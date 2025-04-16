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  • Fácil cuidado del cabello
  • Fácil cuidado del cabello
  • Fácil cuidado del cabello
  • Fácil cuidado del cabello
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Descatalogado

EssentialCareSecador

BHC010/10

4.5
| (21) Reseñas | 100% ha recomendado este producto
Fácil cuidado del cabello
El nuevo secador Essential Care de Philips es bonito, compacto y potente. La potencia de 1200 W te permite secar el pelo de forma rápida y suave. Los ajustes flexibles de cuidado están diseñados para satisfacer las diferentes necesidades de secado y ofrecer un cuidado adicional.
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Fácil cuidado del cabello

  • 1200 W

  • Compacto

Mango plegable para llevarlo de viaje

Mango plegable para llevarlo de viaje

Este secador dispone de un práctico mango plegable con el que el tamaño del secador se reduce. Esto permite guardarlo en los espacios más pequeños y llevarlo casi a cualquier parte.

1200 W para un secado suave y unos resultados perfectos

1200 W para un secado suave y unos resultados perfectos

Este secador de 1200 W crea un nivel de flujo de aire y una potencia de secado óptimos para obtener un peinado bonito todos los días.

3 ajustes flexibles de secado preseleccionados para distintas necesidades

3 ajustes flexibles de secado preseleccionados para distintas necesidades

Este secador compacto ofrece 3 posiciones de calor y velocidad preseleccionadas para un secado rápido, suave o frío.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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4.5

de 4

21

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

2
1

16/04/2025

Italia

Italia

Comprador verificado

piccolo ma potente

piccolo , comodissimo , potente e maneggevole . adatto a chi viaggia o lavora fuori e ha poco spazio per conservarlo .ottimo per viaggiare e averlo sempre pronto .

Ventajas

comodo , potente, piccolino

Contras

spina schuko , da ricordasri sempre l'adattatore

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para EssentialCare BHC010/10 Asciugacapelli

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para EssentialCare BHC010/10 Asciugacapelli

14/01/2021

Sverige

Sverige

Liten men fullgod funktion

När denna hårfön kom hem till oss så blev vi lite snopna över att den var liten. Med det sagt så ändrade vi oss snabbt. Denna hårfön är mycket kraftig för att vara så liten. Den fungerar utmärkt för såväl mannens som mitt ganska långa hår. Den gör jobbet helt klart och ingen av oss har upplevt att den skadar håret. Vi uppskattar också att den inte låter så fasligt. Den är även ihopvikbar men glappar inte alls i handtaget.

Ventajas

Kompakt men stark

Contras

Sladden är fast och följer ej med "runt" när en ändrar position.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para EssentialCare BHC010/10 Hårtork

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para EssentialCare BHC010/10 Hårtork

22/12/2020

Sverige

Sverige

Smidig och BRA hårfön

Den här hårfönen är PERFEKT för dem som tar med sig sin hårfön och fixar håret på olika ställen, den är vikbar och otroligt smidig, är helt chokad på hur starkt den blåser för att vara så liten- har aldrig provat en hårfön (förutom på salong) som blåser så här bra. Mina lockar har fått sån fin volym och dem håller ändå definitionen. 10/10 rekommenderar starkt!!

Ventajas

Kompakt, liten, stark fön, bra pris

Contras

Finns inga tillbehör (tex diffuser) att köpa till

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para EssentialCare BHC010/10 Hårtork

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para EssentialCare BHC010/10 Hårtork

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