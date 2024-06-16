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Hair DryerSerie 7000

BHD720/13

4.6
| (117) Reseñas | 97% ha recomendado este producto
30 % más rápido*. Más ligero**. Máxima protección para el pelo.
El secador Philips serie 7000 ofrece resultados profesionales con rapidez. Millones de iones intensifican el brillo de tu cabello, mientras que la tecnología ThermoShield Advanced detecta la temperatura para proteger el cabello del sobrecalentamiento.
Ver todos los beneficios

con tecnología ThermoShield Advanced

30 % más rápido*. Más ligero**. Máxima protección para el pelo.

  • ThermoShield Advanced

  • Secado un 30 % más rápido*

  • Un 25 % más de calor constante

  • Iones de agua, iones minerales, 8 veces más iones

ThermoShield Advanced protege el cabello del sobrecalentamiento

ThermoShield Advanced protege el cabello del sobrecalentamiento

El sistema de sensor doble lee continuamente la temperatura de la habitación y ajusta activamente la temperatura de secado 24 000*** veces por sesión para proteger el cabello del sobrecalentamiento. Disfruta de una temperatura de secado un 25 % más uniforme**** en cualquier entorno.

Potente flujo de aire para un secado un 30 % más rápido*

Potente flujo de aire para un secado un 30 % más rápido*

Las innovadoras aspas de ventilador y un calentador especialmente diseñado trabajan para secar el cabello en tan solo 4 minutos*****, como por arte de magia.

Los iones de agua aportan humedad al cabello

Los iones de agua aportan humedad al cabello

Añade humedad para conseguir un cabello suave y saludable. La tecnología de iones de agua genera más de 1000 veces más contenido de agua que sin un ionizador.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.6

de 4

117

Reseñas

97%

ha recomendado este producto

16/06/2024

España

España

Secador ligero y de calidad!

Tengo bastante pelo y suele tomarme mucho tiempo secarmelo, pero con este secador en la opción de cuidado del pelo, no me ha tomado casi tiempo! Efectivo y una temperatura agradable. El producto es ligero para su tamañ y bastante cómodo de usar.

Ventajas

Peso, temperatura, calidad, accesorios

Contras

Ojalá hubiera modelo de viaje!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Hair Dryer BHD723/10 Serie 7000

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Hair Dryer BHD723/10 Serie 7000

12/06/2024

España

España

Secador diferente

El secador viene en una caja con dos accesorios y las instrucciones,tiene cuatro modos de secado,que para mí es una cosa que nunca he visto en ningún secador del pelo, tiene también un botón para que salga aire frío para fijar el peinado, uno de los accesorios es para los rizos y otro para un secado mas preciso

Ventajas

Modos de secado

Contras

Para mí acostumbrarse a utilizar los modos de secado

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Hair Dryer BHD723/10 Serie 7000

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Hair Dryer BHD723/10 Serie 7000

12/06/2024

España

España

Seca el pelo en poco tiempo

Lo primero que me llama la atención es lo poco que pesa, eso me encanta. Tiene dos cabezales que se unen mediante imanes. Sus funciones se adapta a todas las necesidades. Yo la que mas uso es la que alterna aire caliente y aire frio. Tiene una opción que para personas con el cuero cabelludo sensible le irá genial. Tiene 2 velocidades. En resumen, me gusta por su funcionalidad y comodidad.

Ventajas

Sus funciones, pesa poco y es muy cómodo de usar

Contras

El cable no rota

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Hair Dryer BHD723/10 Serie 7000

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Hair Dryer BHD723/10 Serie 7000

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Avisos legales

  1. frente al secador básico Philips BHD002

  2. en comparación con el MoistureProtect HP8280 de Philips

  3. * basado en un tiempo medio de secado de 4 minutos

  4. * * en comparación con el Philips BHD510

  5. * * * Basado en pelo caucásico de longitud media (40 cm) en un entorno del laboratorio, en las posiciones más altas de velocidad y calor. El resultado real puede variar.

  6. * * * * Cuidado iónico mineral tras 6 meses de exposición a rayos UV

  7. * * * * * en comparación con el HP8232/20 en el ajuste máximo

  8. * * * * * * en comparación con el MoistureProtect HP8281 de Philips, comparando el tiempo de secado en el ajuste de temperatura y velocidad más altos

  9. * * * * * * * MoistureProtect HP8280 de Philips en el ajuste más alto