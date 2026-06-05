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Lumea IPL Serie 7000 AdvancedDispositivo de depilación IPL

BRI923/00

4.2
| (1610) Reseñas | 89% ha recomendado este producto

1 premio

Excelentes resultados, gran relación calidad-precio
Consigue una piel suave y sin vello con Lumea IPL Serie 7000 Advanced. Los tratamientos son suaves y eficaces y cuenta con accesorios para cada zona del cuerpo.
Ver todos los beneficios

Disfruta de una piel suave y sin vello durante 12 meses*

Excelentes resultados, gran relación calidad-precio

  • 5 posiciones de intensidad manual

  • 3 accesorios: cuerpo, cara y zona del bikini

  • Aplicación Lumea IPL

  • Uso con cable

  • + lapiz recortador (HP6388)

Resultados rápidos con tratamientos solo cada 2 semanas

Resultados rápidos con tratamientos solo cada 2 semanas

Comienza con la fase inicial de 4 tratamientos solo cada 2 semanas, es decir, la mitad de tratamientos que otras marcas. Luego, basta con retocar cada mes para mantener el resultado.

Skin Tone Sensor and 5 intensity settings

Skin Tone Sensor and 5 intensity settings

Elige entre 5 ajustes de intensidad para disfrutar de la máxima comodidad. El sensor de tono de piel evita tratar las zonas de la piel demasiado oscuras con IPL.

Cable extralargo para una mayor flexibilidad durante el tratamiento

Cable extralargo para una mayor flexibilidad durante el tratamiento

Es cómodo de usar gracias a su cable extralargo que facilita el acceso y la maniobrabilidad.

Especificaciones técnicas

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Premios

  • Award image AWARD-612375

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.2

de 4

1610

Reseñas

89%

ha recomendado este producto

05/06/2026

España

España

Comprador verificado

Todavía mejor de lo esperado

Me encanta este producto; es fácil de usar y se ven los resultados desde la segunda sesión.

Esta reseña se realizó para Lumea IPL Serie 7000 Advanced BRI923/00 Dispositivo de depilación IPL

Date of Use 2026-05-04

Esta reseña se realizó para Lumea IPL Serie 7000 Advanced BRI923/00 Dispositivo de depilación IPL

Date of Use 2026-05-04

17/10/2025

España

España

No encuentro cabezales de la lumea 7000 REF SC1999

Me encanta . Pero por favor ,¿ alguien me puede decir dónde puedo encontrar los recambios para las piernas ? Aquí en la página oficial no los encuentro.

Ventajas

Todo

Contras

Encontrar piezas

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Lumea IPL 7000 Series SC1999/00 Dispositivo de depilación IPL

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Lumea IPL 7000 Series SC1999/00 Dispositivo de depilación IPL

07/09/2023

España

España

Comprador verificado

Muy eficaz

Resultados en algunas partes del cuerpo desde la primera sesión, llevo unas 4 sesiones y me ha desaparecido bastante pelo y se retrasa el crecimiento también, estoy muy contenta con ella

Ventajas

Desaparece el pelo

Contras

Se me ha calentado un par de veces y toca esperar media hora

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Lumea IPL 7000 Series SC1999/00 Dispositivo de depilación IPL

Sí, recomiendo este producto

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Avisos legales

  1. Reducción del vello media después de 12 tratamientos: 82% en medias piernas

  2. Al seguir el programa de tratamiento. Calculado para su uso en medias piernas, la zona del bikini, las axilas y la cara. La vida útil de la lámpara no conlleva la ampliación de la garantía mundial de 2 años de Philips