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ThermoShield Advanced
Secado un 30 % más rápido*
Un 25 % más de calor constante
Iones de agua, iones minerales, 8 veces más iones
El sistema de sensor doble lee continuamente la temperatura de la habitación y ajusta activamente la temperatura de secado 24 000*** veces por sesión para proteger el cabello del sobrecalentamiento. Disfruta de una temperatura de secado un 25 % más uniforme**** en cualquier entorno.
Las innovadoras aspas de ventilador y un calentador especialmente diseñado trabajan para secar el cabello en tan solo 4 minutos*****, como por arte de magia.
Añade humedad para conseguir un cabello suave y saludable. La tecnología de iones de agua genera más de 1000 veces más contenido de agua que sin un ionizador.
4.6
de 4
117
Reseñas
97%
ha recomendado este producto
Anagcor
16/06/2024
España
Parte de la promoción
Secador ligero y de calidad!
Tengo bastante pelo y suele tomarme mucho tiempo secarmelo, pero con este secador en la opción de cuidado del pelo, no me ha tomado casi tiempo! Efectivo y una temperatura agradable. El producto es ligero para su tamañ y bastante cómodo de usar.
Ventajas
Peso, temperatura, calidad, accesorios
Contras
Ojalá hubiera modelo de viaje!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hair Dryer BHD723/10 Serie 7000
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hair Dryer BHD723/10 Serie 7000
Cogollito76
12/06/2024
España
Parte de la promoción
Secador diferente
El secador viene en una caja con dos accesorios y las instrucciones,tiene cuatro modos de secado,que para mí es una cosa que nunca he visto en ningún secador del pelo, tiene también un botón para que salga aire frío para fijar el peinado, uno de los accesorios es para los rizos y otro para un secado mas preciso
Ventajas
Modos de secado
Contras
Para mí acostumbrarse a utilizar los modos de secado
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hair Dryer BHD723/10 Serie 7000
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hair Dryer BHD723/10 Serie 7000
M Jesús
12/06/2024
España
Parte de la promoción
Seca el pelo en poco tiempo
Lo primero que me llama la atención es lo poco que pesa, eso me encanta. Tiene dos cabezales que se unen mediante imanes. Sus funciones se adapta a todas las necesidades. Yo la que mas uso es la que alterna aire caliente y aire frio. Tiene una opción que para personas con el cuero cabelludo sensible le irá genial. Tiene 2 velocidades. En resumen, me gusta por su funcionalidad y comodidad.
Ventajas
Sus funciones, pesa poco y es muy cómodo de usar
Contras
El cable no rota
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hair Dryer BHD723/10 Serie 7000
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hair Dryer BHD723/10 Serie 7000
frente al secador básico Philips BHD002
en comparación con el MoistureProtect HP8280 de Philips
* basado en un tiempo medio de secado de 4 minutos
* * en comparación con el Philips BHD510
* * * Basado en pelo caucásico de longitud media (40 cm) en un entorno del laboratorio, en las posiciones más altas de velocidad y calor. El resultado real puede variar.
* * * * Cuidado iónico mineral tras 6 meses de exposición a rayos UV
* * * * * en comparación con el HP8232/20 en el ajuste máximo
* * * * * * en comparación con el MoistureProtect HP8281 de Philips, comparando el tiempo de secado en el ajuste de temperatura y velocidad más altos
* * * * * * * MoistureProtect HP8280 de Philips en el ajuste más alto