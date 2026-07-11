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Descatalogado
Sistema para piel suave
1 peine extraíble, 3 mm
50 min de uso sin cable/8 h de carga
El sistema para piel suave, diseñado para ser seguro y cómodo para axilas, pecho y abdomen, espalda y hombros, el área de la ingle y las piernas, captura y corta el vello de diferentes longitudes sin la necesidad de utilizar múltiples herramientas o que los bordes afilados toquen la piel. El recortador bidireccional corta el vello más largo, que se elimina con una lámina afeitadora para un resultado más al ras.
El sistema de protección de la piel cuenta con una lámina hipoalergénica y puntas redondeadas para proteger la piel durante el afeitado.
Coloca el peine-guía incluido de 3 mm en la afeitadora para recortar a la longitud fija de 3 mm. También puedes usarla sin el peine-guía, para un resultado más apurado. En caso de vello más grueso, se recomienda recortar previamente con el peine-guía.
4.1
de 4
742
Reseñas
84%
ha recomendado este producto
11/07/2026
España
Comprador verificado
Me gusta mucho
Esta reseña se realizó para Body Groomer 3000 Series BG3480/15 Con sistema de afeitado Triple Protect
Date of Use 2026-06-03
Esta reseña se realizó para Body Groomer 3000 Series BG3480/15 Con sistema de afeitado Triple Protect
Date of Use 2026-06-03
3riic_7
12/06/2026
España
Más cómoda y segura que una maquinilla tradicional
Muy contento con la Philips BG3480/15. Ha superado mis expectativas. Hasta ahora siempre había utilizado una maquinilla Gillette tradicional, pero con esta máquina el afeitado resultan mucho más cómodos. Lo que más me ha gustado es la tranquilidad que aporta al usarla en zonas sensibles ya que reduce mucho el riesgo de cortes e irritaciones.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Body Groomer 3000 Series BG3480/15 Con sistema de afeitado Triple Protect
Date of Use 2026-06-12
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Body Groomer 3000 Series BG3480/15 Con sistema de afeitado Triple Protect
Date of Use 2026-06-12
Djbc
30/04/2026
España
Genial
Me parece increíble, nunca había usado una afeitadora que no te hiciese daño en las partes nobles.
Ventajas
No duele
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Body Groomer 3000 Series BG3480/15 Con sistema de afeitado Triple Protect
Date of Use 2026-04-30
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Body Groomer 3000 Series BG3480/15 Con sistema de afeitado Triple Protect
Date of Use 2026-04-30