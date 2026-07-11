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  • Afeitado corporal preciso, seguro incluso de cintura para abajo
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  • Afeitado corporal preciso, seguro incluso de cintura para abajo
  • Afeitado corporal preciso, seguro incluso de cintura para abajo
  • Afeitado corporal preciso, seguro incluso de cintura para abajo
  • Afeitado corporal preciso, seguro incluso de cintura para abajo
  • Afeitado corporal preciso, seguro incluso de cintura para abajo
  • Afeitado corporal preciso, seguro incluso de cintura para abajo
  • Afeitado corporal preciso, seguro incluso de cintura para abajo
  • Afeitado corporal preciso, seguro incluso de cintura para abajo
  • Afeitado corporal preciso, seguro incluso de cintura para abajo
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72Turntable image 73Turntable image 74Turntable image 75Turntable image 76Turntable image 77Turntable image 78Turntable image 79Turntable image 80Turntable image 81Turntable image 82Turntable image 83Turntable image 84Turntable image 85Turntable image 86Turntable image 87Turntable image 88Turntable image 89Turntable image 90Turntable image 91Turntable image 92Turntable image 93Turntable image 94Turntable image 95Turntable image 96Turntable image 97Turntable image 98Turntable image 99Turntable image 100Turntable image 101Turntable image 102Turntable image 103Turntable image 104Turntable image 105Turntable image 106Turntable image 107Turntable image 108Turntable image 109Turntable image 110Turntable image 111Turntable image 112Turntable image 113Turntable image 114Turntable image 115Turntable image 116Turntable image 117Turntable image 118
  • Afeitado corporal preciso, seguro incluso de cintura para abajo
  • Afeitado corporal preciso, seguro incluso de cintura para abajo
  • Afeitado corporal preciso, seguro incluso de cintura para abajo
  • Afeitado corporal preciso, seguro incluso de cintura para abajo
  • Afeitado corporal preciso, seguro incluso de cintura para abajo
  • Afeitado corporal preciso, seguro incluso de cintura para abajo
  • Afeitado corporal preciso, seguro incluso de cintura para abajo
  • Afeitado corporal preciso, seguro incluso de cintura para abajo

Descatalogado

Bodygroom series 3000Recortador corporal e íntimo impermeable

BG3010/15

4.1
| (742) Reseñas | 84% ha recomendado este producto
Afeitado corporal preciso, seguro incluso de cintura para abajo
La serie 3000 se ha diseñado para ofrecer una gran potencia ante el vello sin renunciar a la comodidad en la piel. Utiliza la afeitadora suave con la piel o para recortar el vello; solo tienes que conectar el peine-guía de 3 mm.
Ver todos los beneficios
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La marca de arreglo personal masculino eléctrico preferida en el mundo1

2D de seguimiento de contornos con tecnología de protección de la piel

Afeitado corporal preciso, seguro incluso de cintura para abajo

  • 1 peine-guía de fácil montaje de 3 mm

  • Afeitadora con seguimiento de contornos 2D

  • 50 min de uso sin cable

Afeitado seguro y cómodo de la piel delicada

Afeitado seguro y cómodo de la piel delicada

El cabezal de afeitado cuenta con puntas redondeadas patentadas y una lámina hipoalergénica para proteger la piel de los cortes y los pellizcos durante el afeitado.

Recortador y peine-guía bidireccionales para recortar en todas las direcciones

Recortador y peine-guía bidireccionales para recortar en todas las direcciones

Corta el vello en cualquier dirección con el recortador bidireccional y el peine-guía de 3 mm. Se recomienda precortar para los vellos más gruesos.

Afeitadora corporal 100 % impermeable

Afeitadora corporal 100 % impermeable

Tu afeitadora corporal en seco y húmedo es totalmente resistente al agua, por lo que puedes usarla dentro o fuera de la ducha y limpiarla fácilmente. Para obtener los mejores resultados, utilízala con el vello seco, antes de ducharte.

Especificaciones técnicas

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Piezas y accesorios

Opiniones

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4.1

de 4

742

Reseñas

84%

ha recomendado este producto

11/07/2026

España

España

Comprador verificado

Me gusta mucho

Esta reseña se realizó para Body Groomer 3000 Series BG3480/15 Con sistema de afeitado Triple Protect

Date of Use 2026-06-03

Esta reseña se realizó para Body Groomer 3000 Series BG3480/15 Con sistema de afeitado Triple Protect

Date of Use 2026-06-03

12/06/2026

España

España

Más cómoda y segura que una maquinilla tradicional

Muy contento con la Philips BG3480/15. Ha superado mis expectativas. Hasta ahora siempre había utilizado una maquinilla Gillette tradicional, pero con esta máquina el afeitado resultan mucho más cómodos. Lo que más me ha gustado es la tranquilidad que aporta al usarla en zonas sensibles ya que reduce mucho el riesgo de cortes e irritaciones.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Body Groomer 3000 Series BG3480/15 Con sistema de afeitado Triple Protect

Date of Use 2026-06-12

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Body Groomer 3000 Series BG3480/15 Con sistema de afeitado Triple Protect

Date of Use 2026-06-12

30/04/2026

España

España

Genial

Me parece increíble, nunca había usado una afeitadora que no te hiciese daño en las partes nobles.

Ventajas

No duele

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Body Groomer 3000 Series BG3480/15 Con sistema de afeitado Triple Protect

Date of Use 2026-04-30

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Body Groomer 3000 Series BG3480/15 Con sistema de afeitado Triple Protect

Date of Use 2026-04-30

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