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  • Protege y moldea con menos daños por calor*
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7000 SeriesPlancha de pelo

BHS752/00

4.7
| (422) Reseñas | 98% ha recomendado este producto
Protege y moldea con menos daños por calor*
Protege y moldea tu pelo con la tecnología ThermoShield, que reduce los daños por calor gracias a la aplicación de una temperatura uniforme, y los iones minerales que reducen el impacto de los rayos UV. Para estilos bonitos, sanos y sin encrespado.
Ver todos los beneficios

gracias a la tecnología ThermoShield y los iones minerales

Protege y moldea con menos daños por calor*

  • Tecnología ThermoShield

  • Cuidado iónico mineral

  • Un alisado un 50 % más rápido

  • Funda enrollable resistente al calor

Tecnología ThermoShield para reducir los daños por calor

Tecnología ThermoShield para reducir los daños por calor

La tecnología ThermoShield te permite moldear con menos daños por calor. Su sensor regula la temperatura de forma que el cabello adquiera un moldeado uniforme, desde la raíz hasta las puntas.

Iones minerales, menos daños por UV

Iones minerales, menos daños por UV

Los iones minerales ayudan a reducir el impacto negativo de los rayos UV y los daños en la superficie del cabello. Un menor daño por los rayos UV ofrece suavidad y versatilidad al cabello.

Rango de temperatura de 120 °C a 230 °C

Elige entre un rango de temperatura de 120 °C a 230 °C para garantizar un resultado duradero y minimizar el riesgo de daños en el cabello.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.7

de 4

422

Reseñas

98%

ha recomendado este producto

15/11/2023

España

España

Comprador verificado

Una buena plancha de pelo

Llevo usando esta plancha de pelo Philips un mes y me encanta. El diseño es muy elegante. La puedo llevar de viaje porque no ocupa espacio en la maleta. Se calienta y se enfría al apagarla enseguida. En comparación con mi antigua plancha, es mejor porque no daña mi cabello. Deja el pelo liso y suave! La recomiendo

Ventajas

Eficacia

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 5000 Series BHS530/00 Plancha de pelo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 5000 Series BHS530/00 Plancha de pelo

16/06/2023

España

España

Comprador verificado

Simplemente perfecta

Me encanta y el título lo dice todo. Es perfecta y muy util

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 7000 Series BHS752/00 Plancha de pelo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 7000 Series BHS752/00 Plancha de pelo

01/04/2023

España

España

Comprador verificado

Suave

Lo que más me gusta de esta plancha es las opciones de temperatura que se puede configurar, tengo el pelo muy fino y con 160° me queda súper bien y no se maltrata tanto. A destacar son sus placas que se deslizan súper suave y se acoplan bien al pelo para evitar repeticiones, eso junto con los iones que emite queda suave y brillante y bien pulido. Quizás lo único "malo" es el peso de la plancha, no es molesto pero si que pesa más que otras que he tenido. Estoy muy contenta con ella y por el precio su calidad para mí es bastante superior.

Ventajas

Suvidad placas, deslizamiento, rapidez de calentamiento

Contras

Peso

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 7000 Series BHS752/00 Plancha de pelo

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Esta reseña se realizó para 7000 Series BHS752/00 Plancha de pelo

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Avisos legales

  1. El mismo resultado de moldeado se consigue con una exposición al calor inferior a 180 °C frente a HP8361 a 210 °C

  2. vs HP8361

  3. vs. HP8361