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Sensor SmartSkin
3 accesorios inteligentes: cuerpo, cara y precisión
Aplicación Lumea IPL
Uso con y sin cable
Comienza con la fase inicial de 4 tratamientos solo cada 2 semanas, es decir, la mitad de tratamientos que otras marcas. Luego, basta con retocar cada mes para mantener el resultado.
Lumea serie 9000 dispone de cinco ajustes de luz fácilmente ajustables. Nuestro sensor SmartSkin lee el tono de tu piel y te ayuda a encontrar el ajuste más cómodo. Los accesorios inteligentes adaptan el tratamiento a cada zona del cuerpo.
Philips Lumea está diseñada para resultar cómoda y fácil de usar. Utiliza el dispositivo con el cable para tratar rápido zonas del cuerpo más amplias, como las piernas, o de forma inalámbrica con la batería para tratar con precisión las zonas del cuerpo de difícil acceso.
4.4
de 4
1192
Reseñas
91%
ha recomendado este producto
Leon26
26/03/2025
España
El producto cumple con todas las expectativas
Me ha encantado pensé que no iba a ser tan efectivo y rápido
Esta reseña se realizó para Lumea IPL Serie 9000 BRI955/00 Dispositivo de depilación IPL con SenseIQ
Esta reseña se realizó para Lumea IPL Serie 9000 BRI955/00 Dispositivo de depilación IPL con SenseIQ
Nuriaypupu14
13/11/2024
España
En solo 2 sesiones vi mucho menos pelos
Ahora que llevo 3 sesiones noto la suavidad que nunca tuve me encanta lo único que se calienta y quema un poco la máquina
Ventajas
Rápido y no duele
Contras
Se calienta la maquina
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Lumea IPL Serie 9000 BRI955/00 Dispositivo de depilación IPL con SenseIQ
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Lumea IPL Serie 9000 BRI955/00 Dispositivo de depilación IPL con SenseIQ
Raquel95
06/09/2024
España
Resultados evidentes con solo dos usos
Al primer mes ya puedes apreciar claramente muy buenos resultados con una gran eliminación del vello.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Lumea IPL Serie 9000 BRI955/00 Dispositivo de depilación IPL con SenseIQ
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Lumea IPL Serie 9000 BRI955/00 Dispositivo de depilación IPL con SenseIQ
Reducción del vello media después de 12 tratamientos: 86% en medias piernas, 70% en la línea del bikini y 67% en las axilas
Al seguir el programa de tratamiento. Calculado para su uso en medias piernas, la zona del bikini, las axilas y la cara. La vida útil de la lámpara no conlleva la ampliación de la garantía mundial de 2 años de Philips