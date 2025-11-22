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BHA530/00
5 accesorios para dar forma al cabello
Distribución uniforme del calor
4 veces más iones*
Cerámica, aceite argán
La tecnología de distribución uniforme del calor protege al máximo el cabello contra el sobrecalentamiento y, por tanto, ayuda a mantenerlo sano y brillante.
El moldeador mejora tu cabello al instante con el ionizador. Los iones negativos cargados eliminan la electricidad estática, acondicionan el cabello y suavizan las cutículas para intensificar su brillo. El resultado es un cabello suave y sin encrespado con un atractivo brillo.
Disfruta de las tres posiciones combinadas de calor y dos velocidades que crearán el resultado final perfecto. Puedes elegir entre una posición de velocidad baja y alta con 3 posiciones de calor correspondientes: Frío, Care y Alto. Los ajustes flexibles garantizan un flujo de aire potente con una temperatura suave para un moldeado preciso y personalizado.
3.7
de 4
143
Reseñas
Carmen17
22/11/2025
Ελλάδα
Εξαιρετικό
Esta reseña se realizó para 5000 Series BHA530/00 Air Styler
Esta reseña se realizó para 5000 Series BHA530/00 Air Styler
Susanne59
29/07/2025
Österreich
praktischer Frisierstab
Meine Frau ist zufrieden, viele praktische Funktionen, Temperatur einstellbar, Bürste einziehbar, kompakte Größe liegt gut in der Hand
Ventajas
viele praktische Funktionen
Contras
nicht der leiseste
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 5000 Series BHA530 Refurbished Air Styler
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 5000 Series BHA530 Refurbished Air Styler
Baby85
25/07/2024
Italia
Comprador verificado
Ottimo prodotto
Asciugatura veloce e delicata,ottima la scelta dei vari accessori,tutti molto utili
Ventajas
Buon livello di asciugatura,molto maneggevole e leggero
Contras
Non toglie del tutto l' effetto crespo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 5000 Series BHA530/00 Styler ad aria
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 5000 Series BHA530/00 Styler ad aria
frente al modelo HP8656
En el cepillo plano