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AZ700T/12
Bluetooth® y NFC
USB directo
12 W
Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance sólida y de bajo consumo. La tecnología permite una fácil conexión inalámbrica a iPod/iPhone/iPad u otros dispositivos Bluetooth, como smartphone, tablet o incluso computadoras portátiles. Por eso, podés disfrutar fácilmente de tu música favorita, el sonido de los videos o los juegos de forma inalámbrica con este parlante.
Sincronizá fácilmente los dispositivos Bluetooth con la tecnología NFC (Near Field Communications) con un solo toque. Solo tocá el smartphone o la tableta compatible en el área NFC de un parlante para encenderlo, iniciar la sincronización con Bluetooth y comenzar a transmitir música.
3.7
de 4
11
Reseñas
ordep195808
18/11/2021
Portugal
Excelente aparelho portátil
Este philips é excelente a ler pen´s com mp3, cd´s audio, cd´s mp3 e via bluetooth.Tem comando à distância. Uma boa compra.
Ventajas
Aceitar pen´s e ter bluetooth
Contras
Mudança de pilha do comando à distancia, precisa de chave cruz que no meu aparelho não vinha.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AZ700T Leitor de CD
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AZ700T Leitor de CD
Typ1
27/09/2024
Deutschland
Super Radio
Geiles Radio!Ich benutze es sehr oft und bin zufrieden
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AZ700T CD-Soundmachine
Sí, recomiendo este producto
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Acaricia
05/01/2020
Deutschland
Comprador verificado
Das Gerät ist verbraucherfreundlich zu bedienen
Weihnachtsgeschenk für meine Frau. Ich lag goldrichtig und sie hat sich sehr gefreut. Trotz allen MP 3 Playern kann meine Frau endlich ihre CD Sammlung hören. Es ist ein wunderbares Gerät.
Ventajas
Leicht und übersichtlich zu bedienen
Contras
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Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AZ700T CD-Soundmachine
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AZ700T CD-Soundmachine