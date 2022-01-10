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Descatalogado

StraightCare EssentialPlancha ThermoProtect

BHS378/00

4.7
| (51) Reseñas | 100% ha recomendado este producto
Pelo suave y brillante con control y cuidado iónico
Se ha diseñado especialmente para un moldeado rápido y sencillo gracias a sus largas placas con queratina y los seis ajustes LED de temperatura. Cuida tu cabello con la tecnología ThermoProtect, que evita el sobrecalentamiento y consigue un atractivo brillo gracias a los iones.
Ver todos los beneficios

Pelo suave y brillante con control y cuidado iónico

  • Tecnología ThermoProtect

  • Cuidado iónico para más brillo

  • Placas con queratina

  • 6 ajustes LED de temperatura

Tecnología ThermoProtect

Tecnología ThermoProtect

La tecnología ThermoProtect distribuye el calor de forma uniforme por las placas y ofrece una gran protección contra el sobrecalentamiento.

Cuidado iónico para un cabello brillante y sin encrespado

Cuidado iónico para un cabello brillante y sin encrespado

Los iones con carga negativa eliminan la electricidad estática, acondicionan el cabello y suavizan las cutículas para intensificar su brillo. El resultado es un cabello sin encrespar, con un brillo vibrante.

Placas cerámicas con queratina para disfrutar de un deslizado fácil y un acabado brillante

Placas cerámicas con queratina para disfrutar de un deslizado fácil y un acabado brillante

Las placas cerámicas con queratina se deslizan suavemente por el cabello para moldearlo de forma rápida y sencilla.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.7

de 4

51

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

3
2

10/01/2022

Portugal

Portugal

Ótima relação qualidade preço

Uso dia sim dia não para esticar o meu cabelo para dar um acabamento mesmo liso e tirar os jeitos. O cabelo fica bem esticado e sem pontas secas ou estragadas.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para StraightCare Essential BHS375/00 Alisador ThermoProtect

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para StraightCare Essential BHS375/00 Alisador ThermoProtect

15/06/2022

France

France

Incroyable !

Ce lisseur est vraiment incroyable ! Je l'utilise depuis presque 3 ans maintenant et rien à dire. Toutes les personnes qui l'ont testé ont étaient ravi. Il lisse vite, parfaitement bien et rend les cheveux doux et brillant. C'est le meilleur lisseur que j'ai vu de toute ma vie.

Contras

Aucun

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para StraightCare Essential BHS378/00 Lisseur ThermoProtect

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para StraightCare Essential BHS378/00 Lisseur ThermoProtect

20/04/2022

Deutschland

Deutschland

Super

Sieht sehr hochwertig aus und glättet selbst locken ohne Probleme. Durch die verschiedenen Stufen kann man schnell und problemlos den Hitzegrad wählen. Bin wirklich sehr begeistert und kann es nur empfehlen.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para StraightCare Essential BHS378/00 ThermoProtect Haarglätter

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para StraightCare Essential BHS378/00 ThermoProtect Haarglätter

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