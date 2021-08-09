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Potente Motor AC
2200 W de potencia de secado
Alta veloc. aire (hasta 130 km/h)*
2 veces más iones** para cabello brillo
El secador Philips Pro cuenta con un motor de AC de alto rendimiento desarrollado para el mercado profesional. Genera hasta 130 km/h de velocidad del aire para ofrecer unos resultados rápidos eficaces.
Este secador Pro de 2200W crea un flujo de aire muy potente. El resultado de la combinación de potencia y velocidad hace que secar y peinar el cabello sea más fácil y rápido.
El ajuste de temperatura ThermoProtect proporciona la temperatura de secado óptima y ofrece mayor protección frente al sobrecalentamiento del cabello. Disfruta del mismo flujo potente de aire y consigue unos resultados óptimos, sin descuidar la salud de tu cabello.
4.7
de 4
128
Reseñas
97%
ha recomendado este producto
mahina.mon
09/08/2021
España
Parte de la promoción
Peso ligera y buen funcionamiento
El secador dispone de bastante potencia de secado, pero al mismo tiempo no quema el pelo si lo acercas demasiado, además es muy ergonómico porque con la potencia que tiene el secador su peso es bastante ligero. Por otro en cuanto a la estética es un secador bastante sencillo y de fácil manejo pero al mismo tiempo elegante y clásico.
Ventajas
Su potencia
Contras
De momento no le encuentro ninguna
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DryCare BHD272/00 Secador Pro
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DryCare BHD272/00 Secador Pro
03/08/2021
España
Comprador verificado
El secador que necesitaba
Me ha encantado, estoy muy contenta con el, con todas sus funciones. En el momento que estamos ahora en verano me gusta mucho como seca en frío, con casi ningún secador lo usaba porque no me gustaba como se queda el pelo pero este es una maravilla
Ventajas
Velocidad de secado
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DryCare BHD272/00 Secador Pro
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DryCare BHD272/00 Secador Pro
01/03/2021
España
Comprador verificado
Expectacular
Sólido el secador, el mejor q he tenido hace mucho se nota por su peso y su sólido desempeño que hay un avance real en este producto esta muy bien construido, lo recomiendo!!
Ventajas
Muy solido
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DryCare BHD272/00 Secador Pro
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DryCare BHD272/00 Secador Pro
Probado en el laboratorio de Philips en los Países Bajos en 2018. Probado sin boquilla con ajustes de velocidad 2 y temperatura 2.
Probado en un laboratorio en China en 2018. Comparación con Philips BHD176.