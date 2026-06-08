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Afeitadoras Corporales
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Bodygroom Series 1000 Recortador corporal e íntimo impermeable
Asistencia
BG1024/16
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Declaración de conformidad de Reino Unido - English (US)
Instrucciones de uso
Todas (7)
¿Puedo usar la afeitadora Philips enchufada?
¿Cómo debo limpiar mi afeitadora Philips?
¿Qué significan los símbolos de mi afeitadora Philips?
¿Puedo enjuagar la afeitadora Philips con agua?
¿Cómo cargo la afeitadora, el recortador o el cortapelos Philips?
Bodygroom series 1000Peine-guía delicado de 3 mm para el cuerpo
Bodygroom series 1000Protector de piel
Bodygroom series 1000Peine-guía para el cuerpo de 3 mm
ShaversCepillo de limpieza
La batería de mi afeitadora o cortapelos Philips se agota rápido
Mi afeitadora o cortapelos Philips no funciona
Mi afeitadora Philips corta el pelo de forma desigual
Mi afeitadora o cortapelos Philips hace un ruido extraño
La piel se irrita tras utilizar la afeitadora Philips
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