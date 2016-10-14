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CD Soundmachine

AZ318B/12

3.6
| (8) Reseñas
Disfruta de tu música vayas donde vayas
¿Quieres disfrutar de las colecciones de música guardadas en tu reproductor portátil de música sin utilizar auriculares? Conecta la toma de USB directo al sistema CD Soundmachine de Philips y disfruta de tu música digital favorita a través de potentes altavoces, en cualquier momento y en cualquier lugar.
Ver todos los beneficios

Disfruta de tu música vayas donde vayas

  • Diseño compacto

  • USB

Refuerzo dinámico de graves para un sonido profundo y espectacular

Refuerzo dinámico de graves para un sonido profundo y espectacular

Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) disfrutarás al máximo de la música porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con solo pulsar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este efecto se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves y te permitirá disfrutar de un sonido excelente aun cuando bajes el volumen.

Entrada de audio para reproducir música en cualquier parte fácilmente

Entrada de audio para reproducir música en cualquier parte fácilmente

Realiza una sola conexión fácil y disfruta de toda la música de tus dispositivos portátiles y ordenadores. Solo tienes que conectar el dispositivo al puerto AUDIO-IN (3,5 mm) de tu equipo de Philips. En los ordenadores, la conexión normalmente se realiza desde la salida de auriculares. Una vez conectado, podrás disfrutar de toda tu colección de música directamente en un equipo de altavoces superiores. Philips ofrece simplemente el mejor sonido.

20 presintonías

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.6

de 4

8

Reseñas

2

14/10/2016

Deutschland

Deutschland

Comprador verificado

Tolles Gerät

hervorragendes gerät in jeder Sicht .Kompaktes Design Platzsparend, passt überall mit klarem Sound und Klang. sehr guter Preis-Leistungsverhältnis. Weiter zu empfehlen.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AZ318B CD-Soundmachine

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17/03/2018

Nederland

Nederland

Mooi apparaat met mooie klank!

- goede fm-ontvangst - mooie klank met boost - usb aansluiting is handig - leuk design

Sí, recomiendo este producto

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17/04/2016

Deutschland

Deutschland

Gutes Preis- Leistunsverhältnis

Design: Für meine Begriffe ist es ein angenehm schlichtes Design. Kein jugendlicher Ghettoblaster mit aufdringlicher Optik. Passt sich sehr gut in einem Büro oder sogar in der Küche ein! Bedienung: Alle Schalter sind gut zu erreichen, und deutlich erkennbar welche Funktion sie haben. Mir erklärte sich soweit alles ohne Bedienungsanleitung. Dies ist für mich ein großer Pluspunkt, wenn ich nicht erst lange die Bedienungsanleitung studieren muss. CD's lassen sich gut einlegen und auch die USB Nutzung ist einfach. Was mich bei der Nutzung des USB ein wenig stört, ist die fehlende Auswahlmöglichkeit wenn die Musik in Ordnern auf dem Stick abgelegt sind. Man kann nur vor- oder zurück springen! Die Philips Soundmachine nutze ich in meinem Büro, dort ist der Radioempfang nicht gerade optimal. Die bisher genutzten Geräte hatten einen eher schlechten Empfang doch die AZ318 ist hier ausgesprochen gut im Radioempfang! Klasse! Verarbeitung: Das gesamte Gerät macht einen recht stabilen Eindruck, für den Einsatz im Alltag als stationäres Gerät absolut geeignet! Als tragbares Gerät sollte man es nicht fallen lassen, da durch den 100% Einsatz von Kunststoff eine große Bruchgefahr besteht. Zudem gehören 6 Batterien 1,5 Volt LR14 Baby in das Gerät, was nicht ganz billig ist! Sound: Für die Größe des Gerätes ist der Sound wirklich annehmbar, und kann mit der dynamischen Bassverstärkung auch noch aufgepeppt werden. Es ist durch die beiden voneinander abstrahlenden Lautsprecher ein angenehmes Klangbild zu erreichen. Fazit: Ich würde es jederzeit wieder kaufen, da ich in einem recht kleinem Gerät guten Sound, Vielseitigkeit und variabel aufstellbares Gerät habe!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AZ318B CD-Soundmachine

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