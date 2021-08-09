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  • Secado rápido y potente para obtener resultados profesionales
  • Secado rápido y potente para obtener resultados profesionales
  • Secado rápido y potente para obtener resultados profesionales
  • Secado rápido y potente para obtener resultados profesionales
  • Secado rápido y potente para obtener resultados profesionales
  • Secado rápido y potente para obtener resultados profesionales
  • Secado rápido y potente para obtener resultados profesionales
  • Secado rápido y potente para obtener resultados profesionales
  • Secado rápido y potente para obtener resultados profesionales
  • Secado rápido y potente para obtener resultados profesionales
  • Secado rápido y potente para obtener resultados profesionales
  • Secado rápido y potente para obtener resultados profesionales
  • Secado rápido y potente para obtener resultados profesionales
  • Secado rápido y potente para obtener resultados profesionales
  • Secado rápido y potente para obtener resultados profesionales
  • Secado rápido y potente para obtener resultados profesionales
  • Secado rápido y potente para obtener resultados profesionales
  • Secado rápido y potente para obtener resultados profesionales
  • Secado rápido y potente para obtener resultados profesionales
  • Secado rápido y potente para obtener resultados profesionales

DryCareSecador Pro

BHD272/00

4.7
| (128) Reseñas | 97% ha recomendado este producto
Secado rápido y potente para obtener resultados profesionales
El secador Philips Pro dispone de un motor AC profesional que permite una velocidad del aire de hasta 130 km/h* para obtener resultados rápidos y profesionales. También incluye el ajuste ThermoProtect para obtener una temperatura óptima y protegerla del sobrecalentamiento.
Ver todos los beneficios

Secado rápido y potente para obtener resultados profesionales

  • Potente motor de AC

  • 2100 W de potencia de secado

  • Alta veloc. aire (hasta 130 km/h)*

  • Cuidado iónico para más brillo

Secado rápido, potente motor de AC

Secado rápido, potente motor de AC

El secador Philips Pro cuenta con un motor de AC de alto rendimiento desarrollado para el mercado profesional. Genera hasta 130 km/h de velocidad del aire para ofrecer unos resultados rápidos eficaces.

2100 W de potencia de secado rápido de alto rendimiento

2100 W de potencia de secado rápido de alto rendimiento

Este secador Pro de 2100 W crea un flujo de aire muy potente. El resultado de la combinación de potencia y velocidad hace que secar y peinar el cabello sea más fácil y rápido.

Ajuste de temperatura ThermoProtect

Ajuste de temperatura ThermoProtect

El ajuste de temperatura ThermoProtect proporciona la temperatura de secado óptima y ofrece mayor protección frente al sobrecalentamiento del cabello. Disfruta del mismo flujo potente de aire y consigue unos resultados óptimos, sin descuidar la salud de tu cabello.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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4.7

de 4

128

Reseñas

97%

ha recomendado este producto

2

09/08/2021

España

España

Peso ligera y buen funcionamiento

El secador dispone de bastante potencia de secado, pero al mismo tiempo no quema el pelo si lo acercas demasiado, además es muy ergonómico porque con la potencia que tiene el secador su peso es bastante ligero. Por otro en cuanto a la estética es un secador bastante sencillo y de fácil manejo pero al mismo tiempo elegante y clásico.

Ventajas

Su potencia

Contras

De momento no le encuentro ninguna

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DryCare BHD272/00 Secador Pro

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DryCare BHD272/00 Secador Pro

03/08/2021

España

España

Comprador verificado

El secador que necesitaba

Me ha encantado, estoy muy contenta con el, con todas sus funciones. En el momento que estamos ahora en verano me gusta mucho como seca en frío, con casi ningún secador lo usaba porque no me gustaba como se queda el pelo pero este es una maravilla

Ventajas

Velocidad de secado

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DryCare BHD272/00 Secador Pro

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DryCare BHD272/00 Secador Pro

01/03/2021

España

España

Comprador verificado

Expectacular

Sólido el secador, el mejor q he tenido hace mucho se nota por su peso y su sólido desempeño que hay un avance real en este producto esta muy bien construido, lo recomiendo!!

Ventajas

Muy solido

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DryCare BHD272/00 Secador Pro

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DryCare BHD272/00 Secador Pro

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Avisos legales

  1. Probado en el laboratorio de Philips en los Países Bajos en 2018. Probado sin boquilla con ajustes de velocidad 2 y temperatura 2.