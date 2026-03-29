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Lumea IPL Serie 8000 PrestigeDispositivo de depilación IPL con SenseIQ

BRI945/00

4.3
| (794) Reseñas | 90% ha recomendado este producto

1 premio

A tu medida con SenseIQ
Disfruta de un tratamiento rápido y personalizado con Lumea IPL Serie 8000 Prestige. Tecnología SenseIQ con accesorios inteligentes y aplicación Lumea IPL para conseguir una piel suave durante más tiempo.
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Disfruta de una piel suave y sin vello durante 18 meses*

A tu medida con SenseIQ

  • Sensor SmartSkin

  • 2 accesorios inteligentes: cuerpo y cara

  • Aplicación Lumea IPL

  • Uso con cable

Realice el tratamiento solo 2 veces al mes para obtener resultados rápidos

Realice el tratamiento solo 2 veces al mes para obtener resultados rápidos

Para empezar, sesiones cada dos semanas (la mitad de tratamientos que otras marcas), seguido de un retoque una vez al mes: eso es todo. Depilar ambas piernas solo requiere 8,5 minutos.

Suavidad y comodidad con SenseIQ

Suavidad y comodidad con SenseIQ

Lumea serie 8000 dispone de cinco ajustes de luz fácilmente ajustables. Nuestro sensor SmartSkin lee el tono de tu piel y te ayuda a encontrar el ajuste más cómodo. Los accesorios inteligentes adaptan el tratamiento a cada zona del cuerpo.

Cable extralargo para una mayor flexibilidad durante el tratamiento

Cable extralargo para una mayor flexibilidad durante el tratamiento

Es cómodo de usar gracias a su cable extralargo que facilita el acceso y la maniobrabilidad.

Especificaciones técnicas

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Premios

  • Award image AWARD-612375

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.3

de 4

794

Reseñas

90%

ha recomendado este producto

29/03/2026

España

España

Comprador verificado

Me encanta

Genial estoy encantada y eso que llevo poco tiempo usándola

Ventajas

Totalmente recomendable

Contras

De momento nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Lumea IPL Serie 8000 Prestige BRI945/00 Dispositivo de depilación IPL con SenseIQ

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Lumea IPL Serie 8000 Prestige BRI945/00 Dispositivo de depilación IPL con SenseIQ

07/02/2025

España

España

Parece que funciona

De momento llevo muy pocas sesiones pero parece que funciona. La compré por el vello de la cara, que me sale en la zona de la barbilla y el cuello y en un par de sesiones ha disminuido y los que salen son débiles. También la he usado en axilas e ingles, pero estas zonas ya las había hecho en un centro de depilación, así que la uso a modo recordatorio. Me he hecho las piernas, pero solo una sesión, así que no puedo opinar de resultados

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Lumea IPL Serie 8000 Prestige BRI945/00 Dispositivo de depilación IPL con SenseIQ

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30/12/2024

España

España

Comprador verificado

Increible

Tengo la piel sensible y vellitos gruesos así que cuando me rasuraba (usaba rastrillo/afeitadora) los vellitos me irritaban mucho la piel. Intente láser en estéticas pero no tuve los resultados que quería. Tengo casi dos meses (4-5 sesiones) con la depiladora Lumea y el vello tarda muchísimo en crecer. Recomendando❤️

Ventajas

Fácil de usar, no duele

Contras

La luz hace doler la cabeza si no usas lentes aunque dice que es seguro sin lentes. Mejor utilizar en un espacio con mucha luz natural

Sí, recomiendo este producto

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Avisos legales

  1. Reducción del vello media después de 12 tratamientos: 86% en medias piernas, 70% en la línea del bikini y 67% en las axilas

  2. Al seguir el programa de tratamiento. Calculado para su uso en medias piernas, la zona del bikini, las axilas y la cara. La vida útil de la lámpara no conlleva la ampliación de la garantía mundial de 2 años de Philips