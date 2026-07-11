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Descatalogado

Bodygroom series 3000Afeitadora corporal apta para la ducha

BG2026/15

4.1

| (749) Reseñas | 84% ha recomendado este producto

Recorte apurado, afeitado cómodo

La afeitadora Series 3000 se ha diseñado para ofrecer una gran potencia ante el vello, manteniendo la comodidad en la piel. Ya se trate del pecho o de áreas de difícil acceso como la espalda, podrás afeitarte con el sistema de piel cómoda o recortar el vello con el peine-guía de 3, 5 o 7 mm.

Ver todos los beneficios

Para cualquier zona corporal

Recorte apurado, afeitado cómodo

  • Sistema de piel cómoda

  • 3 peines-guía, 3-7 mm

  • 50 min de uso sin cable/8 h de carga

Recorta o afeita todo el cuerpo con seguridad

Recorta o afeita todo el cuerpo con seguridad

Diseñada para un uso seguro y cómodo en axilas, pecho, abdomen, espalda, hombros, ingles y piernas, el sistema de piel cómoda atrapa y recorta el vello a distintas longitudes, sin necesidad de usar distintas herramientas ni de que la piel entre en contacto con los bordes afilados. Los recortadores bidireccionales recortan el vello más largo, que posteriormente se puede afeitar para un resultado más apurado.

Puntas redondeadas y láminas hipoalergénicas para una piel protegida

Puntas redondeadas y láminas hipoalergénicas para una piel protegida

El sistema de protección de la piel cuenta con una lámina hipoalergénica y puntas redondeadas para proteger la piel durante el afeitado.

Incluye 3 peines-guía para un recorte de 1, 5 o 7 mm

Incluye 3 peines-guía para un recorte de 1, 5 o 7 mm

Coloca uno de los 3 peines-guía incluidos en la afeitadora para recortar a la longitud fija de 3, 5 o 7 mm. También puedes usarla sin el peine-guía, para un resultado más apurado. En caso de vello más grueso, se recomienda recortar previamente con uno de los peines-guía.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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4.1

de 4

749

Reseñas

84%

ha recomendado este producto

11/07/2026

España

España

Comprador verificado

Me gusta mucho

Esta reseña se realizó para Body Groomer 3000 Series BG3480/15 Con sistema de afeitado Triple Protect

Fecha de uso 2026-06-03

Esta reseña se realizó para Body Groomer 3000 Series BG3480/15 Con sistema de afeitado Triple Protect

Fecha de uso 2026-06-03

12/06/2026

España

España

Más cómoda y segura que una maquinilla tradicional

Muy contento con la Philips BG3480/15. Ha superado mis expectativas. Hasta ahora siempre había utilizado una maquinilla Gillette tradicional, pero con esta máquina el afeitado resultan mucho más cómodos. Lo que más me ha gustado es la tranquilidad que aporta al usarla en zonas sensibles ya que reduce mucho el riesgo de cortes e irritaciones.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Body Groomer 3000 Series BG3480/15 Con sistema de afeitado Triple Protect

Fecha de uso 2026-06-12

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Body Groomer 3000 Series BG3480/15 Con sistema de afeitado Triple Protect

Fecha de uso 2026-06-12

30/04/2026

España

España

Genial

Me parece increíble, nunca había usado una afeitadora que no te hiciese daño en las partes nobles.

Ventajas

No duele

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Body Groomer 3000 Series BG3480/15 Con sistema de afeitado Triple Protect

Fecha de uso 2026-04-30

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Body Groomer 3000 Series BG3480/15 Con sistema de afeitado Triple Protect

Fecha de uso 2026-04-30

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