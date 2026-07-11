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Lumea IPL 8000 SeriesDispositivo de depilación IPL con SenseIQ

BRI946/00

4.2
| (2814) Reseñas | 87% ha recomendado este producto

1 premio

A tu medida con SenseIQ
Disfruta de un tratamiento rápido y personalizado con Lumea IPL serie 8000. Tecnología SenseIQ con accesorios inteligentes y aplicación Lumea IPL para conseguir una piel suave durante más tiempo.
Ver todos los beneficios

Disfruta de una piel suave y sin vello durante 18 meses*

A tu medida con SenseIQ

  • Sensor SmartSkin

  • 3 accesorios inteligentes: cuerpo, cara y precisión

  • Con tecnología SenseIQ

  • Uso con cable

Resultados rápidos con tratamientos solo cada 2 semanas

Resultados rápidos con tratamientos solo cada 2 semanas

Comienza con la fase inicial de 4 tratamientos solo cada 2 semanas, es decir, la mitad de tratamientos que otras marcas. Luego, basta con retocar cada mes para mantener el resultado.

Suavidad y comodidad con SenseIQ

Suavidad y comodidad con SenseIQ

Lumea serie 8000 dispone de cinco ajustes de luz fácilmente ajustables. Nuestro sensor SmartSkin lee el tono de tu piel y te ayuda a encontrar el ajuste más cómodo. Los accesorios inteligentes adaptan el tratamiento a cada zona del cuerpo.

Cable extralargo para una mayor flexibilidad durante el tratamiento

Cable extralargo para una mayor flexibilidad durante el tratamiento

Es cómodo de usar gracias a su cable extralargo que facilita el acceso y la maniobrabilidad.

Especificaciones técnicas

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Piezas y accesorios

Premios

  • Award image AWARD-612375

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.2

de 4

2814

Reseñas

87%

ha recomendado este producto

11/07/2026

España

España

Comprador verificado

Es una maravilla…Quin descanso…

Me encanta…funciona de verdad…es facil de usar, recomand-o sin duda…

Esta reseña se realizó para Lumea IPL 9900 Series BRI951/01 Dispositivo de depilación IPL con SenseIQ

Date of Use 2026-06-11

Esta reseña se realizó para Lumea IPL 9900 Series BRI951/01 Dispositivo de depilación IPL con SenseIQ

Date of Use 2026-06-11

04/07/2026

España

España

Comprador verificado

Muy recomendable

Cumple con lo que promete, luego de la tercer sesión empiezas a notar la disminución del pelo, y luego de la cuarta ya solo en zonas aisladas. Es fácil de usar, lo haces en casa a tu tiempo y tienes la IA que te ayuda con el proceso.

Ventajas

Cumple con lo que promete, estoy fácil, cómodo

Contras

Diseño de la ventana de luz, no funciona en todas las zonas ni en todas las pieles

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Lumea IPL 9900 Series BRI951/00 Dispositivo de depilación IPL con SenseIQ

Date of Use 2026-05-04

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Lumea IPL 9900 Series BRI951/00 Dispositivo de depilación IPL con SenseIQ

Date of Use 2026-05-04

19/06/2026

España

España

Comprador verificado

Es una pasada , mejor depilación y lo suave que pi

Siempre me ha gustado la marca de philips y son geniales, y trato que hija también los use

Esta reseña se realizó para Lumea IPL Serie 9900 BRP958/00 Dispositivo de depilación IPL con SenseIQ

Date of Use 2026-05-12

Esta reseña se realizó para Lumea IPL Serie 9900 BRP958/00 Dispositivo de depilación IPL con SenseIQ

Date of Use 2026-05-12

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Avisos legales

  1. Después de 3 sesiones. Reducción del vello media después de 18 meses: 86 % en medias piernas, 70 % en la línea del bikini y 67 % en las axilas

  2. Al seguir el programa de tratamiento. Calculado para su uso en medias piernas, la zona del bikini, las axilas y la cara. La vida útil de la lámpara no conlleva la ampliación de la garantía mundial de 2 años de Philips