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Descatalogado
1 peine-guía de fácil montaje de 3 mm
Afeitadora con seguimiento de contornos 2D
50 min de uso sin cable
El cabezal de afeitado cuenta con puntas redondeadas patentadas y una lámina hipoalergénica para proteger la piel de los cortes y los pellizcos durante el afeitado.
Corta el vello en cualquier dirección con el recortador bidireccional y el peine-guía de 3 mm. Se recomienda precortar para los vellos más gruesos.
Tu afeitadora corporal en seco y húmedo es totalmente resistente al agua, por lo que puedes usarla dentro o fuera de la ducha y limpiarla fácilmente. Para obtener los mejores resultados, utilízala con el vello seco, antes de ducharte.
4.1
de 4
742
Reseñas
84%
ha recomendado este producto
11/07/2026
España
Comprador verificado
Me gusta mucho
Esta reseña se realizó para Body Groomer 3000 Series BG3480/15 Con sistema de afeitado Triple Protect
Date of Use 2026-06-03
Esta reseña se realizó para Body Groomer 3000 Series BG3480/15 Con sistema de afeitado Triple Protect
Date of Use 2026-06-03
3riic_7
12/06/2026
España
Más cómoda y segura que una maquinilla tradicional
Muy contento con la Philips BG3480/15. Ha superado mis expectativas. Hasta ahora siempre había utilizado una maquinilla Gillette tradicional, pero con esta máquina el afeitado resultan mucho más cómodos. Lo que más me ha gustado es la tranquilidad que aporta al usarla en zonas sensibles ya que reduce mucho el riesgo de cortes e irritaciones.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Body Groomer 3000 Series BG3480/15 Con sistema de afeitado Triple Protect
Date of Use 2026-06-12
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Body Groomer 3000 Series BG3480/15 Con sistema de afeitado Triple Protect
Date of Use 2026-06-12
Djbc
30/04/2026
España
Genial
Me parece increíble, nunca había usado una afeitadora que no te hiciese daño en las partes nobles.
Ventajas
No duele
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Body Groomer 3000 Series BG3480/15 Con sistema de afeitado Triple Protect
Date of Use 2026-04-30
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Body Groomer 3000 Series BG3480/15 Con sistema de afeitado Triple Protect
Date of Use 2026-04-30
Encuesta en línea a 16 003 hombres usuarios de productos de arreglo personal realizada en 2024.