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BHA710/00
Cepillo para volumen con giro
Ionizador y turmalina
2 accesorios
Este moldeador de 1000 W genera un nivel de flujo de aire óptimo y una potencia de secado adecuada para obtener un peinado bonito todos los días.
El ionizador seca el cabello sin generar electricidad estática. Se liberan iones cargados negativamente, lo que reduce el encrespado, suaviza las cutículas e intensifica el brillo del cabello. El resultado es un pelo brillante, sin encrespado y con el mejor aspecto.
El exclusivo revestimiento cerámico con turmalina del moldeador protege y revitaliza el cabello mientras lo moldeas. Este revestimiento especial conduce el calor de forma eficaz sin puntos calientes y añade brillo con cada pasada.
3.6
de 4
16
Reseñas
Drusk33
13/08/2018
España
Mi aliado perfecto
El mejor regalo que me podrían haber hecho.. Mi pelo encantado de la vida...
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HP8654/00 Airstyler
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HP8654/00 Airstyler
Haniye
20/07/2025
Sverige
Comprador verificado
Jag är väldigt glad och nöjd med köpet av den, Mitt hår plattas ut väldigt snabbt och enkelt utan att det bränns. Jag rekommenderar den till alla som vill ta hand om sitt hår.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 7000 Series BHA710/00 Airstyler
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 7000 Series BHA710/00 Airstyler
Oranjetipje
20/10/2023
Nederland
Parte de la promoción
Super handige fohn/roller
Bij de eerste keer gebruik moest ik wel even wennen aan het automatisch laten oprollen en afrollen. Omdat het met best wel een vaart gaat, was ik in het begin zelfs een beetje hilarisch. :) Maar geloof me, het is mij zelfs vanaf de tweede keer al helemaal gelukt om het automatisch rollen onder de knie te krijgen. De fohnborstel wordt standaards geleverd met een grote roller/borstel en een kleine. Bij de kleine is het zo dat je door de draaien de kammen / haren van de borstel kan indraaien. Dit laatst heeft mijn dochter gered die ook aan het uitproberen was. Je raadt het al ze bleef met haar lange haren vast te zitten in de borstel. Normaal gesproken is het een gedoe om de haren langzaam weer los te wrikkelen. Nu was het gewoon de kammen/haren indraaien en het lokje haren zat weer los. Voor de rest een prima fohnborstel om je haren te stijlen. Door de verschillende standen kun je voor kiezen de föhn minder warm te laten blazen. Het enig nadeel aan deze fohnborstel is dat het best veel lawaai maakt. Maar daar valt prima mee te leven. Dus ja, ik raad deze fohnborstel aan.
Ventajas
2 meegeleverde borstels, 1 borstel met inklapbare kammen, meerdere standen
Contras
Maakt best wat lawaai
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 7000 Series BHA710/00 Airstyler
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 7000 Series BHA710/00 Airstyler