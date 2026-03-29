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Sensor SmartSkin
2 accesorios inteligentes: cuerpo y cara
Aplicación Lumea IPL
Uso con cable
Para empezar, sesiones cada dos semanas (la mitad de tratamientos que otras marcas), seguido de un retoque una vez al mes: eso es todo. Depilar ambas piernas solo requiere 8,5 minutos.
Lumea serie 8000 dispone de cinco ajustes de luz fácilmente ajustables. Nuestro sensor SmartSkin lee el tono de tu piel y te ayuda a encontrar el ajuste más cómodo. Los accesorios inteligentes adaptan el tratamiento a cada zona del cuerpo.
Es cómodo de usar gracias a su cable extralargo que facilita el acceso y la maniobrabilidad.
Premios
4.3
de 4
794
Reseñas
90%
ha recomendado este producto
Crisna
29/03/2026
España
Comprador verificado
Me encanta
Genial estoy encantada y eso que llevo poco tiempo usándola
Ventajas
Totalmente recomendable
Contras
De momento nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Lumea IPL Serie 8000 Prestige BRI945/00 Dispositivo de depilación IPL con SenseIQ
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Lumea IPL Serie 8000 Prestige BRI945/00 Dispositivo de depilación IPL con SenseIQ
Sonireto
07/02/2025
España
Parece que funciona
De momento llevo muy pocas sesiones pero parece que funciona. La compré por el vello de la cara, que me sale en la zona de la barbilla y el cuello y en un par de sesiones ha disminuido y los que salen son débiles. También la he usado en axilas e ingles, pero estas zonas ya las había hecho en un centro de depilación, así que la uso a modo recordatorio. Me he hecho las piernas, pero solo una sesión, así que no puedo opinar de resultados
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Lumea IPL Serie 8000 Prestige BRI945/00 Dispositivo de depilación IPL con SenseIQ
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Lumea IPL Serie 8000 Prestige BRI945/00 Dispositivo de depilación IPL con SenseIQ
Barrrbs
30/12/2024
España
Comprador verificado
Increible
Tengo la piel sensible y vellitos gruesos así que cuando me rasuraba (usaba rastrillo/afeitadora) los vellitos me irritaban mucho la piel. Intente láser en estéticas pero no tuve los resultados que quería. Tengo casi dos meses (4-5 sesiones) con la depiladora Lumea y el vello tarda muchísimo en crecer. Recomendando❤️
Ventajas
Fácil de usar, no duele
Contras
La luz hace doler la cabeza si no usas lentes aunque dice que es seguro sin lentes. Mejor utilizar en un espacio con mucha luz natural
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Lumea IPL Serie 8000 Prestige BRI945/00 Dispositivo de depilación IPL con SenseIQ
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Lumea IPL Serie 8000 Prestige BRI945/00 Dispositivo de depilación IPL con SenseIQ
Reducción del vello media después de 12 tratamientos: 86% en medias piernas, 70% en la línea del bikini y 67% en las axilas
Al seguir el programa de tratamiento. Calculado para su uso en medias piernas, la zona del bikini, las axilas y la cara. La vida útil de la lámpara no conlleva la ampliación de la garantía mundial de 2 años de Philips