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Descatalogado
Recorte apurado, afeitado cómodo
La afeitadora Series 3000 se ha diseñado para ofrecer una gran potencia ante el vello, manteniendo la comodidad en la piel. Ya se trate del pecho o de áreas de difícil acceso como la espalda, podrás afeitarte con el sistema de piel cómoda o recortar el vello con el peine-guía de 3, 5 o 7 mm.
Sistema de piel cómoda
3 peines-guía, 3-7 mm
50 min de uso sin cable/8 h de carga
Diseñada para un uso seguro y cómodo en axilas, pecho, abdomen, espalda, hombros, ingles y piernas, el sistema de piel cómoda atrapa y recorta el vello a distintas longitudes, sin necesidad de usar distintas herramientas ni de que la piel entre en contacto con los bordes afilados. Los recortadores bidireccionales recortan el vello más largo, que posteriormente se puede afeitar para un resultado más apurado.
El sistema de protección de la piel cuenta con una lámina hipoalergénica y puntas redondeadas para proteger la piel durante el afeitado.
Coloca uno de los 3 peines-guía incluidos en la afeitadora para recortar a la longitud fija de 3, 5 o 7 mm. También puedes usarla sin el peine-guía, para un resultado más apurado. En caso de vello más grueso, se recomienda recortar previamente con uno de los peines-guía.
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4.1
de 4
749
Reseñas
84%
ha recomendado este producto
11/07/2026
España
Comprador verificado
Me gusta mucho
Esta reseña se realizó para Body Groomer 3000 Series BG3480/15 Con sistema de afeitado Triple Protect
Fecha de uso 2026-06-03
Esta reseña se realizó para Body Groomer 3000 Series BG3480/15 Con sistema de afeitado Triple Protect
Fecha de uso 2026-06-03
3riic_7
12/06/2026
España
Más cómoda y segura que una maquinilla tradicional
Muy contento con la Philips BG3480/15. Ha superado mis expectativas. Hasta ahora siempre había utilizado una maquinilla Gillette tradicional, pero con esta máquina el afeitado resultan mucho más cómodos. Lo que más me ha gustado es la tranquilidad que aporta al usarla en zonas sensibles ya que reduce mucho el riesgo de cortes e irritaciones.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Body Groomer 3000 Series BG3480/15 Con sistema de afeitado Triple Protect
Fecha de uso 2026-06-12
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Body Groomer 3000 Series BG3480/15 Con sistema de afeitado Triple Protect
Fecha de uso 2026-06-12
Djbc
30/04/2026
España
Genial
Me parece increíble, nunca había usado una afeitadora que no te hiciese daño en las partes nobles.
Ventajas
No duele
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Body Groomer 3000 Series BG3480/15 Con sistema de afeitado Triple Protect
Fecha de uso 2026-04-30
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Body Groomer 3000 Series BG3480/15 Con sistema de afeitado Triple Protect
Fecha de uso 2026-04-30