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Negro
3 W
Sintonización digital
Philips es conocida por fabricar productos compatibles con muchos discos disponibles en el mercado. Este sistema de audio le permite disfrutar de la música desde un CD, CD-R y CD-RW. CD-RW (CD-Rewritable Compatible) significa que tu sistema de audio puede reproducir tanto los discos CD grabables (CD-R) como los CD regrabables (CD-RW). Los discos CD-R pueden grabarse una vez y reproducirse en cualquier reproductor de CD de audio, mientras que los discos CD-RW pueden grabarse y volver a grabarse infinidad de veces y solo pueden reproducirse en reproductores de CD de audio compatibles.
La función de reproducción aleatoria/repetición te libra del aburrimiento de tener que escuchar tu música reproducida en el mismo orden una y otra vez. Después de cargar tus canciones favoritas en el reproductor, lo único que tienes que hacer es seleccionar uno de los modos: aleatorio o repetición para que tus canciones se reproduzcan con un modo de orden diferente. Disfruta de una experiencia musical diferente y única cada vez que escuchas tu reproductor.
La reproducción programable del CD te permite disfrutar de tus pistas favoritas en el orden que prefieras.
4.4
de 4
7
Reseñas
86%
ha recomendado este producto
29/06/2023
Portugal
Comprador verificado
Produto pequeno. Qualidade grande.
Realmente satisfeito em todos os aspectos. Vale o dinheiro
Ventajas
Som limpo e sem distorção
Contras
Falta ligação multimédia USB vs bluetooth
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AZ215B Leitor de CD
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AZ215B Leitor de CD
dancredbutterfly
11/05/2018
United Kingdom
excellent value
a very compact, good quality product which is easy to use.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AZ215B CD Soundmachine
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AZ215B CD Soundmachine
Ardenstur
07/04/2018
United Kingdom
Very good for price
It’s actually a fantastic bit of kit. Easy controls, super sound, but those slick looks are great! Aux in makes up for Bluetooth, and the deep base is activated by the ebb button
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AZ215B CD Soundmachine
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AZ215B CD Soundmachine