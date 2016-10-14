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AZ318B/12
Diseño compacto
USB
Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) disfrutarás al máximo de la música porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con solo pulsar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este efecto se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves y te permitirá disfrutar de un sonido excelente aun cuando bajes el volumen.
Realiza una sola conexión fácil y disfruta de toda la música de tus dispositivos portátiles y ordenadores. Solo tienes que conectar el dispositivo al puerto AUDIO-IN (3,5 mm) de tu equipo de Philips. En los ordenadores, la conexión normalmente se realiza desde la salida de auriculares. Una vez conectado, podrás disfrutar de toda tu colección de música directamente en un equipo de altavoces superiores. Philips ofrece simplemente el mejor sonido.
3.6
de 4
8
Reseñas
momi
14/10/2016
Deutschland
Comprador verificado
Tolles Gerät
hervorragendes gerät in jeder Sicht .Kompaktes Design Platzsparend, passt überall mit klarem Sound und Klang. sehr guter Preis-Leistungsverhältnis. Weiter zu empfehlen.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AZ318B CD-Soundmachine
Sí, recomiendo este producto
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Iekiekiekie
17/03/2018
Nederland
Mooi apparaat met mooie klank!
- goede fm-ontvangst - mooie klank met boost - usb aansluiting is handig - leuk design
Sí, recomiendo este producto
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Wolpet1
17/04/2016
Deutschland
Gutes Preis- Leistunsverhältnis
Design: Für meine Begriffe ist es ein angenehm schlichtes Design. Kein jugendlicher Ghettoblaster mit aufdringlicher Optik. Passt sich sehr gut in einem Büro oder sogar in der Küche ein! Bedienung: Alle Schalter sind gut zu erreichen, und deutlich erkennbar welche Funktion sie haben. Mir erklärte sich soweit alles ohne Bedienungsanleitung. Dies ist für mich ein großer Pluspunkt, wenn ich nicht erst lange die Bedienungsanleitung studieren muss. CD's lassen sich gut einlegen und auch die USB Nutzung ist einfach. Was mich bei der Nutzung des USB ein wenig stört, ist die fehlende Auswahlmöglichkeit wenn die Musik in Ordnern auf dem Stick abgelegt sind. Man kann nur vor- oder zurück springen! Die Philips Soundmachine nutze ich in meinem Büro, dort ist der Radioempfang nicht gerade optimal. Die bisher genutzten Geräte hatten einen eher schlechten Empfang doch die AZ318 ist hier ausgesprochen gut im Radioempfang! Klasse! Verarbeitung: Das gesamte Gerät macht einen recht stabilen Eindruck, für den Einsatz im Alltag als stationäres Gerät absolut geeignet! Als tragbares Gerät sollte man es nicht fallen lassen, da durch den 100% Einsatz von Kunststoff eine große Bruchgefahr besteht. Zudem gehören 6 Batterien 1,5 Volt LR14 Baby in das Gerät, was nicht ganz billig ist! Sound: Für die Größe des Gerätes ist der Sound wirklich annehmbar, und kann mit der dynamischen Bassverstärkung auch noch aufgepeppt werden. Es ist durch die beiden voneinander abstrahlenden Lautsprecher ein angenehmes Klangbild zu erreichen. Fazit: Ich würde es jederzeit wieder kaufen, da ich in einem recht kleinem Gerät guten Sound, Vielseitigkeit und variabel aufstellbares Gerät habe!
Sí, recomiendo este producto
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