ProductosAsistencia

Paga con Klarna

Regístrate y recibe 10 € de descuento

Envío gratis desde 40€

Política de devolución de 30 días

Política de devolución de 30 días

Todas las series

  • Facilidad sin cables, tratamiento personalizado con SenseIQ
  • Facilidad sin cables, tratamiento personalizado con SenseIQ
  • Facilidad sin cables, tratamiento personalizado con SenseIQ
  • Facilidad sin cables, tratamiento personalizado con SenseIQ
  • Facilidad sin cables, tratamiento personalizado con SenseIQ
  • Facilidad sin cables, tratamiento personalizado con SenseIQ
  • Facilidad sin cables, tratamiento personalizado con SenseIQ
  • Facilidad sin cables, tratamiento personalizado con SenseIQ
  • Facilidad sin cables, tratamiento personalizado con SenseIQ
  • Facilidad sin cables, tratamiento personalizado con SenseIQ
  • Facilidad sin cables, tratamiento personalizado con SenseIQ
  • Facilidad sin cables, tratamiento personalizado con SenseIQ
  • Facilidad sin cables, tratamiento personalizado con SenseIQ
  • Facilidad sin cables, tratamiento personalizado con SenseIQ
  • Facilidad sin cables, tratamiento personalizado con SenseIQ
  • Facilidad sin cables, tratamiento personalizado con SenseIQ
  • Facilidad sin cables, tratamiento personalizado con SenseIQ
  • Facilidad sin cables, tratamiento personalizado con SenseIQ

Lumea IPL Serie 9000 Dispositivo de depilación IPL con SenseIQ

BRI955/00

4.4
| (1192) Reseñas | 91% ha recomendado este producto
Facilidad sin cables, tratamiento personalizado con SenseIQ
Disfruta de un tratamiento personalizado y sin complicaciones con la versión sin cable de nuestro dispositivo IPL de Lumea más rápido. La tecnología SenseIQ con accesorios inteligentes y la orientación de la aplicación IPL de Lumea garantizan una piel suave durante más tiempo.
Ver todos los beneficios

Disfruta de una piel suave y sin vello durante 18 meses*

Facilidad sin cables, tratamiento personalizado con SenseIQ

  • Sensor SmartSkin

  • 3 accesorios inteligentes: cuerpo, cara y precisión

  • Aplicación Lumea IPL

  • Uso con y sin cable

Resultados rápidos con tratamientos solo cada 2 semanas

Resultados rápidos con tratamientos solo cada 2 semanas

Comienza con la fase inicial de 4 tratamientos solo cada 2 semanas, es decir, la mitad de tratamientos que otras marcas. Luego, basta con retocar cada mes para mantener el resultado.

Suavidad y comodidad con SenseIQ

Suavidad y comodidad con SenseIQ

Lumea serie 9000 dispone de cinco ajustes de luz fácilmente ajustables. Nuestro sensor SmartSkin lee el tono de tu piel y te ayuda a encontrar el ajuste más cómodo. Los accesorios inteligentes adaptan el tratamiento a cada zona del cuerpo.

Uso con o sin cable para disfrutar de mayor comodidad

Uso con o sin cable para disfrutar de mayor comodidad

Philips Lumea está diseñada para resultar cómoda y fácil de usar. Utiliza el dispositivo con el cable para tratar rápido zonas del cuerpo más amplias, como las piernas, o de forma inalámbrica con la batería para tratar con precisión las zonas del cuerpo de difícil acceso.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Encuentra una pieza de repuesto o un accesorio

Ir a piezas y accesorios

Piezas y accesorios

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.4

de 4

1192

Reseñas

91%

ha recomendado este producto

26/03/2025

España

España

El producto cumple con todas las expectativas

Me ha encantado pensé que no iba a ser tan efectivo y rápido

Esta reseña se realizó para Lumea IPL Serie 9000 BRI955/00 Dispositivo de depilación IPL con SenseIQ

Esta reseña se realizó para Lumea IPL Serie 9000 BRI955/00 Dispositivo de depilación IPL con SenseIQ

13/11/2024

España

España

En solo 2 sesiones vi mucho menos pelos

Ahora que llevo 3 sesiones noto la suavidad que nunca tuve me encanta lo único que se calienta y quema un poco la máquina

Ventajas

Rápido y no duele

Contras

Se calienta la maquina

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Lumea IPL Serie 9000 BRI955/00 Dispositivo de depilación IPL con SenseIQ

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Lumea IPL Serie 9000 BRI955/00 Dispositivo de depilación IPL con SenseIQ

06/09/2024

España

España

Resultados evidentes con solo dos usos

Al primer mes ya puedes apreciar claramente muy buenos resultados con una gran eliminación del vello.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Lumea IPL Serie 9000 BRI955/00 Dispositivo de depilación IPL con SenseIQ

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Lumea IPL Serie 9000 BRI955/00 Dispositivo de depilación IPL con SenseIQ

Suscríbete a la newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales, basadas en mis preferencias y comportamiento, sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.
Avisos legales

  1. Reducción del vello media después de 12 tratamientos: 86% en medias piernas, 70% en la línea del bikini y 67% en las axilas

  2. Al seguir el programa de tratamiento. Calculado para su uso en medias piernas, la zona del bikini, las axilas y la cara. La vida útil de la lámpara no conlleva la ampliación de la garantía mundial de 2 años de Philips