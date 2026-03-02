Práctico ciclismo y me gusta llevar las piernas depiladas por los masajes, curación de heridas y estética. Probé la cera y era caro y no me gustaba la sensación los primeros días. Luego crema depilatoria, también molesto y en ambos casos cuando el pelo empiezaba a salir, hasta semanas después, el pelo pinchaba, tanto a mí mismo cuando las piernas se apoyaban entre ellas al dormir, o con contacto con las de mi pareja. Descubrí que la máquina depiladora silkepil de mi mujer tenía un cabezal que podía funcionar y comencé a utilizarlo. Me gustaba pues me dejaba el pelo corto pero sin que pinchara. El problema es que la máquina no cortaba lo suficiente y tenía que hacer muchas pasadas a la misma parte de la pierna, con lo que acababa irritando y al acabar siempre tenía que ponerme crema hidratante, etc. Ahora con la Philips body groomer 7000, corto el pelo igual de corto o más al número 3, pero con menos pasadas y menos irritación. Además al tener más cabezales para diferentes medidas, puedo ir jugando y no apurar tanto en ingle o incluso recortar en genitales. No la he probado de cintura para arriba porque no tengo pelo allí.