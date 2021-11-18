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  • Disfruta de tu música de forma inalámbrica, vayas donde vayas
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CD Soundmachine

AZ700T/12

3.7
| (11) Reseñas
Disfruta de tu música de forma inalámbrica, vayas donde vayas
Esta Philips CD Sound Machine portátil es un sistema de audio potente que te puedes llevar a cualquier parte. Libera tu música con conectividad inalámbrica NFC de un toque para un emparejamiento Bluetooth realmente sencillo. También puedes reproducir tu música en USB, CD y MP3-CD.
Ver todos los beneficios

Disfruta de tu música de forma inalámbrica, vayas donde vayas

  • Bluetooth® y NFC

  • USB directo

  • 12 W

Transmití música de manera inalámbrica a través de Bluetooth™ desde tu smartphone

Transmití música de manera inalámbrica a través de Bluetooth™ desde tu smartphone

Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance sólida y de bajo consumo. La tecnología permite una fácil conexión inalámbrica a iPod/iPhone/iPad u otros dispositivos Bluetooth, como smartphone, tablet o incluso computadoras portátiles. Por eso, podés disfrutar fácilmente de tu música favorita, el sonido de los videos o los juegos de forma inalámbrica con este parlante.

Un toque para emparejar por Bluetooth a smatphones con NFC activada

Un toque para emparejar por Bluetooth a smatphones con NFC activada

Sincronizá fácilmente los dispositivos Bluetooth con la tecnología NFC (Near Field Communications) con un solo toque. Solo tocá el smartphone o la tableta compatible en el área NFC de un parlante para encenderlo, iniciar la sincronización con Bluetooth y comenzar a transmitir música.

USB directo para reproducir música en MP3

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.7

de 4

11

Reseñas

3

18/11/2021

Portugal

Portugal

Excelente aparelho portátil

Este philips é excelente a ler pen´s com mp3, cd´s audio, cd´s mp3 e via bluetooth.Tem comando à distância. Uma boa compra.

Ventajas

Aceitar pen´s e ter bluetooth

Contras

Mudança de pilha do comando à distancia, precisa de chave cruz que no meu aparelho não vinha.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AZ700T Leitor de CD

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AZ700T Leitor de CD

27/09/2024

Deutschland

Deutschland

Super Radio

Geiles Radio!Ich benutze es sehr oft und bin zufrieden

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AZ700T CD-Soundmachine

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Esta reseña se realizó para AZ700T CD-Soundmachine

05/01/2020

Deutschland

Deutschland

Comprador verificado

Das Gerät ist verbraucherfreundlich zu bedienen

Weihnachtsgeschenk für meine Frau. Ich lag goldrichtig und sie hat sich sehr gefreut. Trotz allen MP 3 Playern kann meine Frau endlich ihre CD Sammlung hören. Es ist ein wunderbares Gerät.

Ventajas

Leicht und übersichtlich zu bedienen

Contras

.......................................................

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AZ700T CD-Soundmachine

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AZ700T CD-Soundmachine

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