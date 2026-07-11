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  • Afeitado cómodo y al ras
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Descatalogado

Bodygroom series 3000Afeitadora corporal apta para la ducha

BG2024/15

4.1
| (742) Reseñas | 84% ha recomendado este producto
Afeitado cómodo y al ras
La afeitadora serie 3000 se ha diseñado para ofrecer una gran potencia ante el vello y mantener la comodidad en la piel. Podés afeitarte con el sistema cómodo sobre la piel o recortar el vello con el peine recortador de 3 mm incluido.
Ver todos los beneficios

En cualquier lugar debajo del cuello

Afeitado cómodo y al ras

  • Sistema para piel suave

  • 1 peine extraíble, 3 mm

  • 50 min de uso sin cable/8 h de carga

Recorta o afeita todas las zonas corporales con seguridad

Recorta o afeita todas las zonas corporales con seguridad

El sistema para piel suave, diseñado para ser seguro y cómodo para axilas, pecho y abdomen, espalda y hombros, el área de la ingle y las piernas, captura y corta el vello de diferentes longitudes sin la necesidad de utilizar múltiples herramientas o que los bordes afilados toquen la piel. El recortador bidireccional corta el vello más largo, que se elimina con una lámina afeitadora para un resultado más al ras.

Puntas redondeadas y láminas hipoalergénicas para una piel protegida

Puntas redondeadas y láminas hipoalergénicas para una piel protegida

El sistema de protección de la piel cuenta con una lámina hipoalergénica y puntas redondeadas para proteger la piel durante el afeitado.

Incluye un peine-guía de 3 mm para un recorte apurado

Incluye un peine-guía de 3 mm para un recorte apurado

Coloca el peine-guía incluido de 3 mm en la afeitadora para recortar a la longitud fija de 3 mm. También puedes usarla sin el peine-guía, para un resultado más apurado. En caso de vello más grueso, se recomienda recortar previamente con el peine-guía.

Especificaciones técnicas

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Piezas y accesorios

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.1

de 4

742

Reseñas

84%

ha recomendado este producto

11/07/2026

España

España

Comprador verificado

Me gusta mucho

Esta reseña se realizó para Body Groomer 3000 Series BG3480/15 Con sistema de afeitado Triple Protect

Date of Use 2026-06-03

Esta reseña se realizó para Body Groomer 3000 Series BG3480/15 Con sistema de afeitado Triple Protect

Date of Use 2026-06-03

12/06/2026

España

España

Más cómoda y segura que una maquinilla tradicional

Muy contento con la Philips BG3480/15. Ha superado mis expectativas. Hasta ahora siempre había utilizado una maquinilla Gillette tradicional, pero con esta máquina el afeitado resultan mucho más cómodos. Lo que más me ha gustado es la tranquilidad que aporta al usarla en zonas sensibles ya que reduce mucho el riesgo de cortes e irritaciones.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Body Groomer 3000 Series BG3480/15 Con sistema de afeitado Triple Protect

Date of Use 2026-06-12

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Body Groomer 3000 Series BG3480/15 Con sistema de afeitado Triple Protect

Date of Use 2026-06-12

30/04/2026

España

España

Genial

Me parece increíble, nunca había usado una afeitadora que no te hiciese daño en las partes nobles.

Ventajas

No duele

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Body Groomer 3000 Series BG3480/15 Con sistema de afeitado Triple Protect

Date of Use 2026-04-30

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Body Groomer 3000 Series BG3480/15 Con sistema de afeitado Triple Protect

Date of Use 2026-04-30

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