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Todas las series

  • Estilo versátil para un cabello suave y brillante
  • Estilo versátil para un cabello suave y brillante
  • Estilo versátil para un cabello suave y brillante
  • Estilo versátil para un cabello suave y brillante
  • Estilo versátil para un cabello suave y brillante
  • Estilo versátil para un cabello suave y brillante
  • Estilo versátil para un cabello suave y brillante
  • Estilo versátil para un cabello suave y brillante
  • Estilo versátil para un cabello suave y brillante
  • Estilo versátil para un cabello suave y brillante
  • Estilo versátil para un cabello suave y brillante
  • Estilo versátil para un cabello suave y brillante
  • Estilo versátil para un cabello suave y brillante
  • Estilo versátil para un cabello suave y brillante
  • Estilo versátil para un cabello suave y brillante
  • Estilo versátil para un cabello suave y brillante
  • Estilo versátil para un cabello suave y brillante
  • Estilo versátil para un cabello suave y brillante
  • Estilo versátil para un cabello suave y brillante
  • Estilo versátil para un cabello suave y brillante
  • Estilo versátil para un cabello suave y brillante
  • Estilo versátil para un cabello suave y brillante

7000 SeriesMoldeador

BHA710/00

3.6
| (16) Reseñas
Estilo versátil para un cabello suave y brillante
El cepillo de volumen dinámico de Philips permite crear diferentes estilos, al tiempo que mantiene el cabello suave y brillante. Su cepillo giratorio de cerdas naturales de 50 mm añade volumen y movimiento, mientras que el cepillo retráctil crea ondas definidas sin enredos.
Ver todos los beneficios

Cepillo de volumen dinámico Philips con 2 accesorios

Estilo versátil para un cabello suave y brillante

  • Cepillo para volumen con giro

  • Ionizador y turmalina

  • 2 accesorios

1000 W de potencia para unos resultados perfectos

1000 W de potencia para unos resultados perfectos

Este moldeador de 1000 W genera un nivel de flujo de aire óptimo y una potencia de secado adecuada para obtener un peinado bonito todos los días.

El ionizador evita el encrespado y maximiza el brillo

El ionizador evita el encrespado y maximiza el brillo

El ionizador seca el cabello sin generar electricidad estática. Se liberan iones cargados negativamente, lo que reduce el encrespado, suaviza las cutículas e intensifica el brillo del cabello. El resultado es un pelo brillante, sin encrespado y con el mejor aspecto.

El revestimiento cerámico con turmalina proporciona más brillo a tu cabello

El revestimiento cerámico con turmalina proporciona más brillo a tu cabello

El exclusivo revestimiento cerámico con turmalina del moldeador protege y revitaliza el cabello mientras lo moldeas. Este revestimiento especial conduce el calor de forma eficaz sin puntos calientes y añade brillo con cada pasada.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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3.6

de 4

16

Reseñas

13/08/2018

España

España

Mi aliado perfecto

El mejor regalo que me podrían haber hecho.. Mi pelo encantado de la vida...

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HP8654/00 Airstyler

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HP8654/00 Airstyler

20/07/2025

Sverige

Sverige

Comprador verificado

Jag är väldigt glad och nöjd med köpet av den, Mitt hår plattas ut väldigt snabbt och enkelt utan att det bränns. Jag rekommenderar den till alla som vill ta hand om sitt hår.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 7000 Series BHA710/00 Airstyler

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 7000 Series BHA710/00 Airstyler

20/10/2023

Nederland

Nederland

Super handige fohn/roller

Bij de eerste keer gebruik moest ik wel even wennen aan het automatisch laten oprollen en afrollen. Omdat het met best wel een vaart gaat, was ik in het begin zelfs een beetje hilarisch. :) Maar geloof me, het is mij zelfs vanaf de tweede keer al helemaal gelukt om het automatisch rollen onder de knie te krijgen. De fohnborstel wordt standaards geleverd met een grote roller/borstel en een kleine. Bij de kleine is het zo dat je door de draaien de kammen / haren van de borstel kan indraaien. Dit laatst heeft mijn dochter gered die ook aan het uitproberen was. Je raadt het al ze bleef met haar lange haren vast te zitten in de borstel. Normaal gesproken is het een gedoe om de haren langzaam weer los te wrikkelen. Nu was het gewoon de kammen/haren indraaien en het lokje haren zat weer los. Voor de rest een prima fohnborstel om je haren te stijlen. Door de verschillende standen kun je voor kiezen de föhn minder warm te laten blazen. Het enig nadeel aan deze fohnborstel is dat het best veel lawaai maakt. Maar daar valt prima mee te leven. Dus ja, ik raad deze fohnborstel aan.

Ventajas

2 meegeleverde borstels, 1 borstel met inklapbare kammen, meerdere standen

Contras

Maakt best wat lawaai

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 7000 Series BHA710/00 Airstyler

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 7000 Series BHA710/00 Airstyler

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  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.