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  • Di adiós al vello durante 12 meses*
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Lumea IPL Serie 9000Dispositivo de depilación IPL con SenseIQ

BRI958/00

4.2
| (2814) Reseñas | 87% ha recomendado este producto
Di adiós al vello durante 12 meses*
La depilación IPL más eficaz, 12 meses después de un ciclo de tratamiento completo.** La tecnología IPL con SenseIQ elimina de forma duradera el vello corporal desde la comodidad de su hogar. Consiga una piel suave como en el salón de estética gracias a la guía personalizada de la APP de Lumea IPL.
Ver todos los beneficios

Disfruta de una piel suave y sin vello durante 18 meses*

Di adiós al vello durante 12 meses*

  • Sensor SmartSkin

  • 4 accesorios inteligentes: cuero, cara, zona del bikini y axilas

  • Aplicación Lumea IPL

  • Uso con y sin cable

Realice el tratamiento solo 2 veces al mes para obtener resultados rápidos

Realice el tratamiento solo 2 veces al mes para obtener resultados rápidos

Para empezar, sesiones cada dos semanas (la mitad de tratamientos que otras marcas), seguido de un retoque una vez al mes: eso es todo. Depilar ambas piernas solo requiere 8,5 minutos.

Suavidad y comodidad con SenseIQ

Suavidad y comodidad con SenseIQ

Lumea serie 9000 dispone de cinco ajustes de luz fácilmente ajustables. Nuestro sensor SmartSkin lee el tono de tu piel y te ayuda a encontrar el ajuste más cómodo. Los accesorios inteligentes adaptan el tratamiento a cada zona del cuerpo.

Uso con o sin cable para disfrutar de mayor comodidad

Uso con o sin cable para disfrutar de mayor comodidad

Philips Lumea está diseñada para resultar cómoda y fácil de usar. Utiliza el dispositivo con el cable para tratar rápido zonas del cuerpo más amplias, como las piernas, o de forma inalámbrica con la batería para tratar con precisión las zonas del cuerpo de difícil acceso.

Especificaciones técnicas

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Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.2

de 4

2814

Reseñas

87%

ha recomendado este producto

11/07/2026

España

España

Comprador verificado

Es una maravilla…Quin descanso…

Me encanta…funciona de verdad…es facil de usar, recomand-o sin duda…

Esta reseña se realizó para Lumea IPL 9900 Series BRI951/01 Dispositivo de depilación IPL con SenseIQ

Date of Use 2026-06-11

Esta reseña se realizó para Lumea IPL 9900 Series BRI951/01 Dispositivo de depilación IPL con SenseIQ

Date of Use 2026-06-11

04/07/2026

España

España

Comprador verificado

Muy recomendable

Cumple con lo que promete, luego de la tercer sesión empiezas a notar la disminución del pelo, y luego de la cuarta ya solo en zonas aisladas. Es fácil de usar, lo haces en casa a tu tiempo y tienes la IA que te ayuda con el proceso.

Ventajas

Cumple con lo que promete, estoy fácil, cómodo

Contras

Diseño de la ventana de luz, no funciona en todas las zonas ni en todas las pieles

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Lumea IPL 9900 Series BRI951/00 Dispositivo de depilación IPL con SenseIQ

Date of Use 2026-05-04

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Lumea IPL 9900 Series BRI951/00 Dispositivo de depilación IPL con SenseIQ

Date of Use 2026-05-04

19/06/2026

España

España

Comprador verificado

Es una pasada , mejor depilación y lo suave que pi

Siempre me ha gustado la marca de philips y son geniales, y trato que hija también los use

Esta reseña se realizó para Lumea IPL Serie 9900 BRP958/00 Dispositivo de depilación IPL con SenseIQ

Date of Use 2026-05-12

Esta reseña se realizó para Lumea IPL Serie 9900 BRP958/00 Dispositivo de depilación IPL con SenseIQ

Date of Use 2026-05-12

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Avisos legales

  1. Reducción del vello media después de 12 tratamientos: 86% en medias piernas, 70% en la línea del bikini y 67% en las axilas

  2. Al seguir el programa de tratamiento. Calculado para su uso en medias piernas, la zona del bikini, las axilas y la cara. La vida útil de la lámpara no conlleva la ampliación de la garantía mundial de 2 años de Philips