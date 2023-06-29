ProductosAsistencia

Paga con Klarna

Regístrate y recibe 10 € de descuento

Envío gratis desde 40€

Política de devolución de 30 días

Política de devolución de 30 días

Todas las series

  • Disfruta de tu música vayas donde vayas
  • Disfruta de tu música vayas donde vayas
  • Disfruta de tu música vayas donde vayas
  • Disfruta de tu música vayas donde vayas
  • Disfruta de tu música vayas donde vayas
  • Disfruta de tu música vayas donde vayas
  • Disfruta de tu música vayas donde vayas
  • Disfruta de tu música vayas donde vayas

CD Soundmachine

AZ215B/12

4.4
| (7) Reseñas | 86% ha recomendado este producto
Disfruta de tu música vayas donde vayas
Disfrutas con las cosas sencillas de la vida y te gusta la comodidad. Este diseño compacto y portátil del sistema CD Soundmachine de Philips te permite disfrutar de tu música favorita con la ayuda de funciones fáciles de utilizar.
Ver todos los beneficios

Disfruta de tu música vayas donde vayas

  • Negro

  • 3 W

  • Sintonización digital

Reproducción de CD, CD-R y CD-RW

Reproducción de CD, CD-R y CD-RW

Philips es conocida por fabricar productos compatibles con muchos discos disponibles en el mercado. Este sistema de audio le permite disfrutar de la música desde un CD, CD-R y CD-RW. CD-RW (CD-Rewritable Compatible) significa que tu sistema de audio puede reproducir tanto los discos CD grabables (CD-R) como los CD regrabables (CD-RW). Los discos CD-R pueden grabarse una vez y reproducirse en cualquier reproductor de CD de audio, mientras que los discos CD-RW pueden grabarse y volver a grabarse infinidad de veces y solo pueden reproducirse en reproductores de CD de audio compatibles.

Aleatorio/repetición de CD para disfrute personal de la música

Aleatorio/repetición de CD para disfrute personal de la música

La función de reproducción aleatoria/repetición te libra del aburrimiento de tener que escuchar tu música reproducida en el mismo orden una y otra vez. Después de cargar tus canciones favoritas en el reproductor, lo único que tienes que hacer es seleccionar uno de los modos: aleatorio o repetición para que tus canciones se reproduzcan con un modo de orden diferente. Disfruta de una experiencia musical diferente y única cada vez que escuchas tu reproductor.

CD programable de 20 pistas

La reproducción programable del CD te permite disfrutar de tus pistas favoritas en el orden que prefieras.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.4

de 4

7

Reseñas

86%

ha recomendado este producto

3
1

29/06/2023

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Produto pequeno. Qualidade grande.

Realmente satisfeito em todos os aspectos. Vale o dinheiro

Ventajas

Som limpo e sem distorção

Contras

Falta ligação multimédia USB vs bluetooth

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AZ215B Leitor de CD

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AZ215B Leitor de CD

11/05/2018

United Kingdom

United Kingdom

excellent value

a very compact, good quality product which is easy to use.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AZ215B CD Soundmachine

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AZ215B CD Soundmachine

07/04/2018

United Kingdom

United Kingdom

Very good for price

It’s actually a fantastic bit of kit. Easy controls, super sound, but those slick looks are great! Aux in makes up for Bluetooth, and the deep base is activated by the ebb button

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AZ215B CD Soundmachine

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AZ215B CD Soundmachine

Suscríbete a la newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales, basadas en mis preferencias y comportamiento, sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.