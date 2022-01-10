Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Descatalogado
Tecnología ThermoProtect
Cuidado iónico para más brillo
Placas con queratina
6 ajustes LED de temperatura
La tecnología ThermoProtect distribuye el calor de forma uniforme por las placas y ofrece una gran protección contra el sobrecalentamiento.
Los iones con carga negativa eliminan la electricidad estática, acondicionan el cabello y suavizan las cutículas para intensificar su brillo. El resultado es un cabello sin encrespar, con un brillo vibrante.
Las placas cerámicas con queratina se deslizan suavemente por el cabello para moldearlo de forma rápida y sencilla.
4.7
de 4
51
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
Sílvia C
10/01/2022
Portugal
Ótima relação qualidade preço
Uso dia sim dia não para esticar o meu cabelo para dar um acabamento mesmo liso e tirar os jeitos. O cabelo fica bem esticado e sem pontas secas ou estragadas.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para StraightCare Essential BHS375/00 Alisador ThermoProtect
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para StraightCare Essential BHS375/00 Alisador ThermoProtect
duana1245
15/06/2022
France
Incroyable !
Ce lisseur est vraiment incroyable ! Je l'utilise depuis presque 3 ans maintenant et rien à dire. Toutes les personnes qui l'ont testé ont étaient ravi. Il lisse vite, parfaitement bien et rend les cheveux doux et brillant. C'est le meilleur lisseur que j'ai vu de toute ma vie.
Contras
Aucun
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para StraightCare Essential BHS378/00 Lisseur ThermoProtect
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para StraightCare Essential BHS378/00 Lisseur ThermoProtect
Sina123
20/04/2022
Deutschland
Super
Sieht sehr hochwertig aus und glättet selbst locken ohne Probleme. Durch die verschiedenen Stufen kann man schnell und problemlos den Hitzegrad wählen. Bin wirklich sehr begeistert und kann es nur empfehlen.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para StraightCare Essential BHS378/00 ThermoProtect Haarglätter
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para StraightCare Essential BHS378/00 ThermoProtect Haarglätter