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Descatalogado
1200 W
Compacto
Este secador dispone de un práctico mango plegable con el que el tamaño del secador se reduce. Esto permite guardarlo en los espacios más pequeños y llevarlo casi a cualquier parte.
Este secador de 1200 W crea un nivel de flujo de aire y una potencia de secado óptimos para obtener un peinado bonito todos los días.
Este secador compacto ofrece 3 posiciones de calor y velocidad preseleccionadas para un secado rápido, suave o frío.
4.5
de 4
21
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
brasilcasalinga
16/04/2025
Italia
Comprador verificado
piccolo ma potente
piccolo , comodissimo , potente e maneggevole . adatto a chi viaggia o lavora fuori e ha poco spazio per conservarlo .ottimo per viaggiare e averlo sempre pronto .
Ventajas
comodo , potente, piccolino
Contras
spina schuko , da ricordasri sempre l'adattatore
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para EssentialCare BHC010/10 Asciugacapelli
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para EssentialCare BHC010/10 Asciugacapelli
Plingen
14/01/2021
Sverige
Parte de la promoción
Liten men fullgod funktion
När denna hårfön kom hem till oss så blev vi lite snopna över att den var liten. Med det sagt så ändrade vi oss snabbt. Denna hårfön är mycket kraftig för att vara så liten. Den fungerar utmärkt för såväl mannens som mitt ganska långa hår. Den gör jobbet helt klart och ingen av oss har upplevt att den skadar håret. Vi uppskattar också att den inte låter så fasligt. Den är även ihopvikbar men glappar inte alls i handtaget.
Ventajas
Kompakt men stark
Contras
Sladden är fast och följer ej med "runt" när en ändrar position.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para EssentialCare BHC010/10 Hårtork
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para EssentialCare BHC010/10 Hårtork
Laris03
22/12/2020
Sverige
Parte de la promoción
Smidig och BRA hårfön
Den här hårfönen är PERFEKT för dem som tar med sig sin hårfön och fixar håret på olika ställen, den är vikbar och otroligt smidig, är helt chokad på hur starkt den blåser för att vara så liten- har aldrig provat en hårfön (förutom på salong) som blåser så här bra. Mina lockar har fått sån fin volym och dem håller ändå definitionen. 10/10 rekommenderar starkt!!
Ventajas
Kompakt, liten, stark fön, bra pris
Contras
Finns inga tillbehör (tex diffuser) att köpa till
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para EssentialCare BHC010/10 Hårtork
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para EssentialCare BHC010/10 Hårtork