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Productos reacondicionados
Este producto es reacondicionado y ha sido probado por nuestro equipo. Más información
Zona de cepillado extra grande
Tecnología ThermoProtect
Revestimiento cerámico con turmalina
Cable giratorio para un uso cómodo.
Revestimiento cerámico con turmalina para conseguir un cabello brillante, suave y sin encrespado.
La tecnología ThermoProtect mantiene una temperatura constante en todo el cepillo para evitar que se caliente en exceso y ayudarte a lucir un pelo protegido y de aspecto sano.
Basado en 33 mujeres con pelo de longitud media. Prueba realizada en China.