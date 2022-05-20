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Todas las series

  • Pelo liso natural en 5 minutos*
  • Pelo liso natural en 5 minutos*
  • Pelo liso natural en 5 minutos*
  • Pelo liso natural en 5 minutos*
  • Pelo liso natural en 5 minutos*
  • Pelo liso natural en 5 minutos*
  • Pelo liso natural en 5 minutos*
  • Pelo liso natural en 5 minutos*
  • Pelo liso natural en 5 minutos*
  • Pelo liso natural en 5 minutos*
  • Pelo liso natural en 5 minutos*
  • Pelo liso natural en 5 minutos*
  • Pelo liso natural en 5 minutos*
  • Pelo liso natural en 5 minutos*
  • Pelo liso natural en 5 minutos*
  • Pelo liso natural en 5 minutos*
  • Pelo liso natural en 5 minutos*
  • Pelo liso natural en 5 minutos*
  • Pelo liso natural en 5 minutos*
  • Pelo liso natural en 5 minutos*
  • Pelo liso natural en 5 minutos*
  • Pelo liso natural en 5 minutos*
  • Pelo liso natural en 5 minutos*
  • Pelo liso natural en 5 minutos*

Productos reacondicionados

StyleCare EssentialReacondicionado Cepillo plano para alisar con calor

BHH880/00R1

4.5
| (150) Reseñas | 96% ha recomendado este producto
Pelo liso natural en 5 minutos*
Luce un pelo liso natural y brillante en tan solo 5 minutos. Nuestra tecnología ThermoProtect y diseño de cerdas funcionan de forma conjunta para conseguir un resultado de aspecto saludable y sin encrespado.
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Este producto es reacondicionado y ha sido probado por nuestro equipo. Más información

Cabello suave, brillante y sin encrespado

Pelo liso natural en 5 minutos*

  • Zona de cepillado extra grande

  • Tecnología ThermoProtect

  • Revestimiento cerámico con turmalina

Cable giratorio

Cable giratorio

Cable giratorio para un uso cómodo.

Revestimiento cerámico con turmalina

Revestimiento cerámico con turmalina

Revestimiento cerámico con turmalina para conseguir un cabello brillante, suave y sin encrespado.

Tecnología ThermoProtect

Tecnología ThermoProtect

La tecnología ThermoProtect mantiene una temperatura constante en todo el cepillo para evitar que se caliente en exceso y ayudarte a lucir un pelo protegido y de aspecto sano.

Especificaciones técnicas

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  • Acceso anticipado a las rebajas
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Avisos legales

  1. Basado en 33 mujeres con pelo de longitud media. Prueba realizada en China.