheden. Toestel werkt perfect en is een echte aanrader.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AZ1880 CD-soundmachine
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Bas2013
13/06/2013
Nederland
Uitstekend toestel
Prima geluid en gebruiksgemak. Vanaf aanschaf veel plezier beleefd aan dit toestel
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POUNET42
12/09/2012
France
Comprador verificado
Ensemble correct et de bonne qualité générale
port USB tres pratique ainsi que l'enregistrement des cd sur USB. Télécommande tres fonctionnelle.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AZ1880 Lecteur de CD
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