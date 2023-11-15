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Tecnología ThermoShield
Cuidado iónico mineral
Un alisado un 50 % más rápido
Funda enrollable resistente al calor
La tecnología ThermoShield te permite moldear con menos daños por calor. Su sensor regula la temperatura de forma que el cabello adquiera un moldeado uniforme, desde la raíz hasta las puntas.
Los iones minerales ayudan a reducir el impacto negativo de los rayos UV y los daños en la superficie del cabello. Un menor daño por los rayos UV ofrece suavidad y versatilidad al cabello.
Elige entre un rango de temperatura de 120 °C a 230 °C para garantizar un resultado duradero y minimizar el riesgo de daños en el cabello.
4.7
de 4
422
Reseñas
98%
ha recomendado este producto
VeroCuenca
15/11/2023
España
Comprador verificado
Una buena plancha de pelo
Llevo usando esta plancha de pelo Philips un mes y me encanta. El diseño es muy elegante. La puedo llevar de viaje porque no ocupa espacio en la maleta. Se calienta y se enfría al apagarla enseguida. En comparación con mi antigua plancha, es mejor porque no daña mi cabello. Deja el pelo liso y suave! La recomiendo
Ventajas
Eficacia
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 5000 Series BHS530/00 Plancha de pelo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 5000 Series BHS530/00 Plancha de pelo
Valenciana
16/06/2023
España
Comprador verificado
Simplemente perfecta
Me encanta y el título lo dice todo. Es perfecta y muy util
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 7000 Series BHS752/00 Plancha de pelo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 7000 Series BHS752/00 Plancha de pelo
Makarena92
01/04/2023
España
Comprador verificado
Suave
Lo que más me gusta de esta plancha es las opciones de temperatura que se puede configurar, tengo el pelo muy fino y con 160° me queda súper bien y no se maltrata tanto. A destacar son sus placas que se deslizan súper suave y se acoplan bien al pelo para evitar repeticiones, eso junto con los iones que emite queda suave y brillante y bien pulido. Quizás lo único "malo" es el peso de la plancha, no es molesto pero si que pesa más que otras que he tenido. Estoy muy contenta con ella y por el precio su calidad para mí es bastante superior.
Ventajas
Suvidad placas, deslizamiento, rapidez de calentamiento
Contras
Peso
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 7000 Series BHS752/00 Plancha de pelo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 7000 Series BHS752/00 Plancha de pelo
El mismo resultado de moldeado se consigue con una exposición al calor inferior a 180 °C frente a HP8361 a 210 °C
vs HP8361
vs. HP8361