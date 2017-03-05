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Descatalogado
10 ajustes digitales
adaptados a cada tipo de cabello
Los iones con carga negativa eliminan la electricidad estática, acondicionan el cabello y suavizan las cutículas para intensificar su brillo. El resultado es un cabello sin encrespar, con un brillo vibrante.
Las placas alisadoras tienen una longitud profesional de 105mm, lo que permite alisar con mayor rapidez y facilidad.
Las placas con suave revestimiento cerámico evitan daños en el cabello al usar la plancha gracias a un deslizamiento delicado.
4.9
de 4
26
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
Anna13
05/03/2017
España
Facil de usar
Es una plancha facil de utilizar y que deja el pelo muy bonito.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para StraightCare BHS677/00 Plancha para puntas sublimes
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para StraightCare BHS677/00 Plancha para puntas sublimes
SMFF
23/06/2017
Portugal
Produto com excelentes características
Produto de fácil utilização, com temperatura ajustável ao tipo de cabelo. Atinge com rapidez a temperatura desejada (30 segundos) e a constituição das placas é de cerâmica, de forma a não danificar o estado do cabelo. É um produto bonito, leve e de fácil transportação. Excelente desempenho, quer em esticar, quer em ondular o cabelo.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para StraightCare BHS674/00 Alisador
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para StraightCare BHS674/00 Alisador
kiri3030
30/03/2022
France
Comprador verificado
Très bon lisseur
j'ai déjà essayé d'autres lisseurs, de marques différentes et celui-ci est très bien et n'abîme pas les cheveux. Il chauffe très vite et de façon régulière. Les cheveux ne bougent pas. J'ai enfin trouvé le bon lisseur.
Ventajas
lisse parfaitement
Contras
RAS
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para StraightCare BHS675/00 Lisseur Vivid Ends
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para StraightCare BHS675/00 Lisseur Vivid Ends