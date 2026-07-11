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Sensor SmartSkin
3 accesorios inteligentes: cuerpo, cara y precisión
Con tecnología SenseIQ
Uso con cable
Comienza con la fase inicial de 4 tratamientos solo cada 2 semanas, es decir, la mitad de tratamientos que otras marcas. Luego, basta con retocar cada mes para mantener el resultado.
Lumea serie 8000 dispone de cinco ajustes de luz fácilmente ajustables. Nuestro sensor SmartSkin lee el tono de tu piel y te ayuda a encontrar el ajuste más cómodo. Los accesorios inteligentes adaptan el tratamiento a cada zona del cuerpo.
Es cómodo de usar gracias a su cable extralargo que facilita el acceso y la maniobrabilidad.
Premios
4.2
de 4
2814
Reseñas
87%
ha recomendado este producto
Mădă74
11/07/2026
España
Comprador verificado
Es una maravilla…Quin descanso…
Me encanta…funciona de verdad…es facil de usar, recomand-o sin duda…
Esta reseña se realizó para Lumea IPL 9900 Series BRI951/01 Dispositivo de depilación IPL con SenseIQ
Date of Use 2026-06-11
Esta reseña se realizó para Lumea IPL 9900 Series BRI951/01 Dispositivo de depilación IPL con SenseIQ
Date of Use 2026-06-11
Clotis13
04/07/2026
España
Comprador verificado
Muy recomendable
Cumple con lo que promete, luego de la tercer sesión empiezas a notar la disminución del pelo, y luego de la cuarta ya solo en zonas aisladas. Es fácil de usar, lo haces en casa a tu tiempo y tienes la IA que te ayuda con el proceso.
Ventajas
Cumple con lo que promete, estoy fácil, cómodo
Contras
Diseño de la ventana de luz, no funciona en todas las zonas ni en todas las pieles
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Lumea IPL 9900 Series BRI951/00 Dispositivo de depilación IPL con SenseIQ
Date of Use 2026-05-04
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Lumea IPL 9900 Series BRI951/00 Dispositivo de depilación IPL con SenseIQ
Date of Use 2026-05-04
19/06/2026
España
Comprador verificado
Es una pasada , mejor depilación y lo suave que pi
Siempre me ha gustado la marca de philips y son geniales, y trato que hija también los use
Esta reseña se realizó para Lumea IPL Serie 9900 BRP958/00 Dispositivo de depilación IPL con SenseIQ
Date of Use 2026-05-12
Esta reseña se realizó para Lumea IPL Serie 9900 BRP958/00 Dispositivo de depilación IPL con SenseIQ
Date of Use 2026-05-12
Después de 3 sesiones. Reducción del vello media después de 18 meses: 86 % en medias piernas, 70 % en la línea del bikini y 67 % en las axilas
Al seguir el programa de tratamiento. Calculado para su uso en medias piernas, la zona del bikini, las axilas y la cara. La vida útil de la lámpara no conlleva la ampliación de la garantía mundial de 2 años de Philips